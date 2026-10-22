IND vs NZ: भारत की धमाकेदार जीत, मैच में लगे 22 छक्के, बने 450 से ज्यादा रन, कोहली के रिकॉर्ड के करीब पहुंचे सैमसन

भारत ने क्राइस्टचर्च में न्यूजीलैंड के खिलाफ 226 रनों का लक्ष्य हासिल कर पांच टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है.

भारतीय क्रिकेट टीम ने न्यूजीलैंड दौरे का आगाज धमाकेदार जीत के साथ किया है. गुरुवार (22 अक्टूबर 2026) को क्राइस्टचर्च के हैगली ओवल में खेले गए पहले टी20 मुकाबले में टीम इंडिया ने ऐसा खेल दिखाया कि रिकॉर्ड बुक में कई नए पन्ने जुड़ गए. न्यूजीलैंड के 226 रनों के लक्ष्य को भारत ने 6 विकेट खोकर आखिरी ओवर में हासिल कर लिया. ये टी20 इंटरनेशनल में भारत का अब तक का सबसे बड़ा सफल रनचेज है.

मुकाबले में दोनों टीमों ने मिलकर 450 से ज्यादा रन बनाए और बल्लेबाजों ने चौकों-छक्कों की जमकर बरसात की. इस जीत के साथ भारत ने पांच मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त भी बना ली.

संजू सैमसन ने खेली तूफानी पारी

भारत की जीत के सबसे बड़े हीरो संजू सैमसन रहे. उन्होंने महज 33 गेंदों पर 67 रन ठोक दिए. उनकी पारी में 8 चौके और 4 छक्के शामिल रहे. सैमसन ने शुरुआत से ही न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर दबाव बनाए रखा और भारतीय टीम को बड़े लक्ष्य का पीछा करने के लिए जरूरी रफ्तार दी. शानदार बल्लेबाजी के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया.

पावरप्ले में ही भारत ने दिखा दिए थे इरादे

226 रनों के जवाब में उतरे भारतीय ओपनर्स ने शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया. संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को संभलने का मौका नहीं दिया. शुरुआती छह ओवर में भारत ने एक विकेट के नुकसान पर 94 रन बना दिए. टी20 इंटरनेशनल में भारतीय टीम के लिए ये पावरप्ले के सबसे बड़े स्कोर में से एक रहा.

अभिषेक शर्मा ने सिर्फ 12 गेंदों में 29 रन बनाए. उन्होंने दो चौके और तीन छक्के लगाए. हालांकि, तेज शुरुआत के बाद भारतीय पारी को कुछ झटके भी लगे. तिलक वर्मा 11 गेंदों में छह रन बनाकर आउट हो गए, जबकि ईशान किशन सिर्फ एक रन ही बना सके. ऐसे में बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत पर दबाव बढ़ने लगा था.

अय्यर और अक्षर ने संभाली पारी

मुश्किल समय में अक्षर पटेल को बल्लेबाजी के लिए ऊपर भेजने का फैसला काम आया. उन्होंने 14 गेंदों पर 24 रन बनाकर रन गति को बनाए रखा. दूसरी तरफ कप्तान श्रेयस अय्यर ने जिम्मेदारी संभाली और 28 गेंदों पर 42 रन बनाए. उनकी पारी ने भारत को मुकाबले में बनाए रखा, लेकिन जीत तक पहुंचने के लिए आखिरी ओवरों में किसी बल्लेबाज को तेजी से रन बनाने की जरूरत थी. ये जिम्मेदारी नमन धीर ने बखूबी निभाई.

​​​​​(Image Source- BCCI)

नमन ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर हमला बोलते हुए केवल 15 गेंदों में नाबाद 42 रन बना दिए. उनकी पारी में पांच चौके और दो छक्के शामिल रहे. नीतीश रेड्डी दो रन बनाकर नाबाद लौटे और भारत ने दो गेंद बाकी रहते लक्ष्य हासिल कर लिया.

ग्लेन फिलिप्स का बल्ला भी जमकर बोला

इससे पहले न्यूजीलैंड ने टॉस के बाद बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में चार विकेट पर 225 रन बनाए थे. टीम की ओर से ग्लेन फिलिप्स ने भारतीय गेंदबाजों की जमकर खबर ली. उन्होंने 40 गेंदों में 82 रन बनाए, जिसमें आठ चौके और तीन छक्के शामिल थे. उनकी विस्फोटक पारी की बदौलत न्यूजीलैंड बड़ा स्कोर खड़ा करने में सफल रहा.

गेंदबाजों के लिए मुश्किल रहा मुकाबला

इस मैच में बल्लेबाजों का दबदबा इतना ज्यादा रहा कि गेंदबाजों को लगातार संघर्ष करना पड़ा. भारतीय टीम की ओर से अर्शदीप सिंह, अक्षर पटेल और मयंक को एक-एक विकेट मिला. लंबे समय बाद टीम में वापसी करने वाले भुवनेश्वर कुमार ने चार ओवर में 49 रन दिए, लेकिन उन्हें कोई विकेट नहीं मिला.

न्यूजीलैंड के लिए माइकल ब्रेसवेल और मिचेल सैंटनर ने दो-दो विकेट हासिल किए. इसके बावजूद भारतीय बल्लेबाजों की आक्रामकता के सामने उनकी कोशिशें नाकाफी साबित हुईं. मुकाबले में भारतीय टीम के पांच गेंदबाजों ने 40 या उससे ज्यादा रन खर्च किए. पुरुष टी20 इंटरनेशनल में ऐसा पहली बार हुआ कि भारत के पांच गेंदबाजों ने एक ही पारी में 40 से अधिक रन दिए.

एक मैच, कई बड़े रिकॉर्ड

भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए इस पहले टी20 मुकाबले में रनों की बरसात के साथ कई बड़े रिकॉर्ड भी बने, यहां देखिए इन रिकॉर्ड्स की पूरी लिस्ट-

1. टी20 इंटरनेशनल में भारत का सबसे बड़ा सफल रनचेज

टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड के 226 रनों के लक्ष्य को हासिल कर अपना पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया. भारत और विदेश में ये टीम इंडिया का सबसे बड़े सफल रनचेज रहा.

2. न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरा सबसे बड़ा सफल रनचेज

भारत का 226 रनों का लक्ष्य हासिल करना टी20 इंटरनेशनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरा सबसे बड़ा सफल रनचेज है. इस मामले में ऑस्ट्रेलिया पहले नंबर पर है, जिसने 2018 में ऑकलैंड में 244 रनों का लक्ष्य हासिल किया था.

3. भारत के खिलाफ न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा स्कोर

न्यूजीलैंड ने 20 ओवर में 225/4 रन बनाए. ये टी20 इंटरनेशनल में भारत के खिलाफ उसका संयुक्त रूप से सबसे बड़ा स्कोर है. इस सूची में प्रमुख स्कोर हैं:

225/4, क्राइस्टचर्च, 2026

225 रन, तिरुवनंतपुरम, 2026

219/6, वेलिंगटन, 2019

215/7, विशाखापत्तनम, 2026

212/4, हैमिल्टन, 2019

208/6, रायपुर, 2026

203/5, ऑकलैंड, 2020

4. भारत के पांच गेंदबाजों ने दिए 40 से ज्यादा रन

इस मुकाबले में भारत के पांच गेंदबाजों ने एक ही टी20 इंटरनेशनल पारी में 40 या उससे ज्यादा रन खर्च किए. भारतीय टीम के साथ ऐसा पहली बार हुआ, जबकि पुरुष टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में ये कुल 13वां मौका था.

5. नमन धीर ने बनाया बड़ा रिकॉर्ड

नमन धीर ने केवल 15 गेंदों पर नाबाद 42 रन बनाए. ये टी20 इंटरनेशनल में सफल रनचेज के दौरान भारत की ओर से सातवें या उससे नीचे के क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर है. उन्होंने इरफान पठान का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 2009 में श्रीलंका के खिलाफ कोलंबो में 16 गेंदों पर नाबाद 33 रन बनाए थे.

6. न्यूजीलैंड की घरेलू मैदान पर भारत के खिलाफ सातवीं हार

न्यूजीलैंड अपने घर में भारत के खिलाफ पिछले आठ टी20 इंटरनेशनल मुकाबलों में से सात हार चुका है. इस दौरान एक मैच 2022 में नेपियर में डकवर्थ-लुईस के तहत टाई रहा था.

7. पहली गेंद पर छक्का लगाने का खास रिकॉर्ड

इस मैच में डेरिल मिचेल, बेवन जैकब्स और अभिषेक शर्मा ने अपनी-अपनी पारी की पहली गेंद पर छक्का लगाया. पुरुष टी20 इंटरनेशनल में एक मैच के दौरान तीन बल्लेबाजों का ऐसा करना संयुक्त रूप से सबसे बड़ा आंकड़ा है. इससे पहले चार अन्य मुकाबलों में भी ऐसा हो चुका है.

8. T20I में 200 से ज्यादा रन के सफल रनचेज

पुरुष टी20 क्रिकेट में 200 या उससे ज्यादा रनों के लक्ष्य का सफल पीछा करने के मामले में पिछले कुछ वर्षों में बड़ा उछाल आया है.

2004 से 2009- 10 बार

2010 से 2015- 25 बार

2016 से 2021- 57 बार

2022 से 2026- 168 बार

9. सूर्यकुमार और कोहली के करीब पहुंचे अभिषेक-संजू

एक कैलेंडर वर्ष में टी20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा 50 प्लस स्कोर बनाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की सूची में सूर्यकुमार यादव शीर्ष पर हैं. उन्होंने 2022 में 11 बार ऐसा किया था. विराट कोहली ने 2022 में नौ बार, जबकि अभिषेक शर्मा 2026 में नौ बार 50 प्लस स्कोर बना चुके हैं. ईशान किशन और संजू सैमसन के नाम भी इस साल आठ-आठ ऐसे स्कोर हैं.

10. भारत के लिए पावरप्ले में चौथा सबसे बड़ा स्कोर

न्यूजीलैंड के खिलाफ क्राइस्टचर्च में भारत ने शुरुआती छह ओवर में एक विकेट पर 94 रन बनाए. टी20 इंटरनेशनल में भारत के के लिए पावरप्ले में ये चौथा सबसे बड़ा स्कोर रहा.

11. अभिषेक और सैमसन की जोड़ी का कमाल

साल 2026 में अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन की ओपनिंग जोड़ी टी20 इंटरनेशनल में पांच बार 50 या उससे ज्यादा रनों की साझेदारी कर चुकी है. इस मामले में उन्होंने भारतीय जोड़ियों के सर्वश्रेष्ठ आंकड़े की बराबरी की है. केएल राहुल और रोहित शर्मा ने 2021 में, जबकि अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने 2025 में पांच-पांच बार 50 प्लस की ओपनिंग साझेदारी की थी.

12. पहली गेंद पर छक्का लगाने के मामले में अभिषेक टॉप पर

टी20 इंटरनेशनल में अपनी पारी की पहली गेंद पर सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में अभिषेक शर्मा सात छक्कों के साथ पहले स्थान पर हैं. शफीकुल्लाह शिनवारी छह छक्कों के साथ दूसरे और सूर्यकुमार यादव पांच छक्कों के साथ तीसरे नंबर पर हैं.

एक मैच में 450 से ज्यादा रन

भारत और न्यूजीलैंड के बीच इस मुकाबले में दोनों टीमों ने मिलकर 455 रन बनाए. न्यूजीलैंड ने 225/4 का स्कोर बनाया, जबकि भारत ने 230 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया. बड़े स्कोर वाले इस मुकाबले में बल्लेबाजों का दबदबा साफ नजर आया.

मैच में लगे कुल 22 छक्के

क्राइस्टचर्च में खेले गए इस मैच में दोनों टीमों के बल्लेबाजों ने मिलकर 22 छक्के लगाए. संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा और ग्लेन फिलिप्स जैसे बल्लेबाजों ने लंबे शॉट लगाकर मैच को रोमांचक बनाया. आखिर में भारतीय बल्लेबाजों ने बड़े लक्ष्य का दबाव झेलते हुए टीम को यादगार जीत दिला दी.

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