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हिंदी न्यूज़डीएनए एक्सप्लेनर

डीएनए एक्सप्लेनर

T20 और वनडे के बाद अब टीम इंडिया कब खेली जाएगी टेस्ट सीरीज, कैसा है दोनों टीमों का स्क्वाड? जानें A टू Z डिटेल्स

India vs New Zealand Test Series 2026 details: भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 और वनडे के बाद अब टेस्ट सीरीज खेली जानी है और ये दोनों टीमों के लिए डब्ल्यूटीसी के नजरिए से अहम होने वाली है.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Nov 15, 2026, 06:35 PM IST

T20 और वनडे के बाद अब टीम इंडिया कब खेली जाएगी टेस्ट सीरीज, कैसा है दोनों टीमों का स्क्वाड? जानें A टू Z डिटेल्स

19 नवंबर से खेली जाएगी टेस्ट सीरीज (Photo IANS)

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भारतीय टीम अक्टूबर, 2026 से न्यूजीलैंड के दौरे पर है, जहां टीम ने 5 टी20, 5 वनडे और 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है. भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 और वनडे सीरीज पूरी हो चुकी है और अब टीमों को टेस्ट सीरीज खेलनी है. भारतीय टीम ने टी20 और वनडे दोनों ही सीरीज जीत ली है और अब अगला नंबर टेस्ट सीरीज का होगा. आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की रेस में बने रहने के लिए टीम इंडिया को ये सीरीज हर हाल में जीतनी ही होगी, लेकिन कीवी को उनके घर पर हराना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा. बीसीसीआई ने टेस्ट सीरीज के लिए पहले ही टीम इंडिया का ऐलान कर दिया था. 

भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज के शुरुआती तीन मैच टीम इंडिया ने जीते थे और आखिरी दो मैच कीवी टीम ने जीत लिए थे. इस तरह टीम इंडिया ने 3-2 से सीरीज जीती थी. वहीं, वनडे सीरीज में शुरुआती तीन मैचों में बारिश ने खलल डाली थी. पहले और दूसरे मैच में बारिश हुई और ओवर्स में कटौती हुई थी और टीम इंडिया ने दोनों मैच जीत लिए थे. लेकिन तीसरे वनडे में बारिश के चलते टॉस के बाद ड्रॉ हो गया था. उसके बाद चौथे वनडे में न्यूजीलैंड ने 244 रनों से जीत हासिल की और फिर पांचवां वनडे टीम इंडिया ने 22 रनों से जीता और सीरीज को 3-1 से जीत ली. 

कब से खेली जाएगी टेस्ट सीरीज?

भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 और वनडे सीरीज के बाद टेस्ट सीरीज की बारी है. टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला गुरुवार 19 नवंबर से वेलिंग्टन में खेला जाएगा, जो भारतीय समयानुसार सुबह 3.30 बजे से शुरू होगा और इसका टॉस 3 बजे होगा. वहीं, दूसरा टेस्ट मैच शुक्रवार 27 दिसंबर से क्राइस्टचर्च में खेला जाएगा. ये मुकाबला भी भारतीय समयानुसार सुबह 3.30 बजे से खेला जाएगा. 

WTC के नजरिए से काफी अहम है ये सीरीज

आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का 2025-27 संस्करण खेला जा रहा है, जो 17 जून 2025 से शुरू हुआ था और इसका फाइनल 9 जून 2027 को खेला जाएगा. ऐसे में ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और भारतीय टीम फाइनल की रेस में बनी हुई है. भारत को फाइनल से पहले अब 7 टेस्ट खेलने हैं और इन मैचों में कम से कम 6 मुकाबले जीतने ही होंगे. न्यूजीलैंड के बाद टीम को ऑस्ट्रेलिया से 5 मैचों की घरेलू सीरीज खेलनी है. 

ऐसे में अगर भारत को डब्ल्यूटीसी फाइनल की रेस में बने रहना है तो न्यूजीलैंड को टेस्ट सीरीज हरानी ही होगी. हालांकि, न्यूजीलैंड के नजरिए से भी ये सीरीज अहम होगी. क्योंकि टीम भी फाइनल खेलना चाहती है. इसी वजह से ये टेस्ट सीरीज एक रोमांचक सीरीज हो सकती है. दोनों टीमों मुकाबला जीतने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने वाले हैं.

IND vs NZ

कैसी है WTC पॉइंट्स टेबल?

आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 की पॉइंट्स टेबल में न्यूजीलैंड की टीम पहले पायदान पर है. साउथ अफ्रीका की टीम 71.43 पीसीटी के साथ दूसरे स्थान पर है. वहीं, ऑस्ट्रेलिया की टीम 69.23 पीसीटी के साथ तीसरे स्थान पर है और चौथे स्थान पर 51.52 सीपीटी के साथ टीम इंडिया विराजमान है. हालांकि, पांचवें पर बांग्लादेश का नाम है और साथ ही इंग्लैंड, श्रीलंका, वेस्टइंडीज और आखिरी में पाकिस्तान का नाम है. इन चार टीमें फाइनल की रेस से बाहर हो गई हैं. 

कहां होगी लाइव स्ट्रीमिंग?

भारत और न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट सीरीज का लाइव प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा. हालांकि, इस सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव ऐप और वेबसाइट पर होगी, जहां फैंस मोबाइल पर सीरीज का लुत्फ उठा सकते हैं. लेकिन फैंस को सीरीज देखने के लिए सब्सक्रिप्शन देना पड़ेगा.

गिल और राहुल की टेस्ट टीम में वापसी

आपको बता दें कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की वनडे सीरीज में कप्तान शुभमन गिल और केएल राहुल शुरुआती तीन मैचों के बाद टीम से बाहर हो गए थे. दरअसल, दोनों दिग्गजों को टेस्ट सीरीज की तैयारी करनी थी, जिसके चलते दोनों ने आखिरी दो वनडे नहीं खेला. वहीं, टेस्ट सीरीज में गिल की कप्तानी करेंगे और केएल राहुल भी टीम का हिस्सा हैं. ऐसे में गिल और राहुल दोनों सफेद जर्सी में नजर आएंगे. 

दोनों टीमों का टेस्ट स्क्वाड

भारत- शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जयसवाल, केएल राहुल, देवदत्त पडिक्कल, ऋषभ पंत, ध्रुव जुरेल, रवींद्र जडेजा, अंशुल कंबोज, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाश दीप, साई सुदर्शन, नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, मोहम्मद सिराज और गुरनूर बरार.

न्यूजीलैंड- टॉम लैथम (कप्तान), टॉम ब्लंडेल, डेवोन कॉनवे, जैकब डफी, मैट हेनरी, काइल जैमीसन, डेरिल मिशेल, हेनरी निकोल्स, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रवींद्र, मिशेल सैंटनर, नाथन स्मिथ, ब्लेयर टिकनर और विल यंग.

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