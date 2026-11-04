6 गेंदों में 0 रन, वनडे क्रिकेट में 17वीं बार डक पर आउट हुए रोहित शर्मा, सौरव गांगुली को पछाड़ बनाया 'शर्मनाक' रिकॉर्ड

Rohit Sharma Duck: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला वनडे मुकाबला खेला जा रहा है, जिसमें रोहित शर्मा बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए और एक शर्मनाक रिकॉर्ड बना दिया है.

न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीड में रोहित शर्मा के फैंस उनसे दमदार प्रदर्शन की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन ऑकलैंड में खेले गए पहले मैच में रोहित शर्मा बुरी तरह फ्लॉप हुए और बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए. वनडे क्रिकेट के इतिहास में रोहित शर्मा 17वीं बार डक पर आउट हुए. उन्होंने पारी की शुरुआत की और पूरा ओवर खेला, लेकिन आखिरी गेंद पर वो विकेट गंवा बैठे. काइल जैमीशन ने उन्हें पवेलियन भेज दिया. डक पर आउट होते ही रोहित ने एक शर्मनाक रिकॉर्ड बना दिया है और साथ ही सौरव गांगुली को भी पछाड़ दिया है.

भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला वनडे मैच ऑकलैंड में 4 नवंबक को खेला जा रहा है. इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड की टीम 40.2 ओवरों में सिर्फ 185 रनों पर सिमट गई. टीम के लिए टिम शेफर्ट ने 38 रन, ग्लेन फिलिप्स 30 रन, ब्लेयर टिकनर 34 और डेरिल मिशेल ने 28 रन बनाए. हालांकि, टीम इंडिया के लिए अर्शदीप सिंह ने 4 विकेट, गुरनूर बरार ने 3 विकेट और अंशुल कंबोज ने 2 विकेट चटकाए, जबकि डेरिल मिशेल का विकेट रनआउट के जरिए मिला था.

रोहित ने बनाया शर्मनाक रिकॉर्ड

ऑकलैंड में रोहित शर्मा पहले वनडे मैच में बिना खाते खोले ही पवेलियन लौट गए. पारी के पहले ओवर की आखिरी गेंद पर रोहित शर्मा कैच आउट हो गए. उन्होंने 6 गेंदों में 0 रन बनाए और एक शर्मनाक रिकॉर्ड दर्ज कर लिया है. दरअसल, रोहित शर्मा वनडे करियर में अब तक 17 बार डक पर आउट हो चुके हैं. उन्होंने इस मामले में पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली को पछाड़ दिया है. गांगुली 16 बार बिना खाता खोले पवेलियन लौटे थे.

रोहित शर्मा इससे पहले 16 डक के साथ गांगुली के बराबर पर थे, लेकिन ऑकलैंड में डक पर आउट होने के बाद रोहित ने गांगुली को पछाड़ दिया है. हालांकि, भारत के लिए सबसे ज्यादा डक सचिन तेंदुलकर हुए हैं. वो वनडे करियर में 20 बार बिना खाता खोले पवेलियन लौटे है, जबकि विराट कोहली का नाम भी लिस्ट में शामिल है. विराट अब तक 19 बार डक पर आउट हुए हैं.

वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार डक पर कौन हुआ आउट?

वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा डक पर श्रीलंका के सनथ जयसूर्या डक पर आउट हुए हैं. जयसूर्या 433 पारियों में 34 बार बिना खाता खोले पवेलियन लौटे हैं. इसके अलावा, पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी 30 बार जीरो पर आउट हुए हैं. पाकिस्तान के ही वसीम अकरम 28 बार, श्रीलंका के महेला जयवर्धने 28 और लसिथ मलिंगा 26 बार डक पर आउट हुए हैं. हालांकि, इस लिस्ट में श्रीलंकाई बल्लेबाजों की भरमार है.

SENA देशों में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने से चूके रोहित

SENA देशों यानी साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की सरजमीं पर बल्लेबाजी करना बिल्कुल भी आसान नहीं होता है. ऐसे में रोहित शर्मा एक बना रिकॉर्ड बनाने से चूक गए. ऑकलैंड में वो खाता नहीं खोल सके. ऐसे में अब वो दूसरे वनडे में ये रिकॉर्ड दर्ज कर सकते हैं. रोहित सेना देशों में बतौर भारतीय ओपनर 5000 रन पूरे कर सकते हैं. उन्होंने विदेश में 114 मैचों की 123 पारियों में 4964 रन बनाए, जिसमें 17 शतक और 23 अर्धशतक शामिल हैं. ऐसे में अब रोहित ऑकलैंड में 36 रन बना लेते तो वो 5000 रन पूरे कर लेते, लेकिन अब वो ये कारनामा दूसरे वनडे ये कारनामा कर सकते हैं.

कैसा रहा रोहित शर्मा का करियर?

रोहित शर्मा का क्रिकेट करियर काफी दमदार रहा है और उन्होंने बल्लेबाजी से अकेले दमपर मैच का रुख भी बदला है. उन्होंने 67 टेस्ट मैचों की 116 पारियों में 4301 रन बनाए हैं, जिसमें 12 शतक और 18 अर्धशतक हैं. वहीं, 291 वनडे मैचों की 283 पारियों में 12120 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 35 शतक और 63 अर्धशतक ठोके हैं. हालांकि, टी20 में रोहित ने 151 पारियों में 4231 रन बनाए, जिसमें 5 शतक शामिल हैं. रोहित शर्मा ने टेस्ट और टी20 क्रिकेट से संन्यास ले लिया है.

बतौर बल्लेबाज के अलावा रोहित शर्मा ने बतौर कप्तान भी दमदार भुमिका निभाई है. उन्होंने कप्तानी में आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब जीता था, जिसके बाद 2025 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी भी जीती थी. एमएस धोनी के बाद रोहित दूसरे खिलाड़ी हैं, जिन्होंने एक से ज्यादा आईसीसी ट्रॉफी जीती हैं. रोहित ने आईपीएल में 276 पारियों में 7329 रन बनाए और 2 शतक ठोके. हालांकि, रोहित ने कप्तानी करते हुए मुंबई इंडियंस को 5 बार चैंपियन बनाया है.