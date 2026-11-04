IND vs NZ ODI: विराट कोहली ने 35 गेंदों में जड़ी फिफ्टी, भारत ने न्यूजीलैंड को 5 विकेट से हराया; मैच में बने 9 रिकॉर्ड्स

IND vs NZ 1st ODI Highlights: न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में विराट कोहली ने सिर्फ 35 गेंदों में फिफ्टी लगाकर इतिहास रच दिया है और ढेरों रिकॉर्ड्स बना दिए हैं.

भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला 4 नवंबर को ऑकलैंड में खेला गया था, जिसे टीम इंडिया ने 5 विकेट से जीत लिया है. पहले न्यूजीलैंड की पारी 185 रनों पर सिमट गई थी, जबकि दूसरे पारी में बारिश ने खलल डाली, लेकिन फिर बारिश रुकी और ओवर्स में कटौती हुई. ऐसे में भारत के सामने 40 ओवरों में 167 रनों का टारगेट था. उसके बाद कुछ ओवरों का खेल हुआ, लेकिन एक बार फिर बारिश आई और खेल रोका गया. इस बार भी ओवर्स में कटौती हुई और भारत को 32 ओवरों में 143 रनों का टारगेट मिला. विराट कोहली ने 35 गेंदों में फिफ्टी लगाई है और ताबड़तोड़ बैटिंग से मुकाबले को एकतरफा बना दिया.

न्यूजीलैंड ने पहले खेलते हुए 40.2 ओवरों में सिर्फ 185 रनों पर सिमट गई. टीम के लिए टिम शेफर्ट ने 38 रन, ग्लेन फिलिप्स 30 रन, ब्लेयर टिकनर 34 और डेरिल मिशेल ने 28 रन बनाए. हालांकि, टीम इंडिया के लिए अर्शदीप सिंह ने 4 विकेट, गुरनूर बरार ने 3 विकेट और अंशुल कंबोज ने 2 विकेट चटकाए. वहीं. टीम इंडिया को बारिश के कारण 32 ओवरों में 143 रनों का टारगेट मिला था, जिसे टीम ने 22.4 ओवरों में चेज कर दिया और 5 विकेट से मुकाबला जीत लिया है. इसके साथ ही भारत ने वनडे सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है.

विराट कोहली ने पूरे किए 13000 रन

न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में विराट कोहली ने 51 गेंदों में 1 छक्का और 13 चौकों की मदद से 74 रनों की तूफानी पारी खेली. ये पारी विराट के लिए यादगार बन गई है, क्योंकि इस पारी की बदौलत उन्होंने नंबर-3 पर खेलते हुए वनडे में 13000 रनों का आंकड़ा पार कर दिया है. उन्होंने वनडे में नंबर-3 पर खेलते हुए 251 पारियों 13062 रन बना लिए हैं. विराट के बाद ऑस्ट्रेलिया के रिकी पोंटिंग का नाम है, जिन्होंने 330 पारियों में नंबर-3 पर खेलते हुए 12662 रन बनाए हैं.

विराट कोहली और रिकी पोंटिंग पूरी दुनिया में सिर्फ दो ऐसे बल्लेबाज हैं, जिन्होंने नंबर-3 पर खेलते हुए 12000 से ज्यादा रन बनाए हैं, जबकि विराट कोहली दुनिया के इकलौते बल्लेबाज हैं, जिन्होंने 13000 रनों का आंकड़ा छुआ है. विराट का इस रिकॉर्ड का टूटना काफी मुश्किल होगा, क्योंकि उन्होंने इस रिकॉर्ड के लिए बेहद कम पारियां भी ली हैं.

भारत बनाम न्यूजीलैंड में बने 9 बड़े रिकॉर्ड्स

विदेशी वनडे मैचों में विराट कोहली की सबसे तेज फिफ्टी

34 गेंदें बनाम ऑस्ट्रेलिया, कैनबरा 2016

35 गेंदें बनाम न्यूजीलैंड, ऑकलैंड 2016

36 गेंदें बनाम दक्षिण अफ्रीका, सेंचुरियन 2018

38 गेंदें बनाम श्रीलंका, कोलंबो 2017

न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा वनडे रन

विराट कोहली- 1971 रन

रिकी पोंटिंग- 1971 रन

सचिन तेंदुलकर- 1750 रन

कुमार संगकारा- 1568 रन

सनथ जयसूर्या- 1519 रन

जैक्स कैलिस- 1449 रन

भारतीय खिलाड़ी जिन्होंने बिना एक भी गेंद खेले और 2 या उससे कम विकेट लेकर वनडे में 'प्लेयर ऑफ द मैच' जीता

2/22 अंशुल कंबोज बनाम न्यूज़ीलैंड, ऑकलैंड 2026

2/19 जसप्रीत बुमराह बनाम पाकिस्तान, अहमदाबाद 2023

2/28 जसप्रीत बुमराह बनाम दक्षिण अफ्रीका, द ओवल 2017

2/26 मोहित शर्मा बनाम ज़िम्बाब्वे, बुलावायो 2013

2/19 भुवनेश्वर कुमार बनाम पाकिस्तान, एजबेस्टन 2013

2/22 अनिल कुंबले बनाम केन्या, नैरोबी 2000

2/22 जवागल श्रीनाथ बनाम न्यूज़ीलैंड, मुंबई (BS) 1995

2/29 अनिल कुंबले बनाम इंग्लैंड, लीड्स 1990

वनडे पारी में नंबर-11 पर बल्लेबाजी करते हुए सबसे ज्यादा छक्के

4 मोहम्मद आमिर बनाम इंग्लैंड, नॉटिंघम 2016

4 नसीम शाह बनाम न्यूजीलैंड, हैमिल्टन 2025

4 ब्लेयर टिकनर बनाम भारत, ऑकलैंड 2026

न्यूजीलैंड में भारत के खिलाफ न्यूजीलैंड के सबसे कम 'ऑल आउट' वनडे स्कोर

142 ऑकलैंड 1994 (7 विकेट से हारे)

157 नेपियर 2019 (8 विकेट से हारे)

168 वेलिंगटन 2003 (2 विकेट से हारे)

185 ऑकलैंड 2026 (5 विकेट से हारे)

न्यूजीलैंड में किसी भारतीय तेज गेंदबाज के सर्वश्रेष्ठ वनडे आंकड़े

4/23 जवागल श्रीनाथ, ऑकलैंड 2003

4/52 जवागल श्रीनाथ, नेपियर 1995

4/55 मोहम्मद शमी, नेपियर 2014

4/70 अर्शदीप सिंह, ऑकलैंड 2026

विराट कोहली ने तोड़ा सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड

विराट कोहली ने ऑकलैंड में 74 रनों की शानदार पारी खेली और इस पारी से उन्होंने कई रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं, जिसमें एक रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर का है. वनडे में रनों का पीछा करते हुए सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में सचिन पहले पायदान पर थे, उन्होंने 232 पारियों में 8720 रन बनाए थे, लेकिन अब विराट कोहली ने 169 पारियों में 8741 रन बनाकर उनका ये रिकॉर्ड तोड़ दिया है और उनसे बादशाहत भी छीन ली है.

नंबर-11 पर खेलते हुए ओवर में 19 रन बनाने वाले गेंदबाज

वनडे क्रिकेट के इतिहास में नंबर-11 पर 19 रन बनाने का रिकॉर्ड सिर्फ तीन गेंदबाज बना सके हैं. 2026 में भारत के खिलाफ न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज ब्लेयर टिकनर ने अर्शदीप सिंह के खिलाफ 3 छक्के लगाते हुए 19 रन बनाए थे और ऐसा करने वाले दुनिया के सिर्फ तीसरे गेंदबाज बन गए हैं. इससे पहले शोएब अख्तर ने नंबर-11 पर खेलते हुए 2003 में केप टाउन में क्रेग व्हाइट के खिलाफ 21 रन और ब्रायन विटोरी ने 2014 में जेपी डुमिनी के खिलाफ 20 रन थे और अब टिकनर भी इस लिस्ट में शामिल हो गए हैं.

Eden Park, graced by a @imVkohli special 💙 #TeamIndia | #NZvIND https://t.co/WTwONltwNw — BCCI (@BCCI) November 4, 2026

जीत के बाद क्या बोले दोनों कप्तान?

शुभमन गिल ने मैच के बाद कहा, मुझे लगता है कि हमारी गेंदबाजी बहुत अच्छी रही और मुझे लगता है कि हमारी फील्डिंग भी काफी शानदार थी. रोहित भाई ने जो रन आउट किया, उसने खेल का रुख ही बदल दिया. मुझे लगता है कि मिचेल और फिलिप्स की साझेदारी ने बड़ा असर डाला. हमने भारत में भी देखा था कि उन दोनों ने वहां बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी. कुल मिलाकर, ये हमारी टीम का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा.

मिचेल सैंटनर मैच के बाद पूछा गया, न्यूजीलैंड के बल्लेबाजी प्रदर्शन पर क्या कहेंगे, जिसपर कीवी कप्तान ने कहा, हां, मुझे लगता है कि पिच पर शायद उछाल था और ईडन पार्क में गेंद हमारी उम्मीद से थोड़ी तेज आ रही थी. मुझे लगता है कि हम उतनी जल्दी खुद को ढाल नहीं पाए, जितना हमें ढाल लेना चाहिए था. भारत की ओर से भी अच्छी गेंदबाजी भी देखने को मिली.

मैच के बाद पूछा गया कि 10 ओवर में 22 रन देकर 2 विकेट लेने के उनके शानदार प्रदर्शन के पीछे की वजह क्या है? इसपर अंशुल कंबोज ने कहा, मुझे लगता है कि सबसे अहम बात लगातार एक जैसी लाइन और लेंथ बनाए रखना था. विकेट कैसा बर्ताव कर रहा है, इस बारे में सोचने के बजाय बस अपने बेसिक प्लान पर ध्यान दिया, सही लाइन और सही जगहों पर गेंदबाजी की, जिसका फायदा मिला.

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

भारत- शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, नमन धीर, अंशुल कंबोज, आकिब नबी, गुरनूर बरार और अर्शदीप सिंह.

न्यूजीलैंड- टिम सीफर्ट, विल यंग, हेनरी निकोल्स, डेरिल मिशेल, टॉम लैथम (विकेटकीपर), ग्लेन फिलिप्स, मिचेल सैंटनर (कप्तान), नाथन स्मिथ, काइल जैमीसन, जैकब डफी और ब्लेयर टिकनर.