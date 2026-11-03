सबसे तेज 1000 रन से सबसे तेज 4000 रन तक, शुभमन गिल छोड़ेंगे विराट कोहली को पीछे; NZ के खिलाफ निशाने पर 4 महारिकॉर्ड

India vs New Zealand ODI Series 2026: भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 के बाद अब वनडे सीरीज खेली जानी है. पांच मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला बुधवार 4 नवंबर, 2026 को ऑकलैंड के ईडन गार्डन में खेला जाएगा.

भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 के बाद अब वनडे सीरीज खेली जानी है. पांच मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला बुधवार 4 नवंबर, 2026 को ऑकलैंड के ईडन गार्डन में खेला जाएगा. भले ही वनडे सीरीज में विराट कोहली और रोहित शर्मा खेलेंगे, लेकिन फैंस की नजरे भारतीय कप्तान शुभमन गिल पर भी होंगी. क्योंकि वो इस सीरीज में 4 बड़े रिकॉर्ड्स बना सकते हैं और साथ ही विराट कोहली को पछाड़ भी सकते हैं. भारतीय कप्तान शुभमन गिल शुरुआती 3 मैचों के लिए टीम इंडिया का हिस्सा रहेंगे और आखिरी दो मैचों में वो टीम से बाहर हैं.

भारतीय टीम ने पांच मैचों की टी20 सीरीज में न्यूजीलैंड को 3-2 से हराया है और अब वनडे सीरीज की बारी है. आईसीसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2027 को देखते हुए दोनों टीमें दमदार प्रदर्शन करना चाहेंगी और साथ ही दोनों देशों को क्रिकेट बोर्ड खिलाड़ियों पर नजर रख रहे होंगे और उनका प्रदर्शन नोट किया जाएगा. वर्ल्ड कप से पहले भारतीय टीम को भी काफी कम वनडे मैच खेलने हैं और चीफ सिलेक्टर अभी से वनडे टीम की तैयारियों में लग गए हैं.

सबसे तेज 1000 रन बना सकते हैं शुभमन गिल

शुभमन गिल न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 पारियों में 63 रन बना लेते हैं तो वो विराट कोहली का बड़ा रिकॉर्ड तोड़ देंगे. दरअसल, बतौर कप्तान गिल ने 13 पारिों में 93.70 की औसत से 937 रन बनाए हैं और वो 1000 रन पूरे करने से सिर्फ 63 रन दूर हैं. गिल की फॉर्म को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि वो पहले ही वनडे में ये कारनामा कर लेंगे और विराट कोहली के रिकॉर्ड को तोड़ देंगे. विराट ने बतौर कप्तान 17 पारियों में 1000 रन बनाए थे और अगर गिल पहले वनडे में ये कर लेते हैं, तो वो 14 पारियों में 1000 रन पूरे कर सकते हैं. हालांकि, गिल के पास विराट का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए 3 पारियां होंगी. अगर वो तीन पारियों में 1000 रन पूरेंगे, तो भी 16 पारियों ही होंगी. ऐसे में गिल बतौर कप्तान 1000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बन जाएंगे.

वहीं, पूरी दुनिया में गिल सिर्फ दूसरे बल्लेबाज होंगे, जिन्होंने बतौर कप्तान इतनी कम पारियों में 1000 रन बनाए होंगे. पहले नंबर पर पाकिस्तान के पूर्व कप्तान बाबर आजम का नाम है. बाबर आजम ने 13 पारियों में ये कारनामा किया था, जबकि विराट 17 पारी के साथ दूसरे स्थान पर है. ऐसे में अब 14 पारी में 1000 रन बनाकर गिल विराट को पछाड़कर दूसरा स्थान हासिल कर सकते हैं.

सबसे तेज 4000 रन पूरे कर सकते हैं गिल

शुभमन गिल सबसे तेज 1000 रन बनाने के अलावा, सबसे तेज 4000 रन भी बना सकते हैं. उन्होंने अब तक 68 पारियों में 65 से अधिक औसत के साथ 3712 रन बनाए हैं. ऐसे में शुभमन गिल तीन मैचों में 288 रन बना लेते हैं, तो वो सिर्फ 71 पारियों में ये कारनामा कर सकते हैं, लेकिन अभी गिल के पास 12 पारी होगी, क्योंकि साउथ अफ्रीका के हाशिम अमला ने 81 पारियों में 4000 रन बनाए थे, ऐसे में गिल अगली 12 पारी में भी 288 रन बनाते हैं तो वो अमला का रिकॉर्ड तोड़ देंगे.

वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 4000 रन बनाने का रिकॉर्ड हाशिम अमला का ही है. ऐसे में गिल के पास वर्ल्ड नंबर-1 बनने का मौका है. इसके अलावा, वो पहले भारतीय भी बन जाएंगे. क्योंकि गिल से पहले विराट कोहली ने 93 पारियों में 4000 रन बनाए थे और अब वो विराट का रिकॉर्ड आसानी से तोड़ देंगे. गिल सबसे तेज 4000 रन बनाने वाले भारत और वर्ल्ड दोनों के नंबर-1 खिलाड़ी बन सकते हैं.

विराट कोहली के इस रिकॉर्ड की करेंगे बराबरी

शुभमन गिल ने साल 2026 में काफी दमदार प्रदर्शन किया है. उन्होंने 11 पारियों में 895 रन बनाए हैं और वो 1000 रन बनाने से सिर्फ 105 रन दूर हैं. अगर वो न्यूजीलैंड के खिलाफ 105 रन बना लेते हैं, तो वो विराट कोहली के खास रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे. दरअसल, विराट कोहली इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं, जिन्होंने एक कैलेंडर इयर में 100 से ज्यादा की औसत से 1000 रन पूरे किए हैं. ऐसे में इस साल गिल के पास अभी कई वनडे मैच बाकी है और उम्मीद है कि वो न्यूजीलैंड के खिलाफ ही 105 रन बना लेंगे और विराट के बाद 100 से अधिक औसत के साथ 1000 रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज बन जाएंगे.

गिल के पास कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़ने का मौका

शुभमन गिल पहले ही विराट कोहली के रिकॉर्ड्स के हाथ धोकर पीछे पड़े हुए थे. ऐसे में अब वो पूर्व वर्ल्ड चैंपियन ऑलराउंडर कपिल देव का रिकॉर्ड भी तोड़ सकते हैं. दरअसल, भारत के लिए वनडे क्रिकेट में कपिल देव ने 198 पारियों में 3783 रन बनाए थे. ऐसे में गिल ने 69 पारियों में 3713 रन बना लिए हैं और अब वो सिर्फ 71 रन बनाते ही कपिल का रिकॉर्ड तोड़ देंगे. अगर न्यूजीलैंड के खिलाफ गिल 71 रन बना लेते हैं, तो वो भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़ देंगे.

भारत के लिए वनडे क्रिकेट में अब तक सिर्फ 15 बल्लेबाजों ने 4000 रनों का आंकड़ा छुआ है. ऐसे में गिल ऐसा करने वाले 16वें बल्लेबाज बन सकते हैं, जिसके लिए उन्हें 287 रनों की दरदार है. न्यूजीलैंड और श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज में गिल ये रिकॉर्ड भी बना सकते हैं.

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