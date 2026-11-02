NZ से भारत ने जीती 9 वनडे सीरीज, 3 बार किया क्लीन स्वीप; न्यूजीलैंड के खिलाफ कैसा है विराट-रोहित का रिकॉर्ड

India vs New Zealand ODI Series 2026: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की वनडे सीरीज की शुरुआत 4 नवंबर से होगी. टीम इंडिया ने टी20 सीरीज को 3-2 से जीत लिया है.

भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज खेली जा चुकी है, जिसे टीम इंडिया ने 3-2 से जीत लिया. वहीं, अब भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी, जिसका पहला मुकाबला 4 नवंबर, 2026 को खेला जाएगा. इस सीरीज में विराट कोहली और रोहित शर्मा एक बार फिर एक्शन में नजर आएंगे. वनडे क्रिकेट में न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया ने काफी दमदार प्रदर्शन किया है, जिसमें विराट कोहली का बल्ला खूब चला है. टीम इंडिया ने वनडे सीरीज में कीवी टीम को तीन बार क्लीन स्वीप भी किया है.

भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला बुधवार 4 नवंबर को ऑकलैंड के ईडन पार्क में खेला जाएगा. ये मुकाबला भारतीय समयानुसार सुबह 7.30 बजे से खेला जाएगा. सीरीज के पहले मैच में दोनों टीमें जीतना चाहेगी, लेकिन इस बार दोनों टीमों के लिए जीत आसान नहीं होगी. हालांकि, न्यूजीलैंड भी टी20 सीरीज में हार का बदला वनडे सीरीज जीतकर लेना चाहेगी. विराट कोहली, रोहित शर्मा और शुभमन गिल से फैंस को काफी उम्मीदें होंगी.

कब और कितनी बार खेली गई IND vs NZ वनडे सीरीज?

वनडे क्रिकेट की शुरुआत 5 जनवरी 1971 में हुई थी और पहला वनडे वर्ल्ड कप 1975 में खेला गया था, जिसे वेस्टइंडीज की टीम ने जीता था. हालांकि, इसी साल भारत और न्यूजीलैंड के बीच भी पहली बार वनडे सीरीज खेली गई थी. साल 1975/76 में दोनों देशों के बीच दो मैचों की वनडे सीरीज खेली गई, जिसमें न्यूजीलैंड ने 2-0 से सीरीज जीती थी. उसके बाद साल 1980/81 में सीरीज खेली गई और न्यूजीलैंड ने 2-0 से सीरीज जीती. हालांकि, तीसरी सीरीज 1988/89 में खेली गई, जिसे भारत ने 4-0 से जीता और कीवी से क्लीन स्वीप का बदला लिया. वहीं, चौथी सीरीज 2-2 से ड्रॉ रही थी.

उसके बाद भारत ने 1995/96 में 3-2 से जीता, फिर साल 1998/99 में सीरीज 2-2 ड्रॉ रही. उसके बाद साल 1999 में भारत ने 3-2 से जीता. न्यूजीलैंड ने 2002 में 5-2 से जीता. फिर भारत ने 2008 में 3-1 और 2010 में 5-0 से सीरीज जीती था. न्यूजीलैंड ने 2013 में 4-0 से सीरीज जीती. फिर भारत ने 2016, 2017 और 2018 में लगातार तीन सीरीज जीती. उसके बाद 2019 और 2022 में लगातार दो सीरीज न्यूजीलैंड ने जीती. हालांकि, साल 2023 में भारत ने एक बार फिर क्लीन स्वीप किया था. आखिरी बार साल 2026 की शुरुआत में सीरीज खेली गई थी, जिसे न्यूजीलैंड ने जीता था.

भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे क्रिकेट के इतिहास में अब तक 18 सीरीज खेली गई है, जिसमें भारत ने 9 सीरीज जीती है, जबकि न्यूजीलैंड ने 7 सीरीज में जीत हासिल की है. हालांकि, दो सीरीज ड्रॉ रही है और कोई भी टीम विजेता नहीं बनी.

भारत ने न्यूजीलैंड को तीन बार किया क्लीन स्वीप

भारत ने न्यूजीलैंड को 9 सीरीजों में तीन बार क्लीन स्वीप किया है. भारत ने पहली बार साल 1988 में 4 मैचों की सीरीज में 4-0 से क्लीन स्वीप किया था. उसके बाद साल 2010 में 5 मैचों की सीरीज में 5-0 से क्लीन स्वीप किया था. फिर साल 2022 में भारत ने न्यूजीलैंड को 3-0 से क्लीन स्वीप किया था. हालांकि, न्यूदीलैंड ने भी को तीन बार क्लीन स्वीप किया है.

IND vs NZ वनडे हेड टू हेड

भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे क्रिकेट के इतिहास में अब तक 123 मैच खेले गए हैं, जिसमें भारतीय टीम ने 63 मैचों में जीत हासिल की है और न्यूजीलैंड ने 52 मुकाबले जीते हैं. हालांकि, 7 मैच बेनतीजे रहे और एक मैच टाई रहा है. भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दमदार प्रदर्शन किया है और टीम का पलड़ा भी भारी नजर आ रहा है.

न्यूदीलैंड के खिलाफ दमदार है विराट-रोहिट का रिकॉर्ड?

न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे क्रिकेट में विराट कोहली और रोहित शर्मा दोनों का ही रिकॉर्ड दमदार है. वनडे में कीवी टीम के खिलाफ रो-को की जोड़ी सुपरहिट साबित होती है. विराट कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ अब तक 36 पारियों में 1897 रन बनाए हैं, जिसमें 7 शतक और 10 अर्धशतक शामिल हैं. वहीं, रोहित शर्मा ने 32 पारियों में 1134 रन बनाए हैं, जिसमें 2 शतक और 6 अर्धशतक भी हैं. हालांकि, भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में विराट कोहली टॉप पर हैं, जबकि रोहित शर्मा 7वें स्थान पर हैं.

रोहित शर्मा भले ही 7वें स्थान पर है, लेकिन इस बार वो खूब रन बनाकर लिस्ट में ऊपर आ सकते हैं. 5 मैचों की सीरीज में अगर रोहित 200 प्लस रन बना लेते हैं, तो वो टॉप-5 में शामिल हो जाएंगे. हालांकि, रोहित 23 रन बनाते ही वीरेंद्र सहवाग (1157) को पछाड़ देंगे और छठा स्थान हासिल कर लेंगे.

2000 रन पूर कर सकते हैं विराट कोहली

न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे में सबसे ज्यादा रन विराट कोहली के नाम है और वो इस मामले में टॉप पर विराजमान है. हालांकि, उन्होंने अब तक 1897 रन बनाए, लेकिन अगर वो पांच मैचों की सीरीज में 103 रन बना लेते हैं, तो वो न्यूजीलैंड के खिलाफ 2000 रन पूरे करने वाले इकलौते भारतीय बन जाएंगे. इतना ही नहीं, उनका ये रिकॉर्ड टूटना काफी मुश्किल लग रहा है. हालांकि, शुभमन गिल से उम्मीदे हैं, लेकिन उन्होंने अब तक 758 रन बनाए हैं.

शुरुआती तीन वनडे मैचों के लिए दोनों टीमें

भारत- शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), केएल राहुल (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, नमन धीर, अंशुल कंबोज, गुरनूर बराड़, ऋतुराज गायकवाड़, अर्शदीप सिंह, ईशान किशन (विकेटकीपर), मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव, नितीश कुमार रेड्डी (केवल पहले वनडे के लिए) और आकिब नबी.

न्यूजीलैंड- मिचेल सैंटनर (कप्तान), माइकल ब्रेसवेल, डेवोन कॉनवे, जैकब डफी, मैट फिशर, मैट हेनरी, काइल जैमीसन, टॉम लैथम (विकेटकीपर), डेरिल मिचेल, हेनरी निकोल्स, ग्लेन फिलिप्स, टिम शेफर्ट, नाथन स्मिथ, विल यंग और ब्लेयर टिकनर.

आखिरी दो मैचों के लिए दोनों टीमें

भारत- श्रेयस अय्यर (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, तिलक वर्मा, ईशान किशन (उपकप्तान और विकेटकीपर), अक्षर पटेल, नमन धीर, आकिब नबी, गुरनूर बराड़, ऋतुराज गायकवाड़, अर्शदीप सिंह, कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), मोहम्मद सिराज, यश ठाकुर और कुलदीप यादव.

न्यूजीलैंड- मिचेल सैंटनर (कप्तान), फिन एलन, माइकल ब्रेसवेल, क्रिस्टियन क्लार्क, जैकब डफी, मैट फिशर, डीन फॉक्सक्रॉफ्ट, लॉकी फर्ग्यूसन, मिचेल हे (विकेटकीपर), निक केली, टिम शेफर्ट (विकेटकीपर), ब्लेयर टिकनर और विल यंग.