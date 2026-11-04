IND vs NZ: विराट कोहली भी हुए फिल्म Ramayana के फैन! लाजवाब कैच पकड़ चलाया धनुष-बाण, अब तोड़ेंगे सचिन का रिकॉर्ड

Virat Kohli Ramayana Celebrations Video: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला बुधवार 4 नवंबर को ऑकलैंड में खेला जा रहा है, जिसमें विराट कोहली ने खतरनाक कैच लपका है.

भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ एक शानदार कैच लपका, जिसके बाद उन्होंने फिल्म रामायण पार्ट-1 का सेलिब्रेशन किया. विराट ने स्लिप पर नाथन स्मिथ का जबरदस्त कैच लिया और कैच लेने के बाद उन्होंने धनुष-बाण चलाकर सेलिब्रेशन किया, जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. पांच मैचों की वनडे सीरीज के पहले मैच में न्यूजीलैंड ने 100 रनों के अंदर ही 5 विकेट गंवा दिए थे. वेस्टइंडीज सीरीज के बाद अब विराट कोहली एक बार फिर एक्शन में नजर आए हैं और अब लाजवाब कैच के बाद उनकी नजरे सचिन तेंदुलकर के बड़े रिकॉर्ड पर है.

भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला बुधवार 4 नवंबर, 2026 को ऑकलैंड के ईडन पार्क में खेला जा रहा है. ये मैच भारतीय समयानुसार सुबह 7.30 बजे से खेला जा रहा है. भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है और उनका ये फैसला बिल्कुल सही साबित हुआ और भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को 185 रनों पर ही ऑलआउट कर दिया. अर्शदीप सिंह ने सबसे ज्यादा 4 विकेट चटकाए और गुरनुर बरार ने 3 विकेट लिए.

फिल्म Ramayana के फैन हुए विराट कोहली

ऑकलैंड में न्यूजीलैंड की पारी का 29वां ओवर फेंका जा रहा था. टीम इंडिया के लिए अंशुल कंबोज गेंदबाजी कर रहे थे. वहीं, सामने कीवी ऑलराउंडर नाथन स्मिथ थे और विराट कोहली स्लिप पर खड़े हुए थे. 29वें ओवर की तीसरी गेंद पर स्मिथ का किनारा लगता है और गेंद डिप करते हुए विराट कोहली की तरफ जाती है. विराट बिना कोई गलती किए आगे की ओर डाइव लगाकर कैच लपकते हैं. इस कैच को देखकर फैंस भी दंग रह जाते हैं, क्योंकि विराट लगभग 38 साल की उम्र में इस तरह की फिल्डिंग से सभी फैंस का दिल जीत लेते हैं.

खतरनाक कैच लेने के बाद विराट कोहली धनुष-बाण चलाकर सेलिब्रेशन करते हैं, जो सोशल मीडिय पर काफी वायरल होने लगता है, जिसके बाद विराट के इस सेलिब्रेशन को फैन फिल्म रामायण से जोड़ रहे हैं. लोगों को उनका सेलिब्रेशन काफी पसंद आ रहा है. सोशल मीडिया पर कुछ फैन इसे फिल्म रामायण से जोड़ रहे हैं, जबकि कुछ लोग इसे दिवाली सेलिब्रेशन बता रहे थे.

Virat Kohli celebration after that iconic catch. He is giving hints to book tickets of Ramayana: Rise Of A Legend. https://t.co/QiyqFfXmBH — Aarya 🕊️ (@Vitamin_Vk18) November 4, 2026

विराट ने कई बार किया है आइकॉनिक सेलिब्रेशन

न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में विराट कोहली का आइकॉनिक सेलिब्रेशन काफी वायरल हो रहा है, लेकिन विराट ने इससे पहले भी तीर-धनुष चलाकर सेलिब्रेट किया है. साल 2024 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले गए टेस्ट मैच में तीर-धनुष चलाकर सेलिब्रेशन किया था. इसके अलावा, विराट कोहली ने क्रिकेट के मैदान पर काफी अग्रेशन दिखाया है, जो लोगों को खूब पसंद आता है.

विराट कोहली ने तीर-धनुष सेलिब्रेशन से पहले मेरा बल्ला बोलता है, माइक ड्रॉप' सेलिब्रेशन, अंगूठी को चूमना, फ्लाइंग किस, नोटबुक सेलिब्रेशन और अपनी चोट की तरफ इशारा करने वाला आइकॉनिक सेलिब्रेशन किए हैं, जो आज भी लोगों को याद है और वो उन्हें पसंद भी करते हैं.

अब तोड़ेंगे सचिन का ये रिकॉर्ड

विराट कोहली ने फील्डिंग करते हुए करोड़ों फैंस का एक बार फिर दिल जीत लिया है, लेकिन अब बल्लेबाजी में उनकी नजरे सचिन तेंदुलकर के बड़े रिकॉर्ड पर होगी. दरअसल, सचिन तेंदुलकर ने साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया सेना देशों में सबसे ज्यादा 50 प्लस स्कोर बनाया है. सचिन ने सेना देशों में कुल 133 बार 50 से ज्यादा स्कोर किया है. हालांकि, विराट कोहली ने भी 133 बार ये कारनामा किया है और सचिन की बराबरी पर हैं, लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में विराट कोहली इस रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं और सचिन को पछाड़ सकते हैं. अगर पहले वनडे में विराट 51 रन बना लेते हैं, तो वो सेना देशों में 134 बार 50 प्लस स्कोर कर लेंगे.

THE VIRAT KOHLI STUNNER AT SLIPS. 🥶 https://t.co/3ueJaMWiIf — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) November 4, 2026

न्यूजीलैंड में कैसा है विराट कोहली का रिकॉर्ड?

विराट कोहली को न्यूजीलैंड की धरती काफी पसंद है. उन्होंने न्यूजीलैंड में खेलते हुए 13 मैचों में 596 रन बनाए हैं. इस दौरान उनका औसत 49.66 का रहा है और साथ ही विराट ने 1 शतक और 4 अर्धशतक ठोके हैं. वहीं, न्यूजीलैंड की सरजमीं पर सबसे ज्यादा रन सचिन तेंदुलकर के नाम है, जिन्होंने 22 मैचों में 821 रन बनाए हैं. उसके बाद वीरेंद्र सहवाग का नाम है. सहवाग ने 12 मैचों में 598 रन बनाए हैं. हालांकि, पहले वनडे में 3 रन बनाते ही विराट कोहली न्यूजीलैंड में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे भारतीय बन जाएंगे. तीसरे पर विराट कोहली हैं और चौथे पर एमएस धोनी का नाम है.

एमएस धोनी ने न्यूजीलैंड में 15 मैचों में 590 रन बनाए हैं और कुल 6 अर्धशतक ठोके हैं. हालांकि, रोहित शर्मा ने 14 मैचों में 437 रन बनाए हैं और 4 फिफ्टी लगाई है, लेकिन रोहित लिस्ट में 7वें भारतीय हैं, क्योंकि रोहित से ज्यादा मोहम्मद अजहरुद्दीन (517) और शिखर धवन (476) ने रन बनाए हैं.