IND vs NZ 1st T20: पहली बार हेगले ओवल स्टेडियम में टी20 मैच खेलेगी टीम इंडिया, जानें पिच से लेकर स्टेडियम की पूरी डिटेल्स

India vs New Zealand 1st T20: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का पहला मैच गुरुवार 22 अक्टूबर, 2026 को क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल स्टेडियम में खेला जाएगा.

क्राइस्टचर्च में गेंदबाज और बल्लेबाज दोनों के बीच होगी कांटे की टक्कर (Photo BCCI)

वेस्टइंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज के बाद टीम इंडिया न्यूजीलैंड रवाना हो गई है, जहां टीम को 5 मैचों की टी20 सीरीज खेलनी है. पिछले 7 सालों से टीम इंडिया न्यूजीसैंड सरजमीं पर एक भी मैच नहीं हारी है और भारतीय टीम ये रिकॉर्ड बरकरार रखना चाहेगी. टीम इंडिया ने आखिरी बार साल 2023 में न्यूजीलैंड का दौरा किया था. भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 सीरीज के अलावा वनडे और टेस्ट सीरीज भी खेली जाएगी.

भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का पहला मैच गुरुवार 22 अक्टूबर, 2026 को क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल स्टेडियम में खेला जाएगा. दोनों ही टीमों ने इस मैच के लिए तैयारी पूरी कर ली है. टीम इंडिया ने हेगले ओवल में पहली बार टी20 इंटरनेशनल मैच खेलेगी. ऐसे में टीम को मैदान की परिस्थितियां समझने के लिए काफी कम मौका मिला है.

कैसी है हेगले ओवल की पिच रिपोर्ट?

न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल स्टेडियम की पिच आमतौर पर बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों के लिए अनुकूल मानी जाती है. खेल के शुरुआत में तेज गेंदबाजों को स्विंग, सीम, मूवमेंट और अच्छा उछाल मिलता है, जिससे वो बल्लेबाज को परेशान कर सकते हैं, लेकिन अगर एक बार बल्लेबाज क्रीज पर टिक गया था तो वो आसानी से रन बना सकता है. क्योंकि इस मैदान की आउटफील्ड भी काफी तेज है. स्पिनर्स को इस पिच पर ज्यादा मदद नहीं मिलती है.

क्राइस्टचर्च के इस मैदान पर सबसे बड़ा स्कोर 236 रनों का है, जबकि सबसे छोटा स्कोर 91 रनों का है. हालांकि, इस मैदान पर 134 रनों को डिफेंड भी किया जा चुका है. भारत और न्यूजीलैंड के बीच एक अच्छा और रोमांचक मैच होने की पूरी उम्मीद है. क्योंकि भारतीय खिलाड़ियों को ये पिच काफी पसंद आ सकती है.

हेगले ओवल में कैसा है न्यूजीलैंड का रिकॉर्ड?

क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल स्टेडियम में अब तक कुल 15 मैच खेले गए हैं, जिसमें से दो मुकाबले बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच खेले गए हैं और न्यूजीलैंड ने कुल 13 टी20 मुकाबले खेले हैं. इन 13 मैचों में टीम ने 6 जीत हासिल की है, जबकि 6 मैचों में हार का सामना किया है. हालांकि, एक मैच बेनतीजा रहा है. कीवी टीम ने इस मैदान पर सबसे बड़ा स्कोर 208 रनों का बनाया है, जो बांग्लादेश के खिलाफ खेला गया था. इस मैदान पर न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 91 रनों पर ऑलआउट भी किया है.

हेगले ओवल में भले ही टीम इंडिया ने एक भी टी20 नहीं खेला है, लेकिन इस मैदान पर मेजबान टीम के भी आंकड़ बहुच अच्छे नहीं है. ऐसे में भारत और न्यूजीलैंड के बीच एक हाई स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिल सकती है.

मैच के दौरान कैसा रहेगा मौसम का हाल?

बीबीसी वेदर रिपोर्ट के अनुसार, 22 अक्टूबर को क्राइस्टचर्च में मौसम साफ रहने की उम्मीद है और बारिश की कोई संभावना नहीं है. तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से लेकर 9 डिग्री सेल्सियस तक रहने की उम्मीद है. फैंस इस मैच का लुत्फ उठा सकते हैं, क्योंकि मैच को बारिश का खतरा नहीं है. ऐसे में स्टेडियम में दर्शकों की भीड़ उमड़ सकती है.

कहां होगी टी20 सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग?

भारत और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज का लाइव प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा. वहीं, इस सीरीज की लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव ऐप पर होगी. फैंस इस सीरीद को टीवी और मोबाइल दोनों पर देख सकते हैं और रोमांचक मुकाबला का लुत्फ उठा सकते हैं.

भारत और न्यूजीलैंड की टी20 सीरीज के लिए टीमें

श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, अर्शदीप सिंह, भुवनेश्वर कुमार, वरुण चक्रवर्ती, नीतीश कुमार रेड्डी, नमन धीर, प्रिंस यादव, मयंक यादव और कुलदीप यादव.

मिचेल सैंटनर (कप्तान), फिन एलन, माइकल ब्रेसवेल, जोश क्लार्कसन, डेवोन कॉनवे, जैकब डफी, लॉकी फर्ग्यूसन, एडम मिल्ने, डेरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, मैट हेनरी, बेवॉन जैकब्स, काइल जैमीसन, टिम सीफर्ट, नाथन स्मिथ और ब्लेयर टिकनर.