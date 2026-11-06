IND vs NZ: दूसरे वनडे में बारिश के कितने चांस, भारत की प्लेइंग-11 में स्टार प्लेयर की एंट्री पक्की! जानें पिच से वेदर तक सबकुछ

IND vs NZ 2nd ODI Weather Update: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की सीरीज चल रही है. टीम इंडिया पहला मैच जीत चुकी है और सीरीज में 1-0 से आगे है.

IND vs NZ 2nd ODI Pitch Report: भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला शनिवार (7 नवंबर 2026) को खेला जाएगा. पांच मैचों की सीरीज में टीम इंडिया फिलहाल 1-0 से आगे है. भारतीय टीम की कोशिश होगी कि दूसरे मैच में जीत दर्ज कर सीरीज में बढ़त मजबूत की जाए. हालांकि, इस मुकाबले से पहले मौसम ने दोनों टीमों की चिंता बढ़ा दी है. मैच पर बारिश का खतरा मंडरा रहा है.

पहले वनडे में भी बारिश के कारण खेल देरी से शुरू हुआ था. भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला मैच ऑकलैंड में खेला गया था. इस मुकाबले में बारिश के चलते खेल प्रभावित हुआ और डकवर्थ लुईस नियम के तहत भारत को 143 रनों का लक्ष्य मिला था.

दूसरे वनडे में बारिश कितनी परेशानी बढ़ाएगी?

टीम इंडिया ने 22.4 ओवर में पांच विकेट खोकर टारगेट हासिल कर लिया था. अब दूसरा मुकाबला वेलिंग्टन के हेनरी स्टेडियम में होना है, लेकिन यहां भी मौसम का मिजाज अच्छा नजर नहीं आ रहा. एक्यूवेदर की रिपोर्ट के मुताबिक, शनिवार को वेलिंग्टन में बारिश होने की 60 फीसदी संभावना है.

न्यूजीलैंड के स्थानीय समय के अनुसार मुकाबला दोपहर 3 बजे शुरू होना है और इस दौरान भी बारिश का अनुमान है. शाम 5 से 7 बजे के बीच बरसात की आशंका कुछ कम जरूर होगी, लेकिन हल्की बारिश भी खेल रोक सकती है.

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करनी पड़ी इनडोर प्रैक्टिस

शुक्रवार को मौसम का असर दोनों टीमों की तैयारियों पर भी देखने को मिला. न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों को इनडोर प्रैक्टिस करनी पड़ी, जबकि भारतीय टीम ने ट्रेनिंग सेशन ही रद्द कर दिया. बारिश के साथ वेलिंग्टन में ठंडी हवाएं चलने का भी अनुमान है. हवा की रफ्तार 25 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. ऐसे में मैच समय पर शुरू होगा या नहीं, इस पर नजर रहेगी.

यहां टूटते-टूटते बचा था रोहित शर्मा का रिकॉर्ड

रोहित शर्मा ने नवंबर 2014 में श्रीलंका के खिलाफ 264 रनों की पारी खेली थी. वनडे क्रिकेट में किसी बल्लेबाज का ये अब तक का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर है. इस रिकॉर्ड के टूटने का खतरा कुछ महीने बाद ही पैदा हो गया था. 2015 वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में न्यूजीलैंड के मार्टिन गुप्टिल ने इसी मैदान पर वेस्टइंडीज के खिलाफ 237 रनों की नाबाद पारी खेली थी.

A moment for the quicks 🚀 https://t.co/PpJBiM0WBB — BLACKCAPS (@BLACKCAPS) November 6, 2026

गुप्टिल उस दिन जिस अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, उसे देखकर लग रहा था कि वह रोहित के रिकॉर्ड तक पहुंच सकते हैं. लेकिन 50 ओवर पूरे होने के कारण उनकी पारी 237 रन पर ही रुक गई. गुप्टिल ने पारी में 24 चौके और 11 छक्के लगाए थे. उनकी इस पारी की बदौलत न्यूजीलैंड ने 393 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया था. गुप्टिल आज भी वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले न्यूजीलैंड के इकलौते बल्लेबाज हैं.

गेंदबाजों के लिए मददगार है पिच

वेलिंग्टन का हेनरी स्टेडियम बल्लेबाजों के लिए हमेशा आसान मैदान नहीं रहा है. यहां की पिच पर शुरुआत में तेज गेंदबाजों को अच्छी स्विंग और मूवमेंट मिल सकती है. ऐसे में भारतीय बल्लेबाजों को शुरुआती ओवरों में संभलकर खेलना होगा.

इस मैदान पर पहली पारी का औसत स्कोर करीब 233 रन है. पिछले एक दशक के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहां 300 रन का आंकड़ा पार करना आसान नहीं रहा है. इस दौरान सर्वोच्च स्कोर 283 रन रहा है.

स्पिन गेंदबाजों को यहां तेज गेंदबाजों के मुकाबले कम मदद मिलती है. इसलिए भारतीय टीम की रणनीति में तेज गेंदबाजों की भूमिका अहम हो सकती है. अगर मौसम की वजह से हवा और नमी बनी रहती है, तो तेज गेंदबाजों को अतिरिक्त फायदा मिल सकता है.

सिराज की प्लेइंग-11 में एंट्री लगभग तय?

दूसरे वनडे से पहले भारतीय टीम में मोहम्मद सिराज की वापसी को लेकर काफी चर्चा है. सिराज पहला मुकाबला नहीं खेल पाए थे, क्योंकि वह इंडिया ए की तरफ से दूसरे अनऑफिशियल टेस्ट मैच में हिस्सा ले रहे थे. अब वह वेलिंग्टन में भारतीय टीम के साथ जुड़ चुके हैं.

पहले वनडे में भारत ने चार तेज गेंदबाजों के साथ मैदान पर उतरने का फैसला किया था. इनमें अर्शदीप सिंह, गुरनूर बराड़, आकिब नबी और अंशुल कंबोज शामिल थे. अब सिराज की उपलब्धता से गेंदबाजी यूनिट में बदलाव देखने को मिल सकता है. माना जा रहा है कि वह दूसरे वनडे में भारतीय पेस अटैक की अगुवाई कर सकते हैं. हालांकि, अंतिम प्लेइंग-11 क्या होगी ये तो टॉस के समय ही पता चलेगा.

नीतीश कुमार रेड्डी वनडे सीरीज से बाहर

भारतीय टीम में एक और बदलाव हो सकता है. ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी वनडे सीरीज के बाकी मुकाबलों में नजर नहीं आएंगे. टीम मैनेजमेंट चाहता है कि वह 19 नवंबर से शुरू होने वाली टेस्ट सीरीज की तैयारी पर ध्यान दें. इसी वजह से उन्हें इंडिया ए की टीम के साथ तीसरे अनऑफिशियल टेस्ट में खेलने के लिए भेजा गया है. अब देखना होगा कि नीतीश की जगह टीम में कौन आता है.

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