7 सालों से न्यूजीलैंड सरजमीं पर नहीं हारा भारत, 12 मैचों में दो बार खेला सुपर ओवर; जानें कैसा है टीम इडिया का T20 रिकॉर्ड

IND vs NZ T20 Series Records: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का पहला मैच गुरुवार 22 अक्टूबर को खेला जाएगा.

भारतीय खिलाड़ी न्यूजीलैंड के लिए रवाना हो गए हैं, जहां टीम इंडिया को 5 टी20, 5 वनडे और 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलनी है. भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहले टी20 सीरीज खेली जाएगी, जिसका पहला मैच 22 अक्टूबर को खेला जाएगा. न्यूजीलैंड की धरती पर भारतीय टी20 टीम का दमदार रिकॉर्ड है और टीम पिछले 7 सालों से एक भी मैच नहीं हारा है. ऐसे में श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली टीम इंडिया जीत का सिलसिला कायम रखने की कोशिश करेगी, जिसके लिए खिलाड़ियों ने तैयारी शुरू कर दी है.

भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का पहला मैच गुरुवार 22 अक्टूबर को क्राइस्टचर्च में खेला जाएगा. ये मुकाबल भारतीय समयानुसार रात 8 बजे से खेला जाएगा. टी20 सीरीज 22 अक्टूबर से 1 नवंबर तक खेली जाएगी और दोनों ही टीमें इस सीरीज को जीतना चाहेंगी. आखिरी बार दोनों टीमों की भिड़ंत आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में हुई थी, जिसे टीम इंडिया ने जीता था.

2019 ने न्यूजीलैंड में नहीं हारा भारत

भारत और न्यूजीलैंड के बीच 2019-20 में 5 मैचों की टी20 सीरीज खेली गई थी, जो न्यूजीलैंड की सरजमीं पर हुई थी. इस सीरीज में टीम इंडिया ने कीवी टीम के खिलाफ 5-0 से सीरीज जीती थी और विपक्षी टीम को उसके घर पर क्लीन स्वीप किया था. इस सीरीज का तीसरा और चौथा मैच टाई रहा था और सुपर ओवर खेला गया था. इन दोनों सुपर ओवर में टीम इंडिया ने जीत दर्ज की थी. तीसरे मैच में टीम इंडिया ने 179 रन बनाए थे, जिसके बाद इंडिया ने भी 179 रन बनाए. वहीं, चौथे टी20 में इंडिया ने 165 रन बनाए और कीवी टीम ने भी 165 रन बनाए थे.

उसके बाद भारतीय टीम ने 2022-23 में न्यूजीलैंड का दौरा किया था. इस दौरान तीन मैचों की सीरीज खेली गई थी, जिसका पहला मैच बिना गेंद फेंके ही रद्द हो गया था. उसके बाद भारत ने दूसराा मुकाबला 65 रनों से जीता था. फिर तीसरा टी20 में भी बारिश हुई थी, लेकिन इस बार न्यूजीलैंड ने 19.4 ओवरों में 160 रन बनाए थे और ऑलआउट हो गई थी. फिर बारिश हुई, जिसके बाद अपंयार्स ने ओवर में कटौती करते हुए DLS मेथड (Duckworth-Lewis-Stern method) के तहत भारत को 9 ओवरों में 76 रनों का टारगेट दिया था, लेकिन टीम 9 ओवरों में 75 रन बना सकी और DLS मेथड (Duckworth-Lewis-Stern method) स्कोर के बाद ये मुकाबला टाई रहा था. 2019 से अब तक भारत ने 7 मैच खेले हैं, जिसमें से 6 जीती है और एक टाई रहा है.

पिछली 5 सीरीजों में टीम इंडिया ने दर्ज की जीत

न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया ने पिछली 5 टी20 सीरीज में एकतरफा दबदबा बनाया हुआ है. साल 2021-22 से लेकर 2026 तक टीम इंडिया ने लगातार 5 टी20 सीरीज जीती है. साल 2019-20 में इंडिया ने 5-0 से क्लीन स्वीप किया था. फिर साल 2021-22 में न्यूजीलैंड ने भारत का दौरा किया था, जिसमें टीम इंडिया ने 3-0 से क्लीन स्वीप किया था. उसके बाद 2022-23 में भारत ने न्यूजीलैंड का दौरा किया था, जिसमें भारत ने 1-0 से जीत हासिल की थी और एक मैच रद्द हुआ था और एक टाई हुआ था.

उसके बाद 2022-23 में ही न्यूजीलैंड की टीम भारत आई थी और टीम ने 2-1 से सीरीज जीती थी. न्यूजीलैंड ने 2025 में भी भारत का दौरा किया था, जिसमें टीम इंडिया ने 4-1 से सीरीज जीत ली थी. हालांकि, न्यूजीलैंड को टीम इंडिया ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में भी करारी शिकस्त दी थी. आखिरी पांच टी20 सीरीज में टीम इंडिया ने जीत हासिल की है.

भारत-न्यूजीलैंड के बीच खेले गए हैं दो सुपर ओवर

भारत और न्यूजीलैंड के बीच 2019 में पांच मैचों की सीरीज खेली गई थी, जिसका तीसरा और चौथे मैच का रिजल्ट सुपर ओवर से निकला था. तीसरे मैच में भारत ने पहले खेलते हउए 179 रन बनाए, जिसके बाद न्यूजीलैंड की टीम ने भी 179 रन बनाए. इस सुपर ओवर में कीवी टीम ने पहले खेलते हुए जसप्रीत बुमराह के ओवर में 17 रन बना दिए. 18 रनों का पीछा करते हुए टीम ने शुरुआती 4 गेंदों में सिर्फ 8 रन बनाए थे, लेकिन रोहित शर्मा ने टिम साउदी की आखिरी दो गेंदों में दो छक्के

ठोक दिए और सुपर ओवर जीत लिया.

भारत और न्यूजीलैंड के बीच चौथे टी20 में टीम इंडिया ने पहले खेलते हुए 165 रन बनाए, जिसके जवाब में न्यूजीलैंड ने भी 165 रन ही बनाए. फिर दोनों टीमों के बीच लगातार दूसरा सुपर ओवर खेला गया. कीवी टीम ने पहले खेलते हुए बुमराह के ओवर में 13 रन बनाए. भारत के सामने 6 गेंदों में 14 रनों का टारगेट था. केएल राहुल और विराट कोहली ओपनिंग करने उतरे. पहली और दूसरी गेंदबाज राहुल ने 6 और 4 जड़ा, लेकिन फिर तीसरी बॉल पर आउट हो गए. चौथी गेंद पर कोहली ने 2 रन लिए और 5वीं गेंद पर चौका जड़कर मैच जीत लिया. इस तरह भारत ने न्यूजीलैंड से दोनों सुपर ओवर जीत लिए थे.

कैसा है दोनों टीमों का हेड टू हेड रिकॉर्ड?

भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक 31 टी20 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें टीम इंडिया ने 19 मैचों में जीत हासिल की है. वहीं, न्यूजीलैंड की टीम ने 11 मैचों में जीत दर्ज की थी. हालांकि, एक मैच टाई रहा है. टी20 में न्यूजीलैंड पर भारती टीम का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, लेकिन इस बार टीम इंडिया के लिए जीत इतनी आसान नहीं होगी, क्योंकि कीवी टीम में कई विस्फोटक बल्लेबाज शामिल हैं. भारत और न्यूजीलैंड के बीच इस सीरीज में काफी हाई स्कोरिंग मुकाबले देखने को मिल सकते हैं, जिससे सीरीज का मजा डबल हो सकता है.

भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड की सरजमीं पर अब तक कुल 12 मैच खेले हैं, जिसमें टीम इंडिया ने 7 मैचों में जीत हासिल की है, जबकि न्यूजीलैंड ने चार मैचों में जीत दर्ज की है. इस दौरान दो सुपर ओवर खेले हैं, जिसमें भारत ने जीत हासिल की है, जबकि एक मैच टाई रहा है.

टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया

श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा (उप-कप्तान), शिवम दुबे, अर्शदीप सिंह, भुवनेश्वर कुमार, अक्षर पटेल, नीतीश कुमार रेड्डी, नमन धीर, प्रिंस यादव, मयंक यादव, वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव.

टी20 सीरीज के लिए न्यूजीलैंड

मिचेल सैंटनर (कप्तान), फिन एलन, माइकल ब्रेसवेल, डेरिल मिचेल, बेवन जैकब्स, टिम साइफर्ट, जैकब डफी, मैट हेनरी, नाथन स्मिथ, जोश क्लार्कसन, ग्लेन फिलिप्स, डेवोन कॉनवे, लॉकी फर्ग्यूसन, एडम मिलने, काइल जैमीसन और ब्लेयर टिकन.