IND vs NZ ODI: ऑकलैंड में चेज हुआ 340 रनों का टारगेट, 190 पर भी सिमट चुकी टीम; जानें स्टेडियम की A टू Z डिटेल्स

IND vs NZ 1st ODI Pitch Report: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला बुधवार 4 नवंबर को ऑकलैंड के ईडन पार्क में खेला जाएगा, जो भारतीय समयानुसार सुबह 7.30 से शुरू होगा.

भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की वनडे सीरीज की शुरुआत बुधवार 4 नवंबर से होने जा रही है, जिसमें विराट कोहली और रोहित शर्मा वेस्टइंडीज सीरीज के बाद मैदान पर नजर आने वाले हैं. फैंस के बीच इस सीरीज को लेकर काफी उत्साह बनी हुई है. अब टी20 की तरह टेस्ट और वनडे में भी तेजी से रन बनने लगे हैं, जिसमें फैंस को भी मजा आता है. ऐसे में पहले वनडे मैच में भी फैंस एक हाई स्कोरिंग मुकाबले की उम्मीद कर रहे हैं. हाई स्कोरिंग के साथ-साथ पहला वनडे काफी रोमांचक भी हो सकता है. क्योंकि दोनों टीमें चैंपियन हैं और जीत के लिए हर मुमकिन कोशिश करती हैं.

भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला वनडे मैच ऑकलैंड के ईडन पार्क में खेला जाएगा. इससे पहले भारत और न्यूजीलैंड ने इसी मैदान पर टी20 मुकाबला खेला था, जिसमें मेजबान टीम ने 250 से ज्यादा रन बना दिए थे और भारतीय टीम सिर्फ 172 रन बना सकी थी. ऐसे में वनडे मैच में भी खूब चौके-छक्के लगते हुए दिख सकते हैं.

ऑकलैंड की पिच रिपोर्ट

न्यूजीलैंड में ज्यादा क्रिकेट स्टेडियम में ड्रॉप-इन पिचों का इस्तेमाल किया जाता है. ये पिचे स्टेडियम से बाहर स्टील या कंक्रीट की ट्रे में तैयार की जाती है और बाद में इसे स्टेडियम में इस्तेमाल किया जाता है. ऐसे में इन ड्रॉप इन पिचों को पढ़ना काफी मुश्किल होता है, लेकिन स्टेडियम के रिकॉर्ड के अनुसार और पिछले टी20 इंटरनेशनल मैच को देखते हुए यहां हाई स्कोरिंग मुकाबले देखने को मिलते रहते हैं.

ऑकलैंड के ईडन पार्क की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है. तेज गेंदबाजों को इस पिच से स्विंग और उछाल नहीं मिलता है, जिससे बल्लेबाजों के लिए रन बनाना आसान हो जाता है. मैदान की बाउंड्री भी काफी छोटी हैं, जिससे बल्लेबाज खूब चौके-छक्के लगाते हैं. हालांकि, ड्रॉप इन पिच काफी धीमी होती है, जिससे बीच के ओवरों में स्पिनर्स फायदा उठा सकते हैं, लेकिन यहां एक हाई स्कोरिंग मुकाबला देखने की उम्मीद है.

कैसे हैं ऑकलैंड में वनडे के आंकड़े?

न्यूजीलैंड के इस क्रिकेट स्टेडियम में अब तक 68 वनडे मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें पहले बल्लेबाजी करने वाली टीमों ने 34 बार जीत हासिल की है, जबकि 47 बार रनों का पीछा करने वाली टीमों ने जीत दर्ज की है. भले ही इस मैदान का औसतन स्कोर 222 रन है, लेकिन इस मैदान पर 340 रनों का टारगेट भी चेज हुआ है. ऑकलैंड में वनडे क्रिकेट में अब तक कुल 9 बार 300 से ज्यादा का स्कोर बना है. ऑकलैंड में न्यूजीलैंड ने 336 रनों के टारगेट को चेज किया है. ईडन पार्क में अब तक तीन बार 300 से ज्यादा रनों का टारगेट चेज हो चुका है.

ऑकलैंड में कैसा है टीम इंडिया का रिकॉर्ड?

भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में पहली बार साल 1976 में वनडे मुकाबला खेला था, जिसमें टीम इंडिया को 80 रनों से हार का सामना करना पड़ा था. टीम ने अब तक 10 वनडे मुकाबले खेले हैं, जिसमें टीम ने तीन मुकाबले जीते हैं और एक मैच टाई रहा है. हालांकि, न्यूजीलैंड ने 6 मुकाबलों में जीत हासिल की है. आखिरी बार इस मैदान पर दोनों टीमों ने साल 2022 में मुकाबला खेला था, जिसमें न्यूजीलैंड ने 7 विकेट से जीत हासिल की थी. टीम इंडिया ने पहले खेलते हुए 306 रन बनाए थे, जिसके जवाब में कीवी टीम ने 309 रन बना दिए थे. हालांकि, एक मैच में दोनों टीमों ने 314-314 रन बनाए थे, जो टाई हो गया था.

Set your alarms ⏰ The blockbuster #NZvIND ODI series opener starts tomorrow in Auckland 🤩 🏟️ Eden Park ⏰ 7:30 AM IST 💻 https://t.co/DTi7UzOEfj 📱 Official BCCI App #TeamIndia https://t.co/nI5eTLrcfV — BCCI (@BCCI) November 3, 2026

ऑकलैंड के मौसम का हाल?

AccuWeather के अनुसार, भारत और न्यूजीलैंड के बीच मैच की सुबह बारिश होने की 56 प्रतिशत संभावना है, जबकि दोपहर और शाम का मौसम साफ रहने की उम्मीद है. फैंस के लिए अच्छी खबर ये है कि वो मैच का लुत्फ उठा सकेंगे, लेकिन बुधवार को मौसम काफी ठंडा रहने की उम्मीद है. खेल के शुरुआत में तापमान 19 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 17 डिग्री सेल्सियस रहने की भी संभावना है. ऐसे में भारतीय खिलाड़ियों को ठंड का सामना करना पड़ेगा.

कब, कहां और कैसे देखें पहला वनडे मैच?

भारत और न्यूजीलैंड की वनडे सीरीज 4 नवंबर से 15 नवंबर तक खेली जाएगी. सीरीज के सभी मैच भारतीय समयानुसार सुबह 7.30 बजे से खेले जाएंगे. इस सीरीज का सीधा लाइव प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा, जबकि लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव ऐप और वेबसाइट पर होगी.

किस टीम का पलड़ा भारी?

भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे क्रिकेट के इतिहास में अब तक 123 मैच खेले गए हैं, जिसमें भारतीय टीम ने 63 मैचों में जीत हासिल की है और न्यूजीलैंड ने 52 मुकाबले जीते हैं. हालांकि, 7 मैच बेनतीजे रहे और एक मैच टाई रहा है. भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दमदार प्रदर्शन किया है और टीम का पलड़ा भी भारी नजर आ रहा है.

पहले तीन वनडे के लिए भारत-न्यूजीलैंड की टीमें

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, नमन धीर, अंशुल कंबोज, गुरनूर बराड़, ऋतुराज गायकवाड़, अर्शदीप सिंह, ईशान किशन (विकेटकीपर), मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, नितीश कुमार रेड्डी (केवल पहले वनडे के लिए) और आकिब नबी.

मिचेल सैंटनर (कप्तान), माइकल ब्रेसवेल, डेवोन कॉनवे, जैकब डफी, मैट फिशर, मैट हेनरी, काइल जैमीसन, टॉम लैथम (विकेटकीपर), डेरिल मिचेल, हेनरी निकोल्स, ग्लेन फिलिप्स, टिम शेफर्ट, नाथन स्मिथ, विल यंग और ब्लेयर टिकनर.

आखिरी दो वनडे के लिए भारत-न्यूजीलैंड की टीमें

श्रेयस अय्यर (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, तिलक वर्मा, ईशान किशन (उपकप्तान और विकेटकीपर), अक्षर पटेल, नमन धीर, आकिब नबी, गुरनूर बराड़, ऋतुराज गायकवाड़, अर्शदीप सिंह, कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), मोहम्मद सिराज, यश ठाकुर और कुलदीप यादव.

मिचेल सैंटनर (कप्तान), फिन एलन, माइकल ब्रेसवेल, क्रिस्टियन क्लार्क, जैकब डफी, मैट फिशर, डीन फॉक्सक्रॉफ्ट, लॉकी फर्ग्यूसन, मिचेल हे (विकेटकीपर), निक केली, टिम शेफर्ट (विकेटकीपर), ब्लेयर टिकनर और विल यंग.