India vs New Zealand Test Records: भारत और न्यूजीलैंड के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला गुरुवार 19 नवंबर से वेलिंग्टन में खेला जाएगा. टीम इंडिया ने साल 2008 के बाद से न्यूजीलैंड की सरजमीं पर कोई टेस्ट सीरीज नहीं जीती है.

भारत और न्यूजीलैंड के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला गुरुवार 19 नवंबर से वेलिंग्टन में खेला जाएगा. टी20 और वनडे के बाद अब टीम इंडिया का अगला टारगेट टेस्ट सीरीज होगा. शुभमन गिल की अगुवाई वाली टीम इंडिया वेलिंग्टन में टेस्ट मैच की तैयारी कर रही है. WTC फाइनल के नजरिए से टीम इंडिया के लिए ये सीरीज काफी अहम है और अगर टीम को फाइनल की रेस में बने रहना है तो ये सीरीज जीतनी ही होगी, लेकिन पिछली कुछ न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया का रिकॉर्ड निराशजनक रहा है.

भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 टी20, 5 वनडे और दो टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जा रही है. टीम इंडिया ने टी20 सीरीज को 3-2 से जीता और वनडे सीरीज में भी टीम ने 3-1 से जीत दर्ज की. हालांकि वनडे सीरीज का एक मैच बारिश के कारण रद्द हो गया. वहीं, अब टीम इंडिया का टारगेट टेस्ट सीरीज जीतना है और कीवी को उसके घर पर तीनों सीरीज हराकर क्लीन स्वीप करने का इरादा है. भारतीय टीम WTC फाइनल की रेस में बनी हुई है और टीम को अगले 7 मैचों में कम से कम 6 मुकाबले जीतने ही होंगे. न्यूजीलैंड के बाद टीम ऑस्ट्रेलिया से 5 मैचों की घरेलू टेस्ट सीरीज 2027 में खेलेगी.

पिछली 6 टेस्ट सीरीज में न्यूजीलैंड का दबदबा

भारत के खिलाफ न्यूजीलैंड ने पिछली कुछ सीरीजों में दबदबा बनाया हुआ है. कीवी टीम ने पिछली 6 टेस्ट सीरीज में कुल 4 सीरीज जीती है. ये सिलसिला 2013 से शुरू हुआ था और 2025 तक न्यूजीलैंड ने 6 सीरीजों में से 4 सीरीज जीती है. साल 2013 में दो मैचों की टेस्ट सीरीज में न्यूजीलैंड ने 1-0 से जीत हासिल की थी. कीवी ने इस सीरीज का पहला मैच जीता था और दूसरा मैच ड्रॉ रहा था.

उसके बाद साल 2016 में भारतीय टीम ने 3 मैचों की सीरीज में 3-0 से जीत दर्ज की और क्लीन स्वीप किया था. फिर साल 2019 में न्यूजीलैंड की टीम दो मैचों की सीरीज में 2-0 से जीती था. उसके बाद 2021 में भारत और न्यूजीलैंड के बीच WTC का फाइनल खेला गया था, जिसमें कीवी टीम ने जीत हासिल की थी. साल 2021 में टीम इंडिया ने 2 मैचों की सीरीज को 1-0 से जीता था और एक मैच ड्रॉ हुआ था. वहीं आखिरी बार दोनों टीमें 2024 में भिड़ी थी और कीवी टीम ने 3-0 से जीत हासिल की थी और भारत को क्लीन स्वीप किया था.

2008 में आखिरी बार जीता था भारत

न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय टीम ने 2021 से 2025 तक दो टेस्ट सीरीज खेली है, जिसमें एक सीरीज कीवी टीम ने जीती है और एक सीरीज टीम इंडिया ने जीता है. साल 2021 में भारतीय टीम ने दो मैचों की सीरीज को 1-0 से जीता था. उसके बाद न्यूजीलैंड ने भारत को उसके घर पर क्लीन स्वीप किया था. ऐसे में अब टीम के पास घर पर हार का बदला लेना का मौका होगा. अगर टीम इंडिया 2026 में दो मैचों की सीरीज जीत लेती है तो टीम 2024 की हार का बदला ले लेगी.

आपको बता दें कि, भारतीय टीम ने पिछले 18 सालों से न्यूजीलैंड में एक भी टेस्ट सीरीज नहीं जीती है. साल 2008 में आखिरी बार टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड की धरती पर 3 मैचों की सीरीज 1-0 से जीती था और बाकी दो मैच ड्रॉ रहे थे. उसके बाद टीम इंडिया ने दो बार न्यूजीलैंड का दौरा किया है और दोनों बार हार का सामना करना पड़ा. साल 2013 में टीम इंडिया को 2 मैचों की सीरीज में 0-1 से हारना पड़ा था, जिसके बाद 2019 में न्यूजीलैंड ने घर पर टीम इंडिया को दो मैचों की सीरीज में 2-0 से हराया था और क्लीन स्वीप किया था.

कैसे हैं दोनों टीमों के टेस्ट आंकड़े?

भारत और न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट इतिहास में पहली बार साल 1955 में टेस्ट सीरीज खेली गई थी, जिसे भारतीय टीम ने जीत दर्ज की थी. पांच मैचों की सीरीज में टीम इंडिया 2-0 से जीता था. इसमें तीन मैच ड्रॉ रहे थे. उसके बाद टीम ने 1964 में चार मैचों की सीरीज को 1-0 से जीता और फिर 1967 में 4 मैचों की सीरीज को 3-1 से जीता. इस तरह टीम इंडिया ने जीत की हैट्रिक लगा दी थी. उसके बाद 1969 और 1975 में खेली गई 3-3 मैचों की सीरीज ड्रॉ रही थी. फिर साल 1976 में टीम इंडिया ने जीत हासिल की.

भारत और न्यूजीलैंड के बीच 1955 से 2026 तक 24 टेस्ट सीरीज खेली गई हैं, जिसमें टीम इंडिया ने 12 सीरीज जीती है, जबकि न्यूजीलैंड ने 8 टेस्ट सीरीज में जीत दर्ज की है. वहीं, दोनों के बीच 4 टेस्ट सीरीज ड्रॉ भी हुई हैं. टेस्ट क्रिकेट में न्यूजीलैंड पर भारत का दबदबा बना हुआ है.

भारत-न्यूजीलैंड के हेड टू हेड आंकड़े

भारत और न्यूजीलैंड के बीच 24 टेस्ट सीरीज और एक डब्ल्यूटीसी फाइनल के साथ अब तक कुल 65 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें टीम इंडिया ने 22 मैचों में फतह हासिल की है, जबकि कीवी टीम ने 16 मुकाबले जीते हैं, जबकि कुल 27 मैच ड्रॉ रहे हैं. टेस्ट क्रिकेट में भारतीट टीम का पलड़ा न्यूजीलैंड पर भारी नजर आ रहा है, लेकिन इस बार टीम इंडिया के लिए न्यूजीलैंड की धरती पर जीत आसान नहीं होगी.

कहां होगी भारत-न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग?

भारत और न्यूजीलैंड के बीच टेस्ट सीरीज का लाइव प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा. हालांकि, इस सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव ऐप और वेबसाइट पर होगी, जहां फैंस मोबाइल पर सीरीज का लुत्फ उठा सकते हैं. लेकिन फैंस को सीरीज देखने के लिए सब्सक्रिप्शन देना पड़ेगा.

दोनों टीमों का फुल टेस्ट स्क्वाड

भारत- शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जयसवाल, केएल राहुल, देवदत्त पडिक्कल, ऋषभ पंत, ध्रुव जुरेल, रवींद्र जडेजा, अंशुल कंबोज, जसप्रीत बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाश दीप, साई सुदर्शन, नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर, मोहम्मद सिराज और गुरनूर बरार.

न्यूजीलैंड- टॉम लैथम (कप्तान), टॉम ब्लंडेल, डेवोन कॉनवे, जैकब डफी, मैट हेनरी, काइल जैमीसन, डेरिल मिशेल, हेनरी निकोल्स, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रवींद्र, नाथन स्मिथ,डीन फॉक्सक्रॉफ्ट, ब्लेयर टिकनर और विल यंग.