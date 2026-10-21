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हिंदी न्यूज़डीएनए एक्सप्लेनर

डीएनए एक्सप्लेनर

IND vs NZ: न्यूजीलैंड सीरीज में 240 रन बनाते ही ईशान किशन बनेंगे नंबर-1, पहले टी20 में निशाने पर होंगे 3 रिकॉर्ड

Ishan Kishan Records: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला 22 अक्टूबर को खेला जाना है, जिसमें ईशान किशन कई रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं.

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मोहम्मद साबिर

Updated : Oct 21, 2026, 11:55 PM IST

IND vs NZ: न्यूजीलैंड सीरीज में 240 रन बनाते ही ईशान किशन बनेंगे नंबर-1, पहले टी20 में निशाने पर होंगे 3 रिकॉर्ड

T20I में 2000 रन पूरे करने से 46 रन दूर हैं ईशान किशन (Photo IANS)

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भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन के लिए साल 2026 में काफी दमदार गया है. किशन आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 से लेकर अब तक किशन ने काफी ताबड़तोड़ पारियं खेली हैं और अब वो न्यूजीलैंड के खिलाफ भी ऐसा प्रदर्शन करने की सोच रहे होंगे. भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों की सीरीज खेली जानी है, जिसमें ईशान किशन 3 बड़े रिकॉर्ड्स तोड़ सकते हैं. टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट किशन 2000 रन पूरे करने से कुछ रन ही दूर हैं. 

भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 सीरीज का पहला मुकाबला गुरुवार 22 अक्टूबर को क्राइस्टचर्च में खेला जाएगा. इस मैच में ईशान किशन की नजरे तीन बड़े रिकॉर्ड पर होंगी, जिसके बाद सूर्यकुमार यादव से लेकर मोहम्मद रिजवान तक के रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं. हालांकि, ईशान किशन 5 मैचों की सीरीज में अगर 240 रन बना लेते हैं, तो एक साल में 2000 रन बनाने वाले दुनिया के तीसरे बल्लेबाज बन सकते हैं. 

T20I में 2000 रन पूरे कर सकते हैं ईशान किशन

भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन रोहित शर्मा और विराट कोहली के नाम है. भले ही इन दोनों खिलाड़ियों को रिटायरमेंट लिए दो साल हो गए हैं, लेकिन उनका रिकॉर्ड अभी भी  बरकरार है. रोहित शर्मा ने टी20 इंटरनेशनल में 4231 रन बनाए, जबकि विराट कोहली ने 4188 रन बनाए हैं. वहीं, भारत के लिए अभी तक सिर्फ 6 बल्लेबाजों ने 2000से ज्यादा रन बनाए हैं, लेकिन इस बार ईशान किशन भी ये कारनामा कर सकते हैं.

न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टी20 मैच में अगर किशन ने 46 रन बना लिए हैं, तो वो भारत के लिए 2000 रन बनाने वाले 7वें बल्लेबाज बन जाएंगे. किशन ने अब तक 66 पारियों में 1954 रन बनाए हैं. किशन ने पहले विराट कोहली, रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव (3272 रन), हार्दिक पांड्या (2288), केएल राहुल (2265) और अभिषेक शर्मा (2071) ने 2000 से ज्यादा रन बनाए हैं. 

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खतरे में सूर्यकुमार-रिजवान का रिकॉर्ड

ईशान किशन की नजरे सूर्यकुमार यादव और मोहम्मद रिजवान के रिकॉर्ड पर भी होंगी. दरअसल, टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक साल में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में किशन इन दोनों बल्लेबाजों का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं. एक कैलेंडर ईयर में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन सूर्यकुमार यादव ने बनाए हैं. सूर्या ने साल 2022 में 1164 रन बनाए थे, जबकि ईशान किशन ने 34 मैचों में 1158 रन बना लिया है और सूर्या का रिकॉर्ड तोड़ने से सिर्फ 7 रन दूर हैं. अगर वो 7 रन बना लेते हैं, तो वो एक कैलेंडर ईयर में भारत के लिए किसी भी साल सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे. 

वहीं, मोहम्मद रिजवान ने एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है. दुनिया में एक साल में सबसे ज्यादा टी20 इंटरनेशनल रन रिजवान ने ही बनाए हैं.  उन्होंने 2021 में 1326 रन बनाए थे. ऐसे में ईशान ने अभी तक 1158 रन बनाए हैं, लेकिन किशन के पास न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में ये रिकॉर्ड तोड़ने का मौका होगा, क्योंकि 5 मैचों में ईशान को सिर्फ 169 रन ही बनाने होंगे. ईशान की फॉर्म को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि वो आसानी से इस रिकॉर्ड को तोड़कर नंबर-1 बन सकते हैं. 

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240 रन बनाते हैं बन जाएंगे वर्ल्ड के तीसरे बल्लेबाज

टी20 क्रिकेट में किसी एक साल में 2000 रन पूरी दुनिया में सिर्फ दो बल्लेबाजों ने बनाया है.  वेस्टइंडीज के निकोलस पूरन और पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान ने टी20 फॉर्मेट में किसी एक साल 2000 या उससे ज्यादा रन बनाए हैं. निकोलस पूरन ने 2024 में 2331 रन बनाए थे. इसके अलावा, रिजवाान ने 2021 में 2036 रन बनाए थे. इन दोनों दिग्गजों के अलावा कोई भी बल्लेबाज ये कारनामा नहीं कर पाया है.

ईशान किशन इस मामले में भी रिजवान को पछाड़ सकते हैं. ईशान किशन ने टी20 क्रिकेट में अब तक 49 मैचों में 1760 रन बनाए हैं और वो 2000 रन पूरे करने से सिर्फ 240 रन दूर हैं. हालांकि, 5 मैचों की सीरीज में ये रिकॉर्ड टूटना मुमकिन नजर आ रहा है. अगर ईशान किशन 240 रन बना लेते हैं, तो वो भारत के लिए एक साल में टी20 में 2000 रन बनाने वाले इकलौते बल्लेबाज बन जाएंगे. वहीं, अगर ईशान ने 287 रन बना लेते हैं, तो वो रिजवान का रिकॉर्ड तोड़ देंगे और इस मामले में दूसरे बल्लेबाज बन जाएंगे. 

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