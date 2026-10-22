2009 में पहली बार चेज किया 200 प्लस का टारगेट, न्यूजीलैंड के खिलाफ बनाया रिकॉर्ड; T20I में भारत ने 6 बार किया ये कारनामा

India vs New Zealand 1st t20: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का पहला मैच खेला जा रहा है, जिसमें कीवी टीम ने 226 रनों का टारगेट दिया है.

भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला टी20 मैच क्राइस्टचर्च में गुरुवार 22 अक्टूबर को खेला जा रहा है. इस मैच में न्यूजीलैंड ने पहले खेलते हुए 225 रन बनाए हैं और अब भारतीय टीम को जीत के लिए 226 रन बनाने होंगे, लेकिन टीम इंडिया ने टी20 इंटरनेशनल में इतना बड़ा लक्ष्य कभी चेज नहीं किया है. टीम इंडिया ने टी20 में अब तक 6 बार 200 प्लस टारगेट चेज किया है और दो बार न्यूजीलैंड के खिलाफ भी ये कारनामा किया है. अगर न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया 226 रन चेज कर देती है तो टीम का ये सबसे बड़ा टारगेट हो जाएगा.

न्यूजीलैंड ने क्राइस्टचर्च में पहले खेलते हुए 20 ओवरों में 225 रन बनाए हैं. टीम के लिए ग्लेन फिलिप्स ने 40 गेंदों में 3 छक्के और 8 चौकों की मदद से नाबाद 82 रनों की पारी खेली. वहीं, फिन एलन ने 24 गेंदों में 45 रन बना सके, जबकि बेवॉन जैकब्स ने 16 गेंदों में 31 रनों की पारी खेली. टीम इंडिया के लिए अर्शदीप सिंह, मयंक यादव और अक्षर पटेल ने 1-1 विकेट लिया.

2009 में पहली बार चेज किया था 200 प्लेस का टारगेट

भारत ने साल 2009 में टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में पहली बार 200 प्लस टारगेट चेज किया था. साल 2009 में भारत और श्रीलंका के बीच मुकाबला खेला गया था, जिसमें श्रीलंका ने 206 रन बोर्ड पर लगााए थे और टीम इंडिया को 207 रनों का लक्ष्य दिया था. श्रीलंका के लिए कुमार संगकारा ने 59 रनों की पारी खेली थी. भारत के लिए युवराज सिंह ने 3 विकेट और ईशांत शर्मा ने 2 विकेट चटकाए थे.

207 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए टीम इंडिया ने 19.1 ओवरों में ही 211 रन बनाकर 4 विकेट से मुकाबला जीत लिया था. टीम के लिए युवराज सिंह ने 25 गेंदों में 3 चौके और 5 छक्कों की मदद से नाबाद 60 रन बनाए थे. इसके अलावा, वीरेंद्र सहवाग ने 64 रनों की पारी खेली थी. एमएस धोनी ने 46 रन और गौतम गंभीर ने 21 रन बनाए थे.

इसी साल न्यूजीलैंड के खिलाफ बनाया रिकॉर्ड

भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दो बार 200 प्लस का टारगेट चेज किया है. टीम ने पहली बार साल 2020 में और फिर 2026 में ये कारनामा किया है. भारत और न्यूजीलैंड के बीच जनवरी 2026 में भी सीरीज खेली गई थी. इस सीरीज के दूसरे मैच में कीवी टीम ने 208 रन बना दिए थे. टीम के लिए रचिन रवींद्र ने 44 रन, मिचेल सेंटनर 47 रन और टिम शेफर्ट 24 रन बनाए थे. भारत के लिए कुलदीप यादव ने सबसे ज्यादा 2 विकेट लिए थे.

इस लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम इंडिया ने 15.2 ओवरों में 209 रनों का टारगेट चेज कर दिया था और 7 विकेट से जीत हासिल की थी. टीम के लिए सैमसन और अभिषेक बुरी तरह फ्लॉप हो गए थे. लेकिन फिर ईशान किशन ने 32 गेंदों में 11 चौके और 4 छक्कों की मदद से 76 रन बनाए थे. उसके बाद सूर्यकुमार यादव ने 37 गेंदों में नाबाद 82 रनों की पारी खेली और शिवम दुबे ने 18 गेंदों में 36 रन बनाए. हालांकि, भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ साल 2020 में 204 रनों का टारगेट भी चेज किया है.

टीम इंडिया ने 6 बार चेज किया 200 प्लस का टारगेट

भारतीय टीम ने तीन बार टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है, लेकिन टीम ने अब तक सिर्फ 6 बार ही 200 प्लस टारगेट चेज किया है, जिसकी शुरुआत साल 2009 से हुई थी. भारत ने ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वेस्टइंडीज और श्रीलंका के खिलाफ ये कारनाम किया है. हालांकि, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के खिलाफ 2-2 बार 200 से अधिक का टारगेट चेज कर चुकी है. ऐसे में अगर टीम इंडिया ने 226 रन बना लेती है तो कीवी टीम के खिलाफ तीसरी बार ये होगा.

विदेशी सरजमीं पर 200 प्लस टारगेट नहीं चेज कर पाया भारत

भारत ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में सिर्फ 6 बार 200 प्लस टारगेट चेज किया है, लेकिन ये सभी चेज भारत में ही आए हैं. विदेशी सरजमीं पर भारतीय टीम के 200 से ज्यादा के लक्ष्य का पीछा करते हुए पसीने छूट जाते हैं. टीम इंडिया ने डॉ वाईएस राजशेखर रेड्डी क्रिकेट स्टेडियम, शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम, राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम, ईडन गार्डन्स, पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन आईएस बिंद्रा स्टेडियम और सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में कुल 6 बार 200 प्लस टारगेट पूरा किया है.