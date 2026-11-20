IND vs NEP Rising Stars Asia Cup 2026: एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 में नेपाल के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी सिर्फ 26 रन बना सके. अभिषेक शर्मा भी फ्लॉप रहे.

तिलक और कुशाग्र के बीच चौथे विकेट के लिए 206 रनों की शानदार साझेदारी हुई (Image- BCCI)

एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 में आज यानी शुक्रवार (20 नवंबर 2026) को इंडिया ए और नेपाल के बीच खेले जा रहे मुकाबले में युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी का बल्ला एक बार फिर उम्मीद के मुताबिक नहीं चला. अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए पहचाने जाने वाले वैभव नेपाल के खिलाफ बड़ी पारी खेलने में नाकाम रहे.

उन्होंने 32 गेंदों का सामना करते हुए सिर्फ 26 रन बनाए. इस दौरान उनके बल्ले से 3 चौके और महज 1 छक्का निकला. वहीं, टीम के दूसरे स्टार बल्लेबाज अभिषेक शर्मा भी जल्दी आउट हो गए. हालांकि, शुरुआती झटकों के बाद कप्तान तिलक वर्मा और कुमार कुशाग्र ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए शतकीय पारियां खेलीं और इंडिया ए की पारी को संभाल लिया. दोनों की पारियों की बदौलत भारतीय टीम ने 50 ओवर में 332 रन बनाए.

वैभव और अभिषेक नहीं दिखा पाए दम

दोहा के वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जा रहे इस मुकाबले में नेपाल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. इंडिया ए की तरफ से पारी की शुरुआत करने अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी मैदान पर उतरे. फैंस को उम्मीद थी कि दोनों बल्लेबाज शुरुआत से ही नेपाली गेंदबाजों पर दबाव बनाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ.

अभिषेक शर्मा सिर्फ 9 रन बनाकर आउट हो गए. उन्होंने 13 गेंदें खेलीं और इस दौरान एक छक्का लगाया. नंदन यादव की गेंद पर बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में अभिषेक मिड-ऑन पर कैच दे बैठे. उनके आउट होने के बाद वैभव से बड़ी पारी की उम्मीद थी, लेकिन वह भी ज्यादा देर तक क्रीज पर नहीं टिक सके.

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एक छक्का लगाकर बोल्ड हुए वैभव

वैभव सूर्यवंशी आमतौर पर अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से गेंदबाजों की मुश्किलें बढ़ाते हैं, लेकिन नेपाल के खिलाफ उनकी बल्लेबाजी में वह अंदाज नजर नहीं आया. वह रन बनाने के लिए संघर्ष करते दिखे. 32 गेंदों में 26 रन की पारी के दौरान उन्होंने तीन चौके और एक छक्का लगाया.

10वें ओवर में वैभव ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन उनका बल्ला गेंद से नहीं लगा. पवन सर्राफ की गेंद सीधे लेग स्टंप पर जा लगी और वैभव को वापस पवेलियन लौटना पड़ा. इस तरह वह अपनी पारी में सिर्फ एक छक्का ही लगा सके.

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तिलक और कुशाग्र ने संभाली भारतीय पारी

इंडिया ए की शुरुआत बेहद खराब रही. टीम ने शुरुआती 11 ओवर के अंदर ही 42 रन पर तीन विकेट गंवा दिए थे. अभिषेक और वैभव के अलावा आयुष बदोनी भी सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हो गए. ऐसे मुश्किल समय में कप्तान तिलक वर्मा और कुमार कुशाग्र ने जिम्मेदारी संभाली.

दोनों बल्लेबाजों ने धैर्य के साथ पारी को आगे बढ़ाया और मौका मिलने पर शानदार शॉट भी लगाए. तिलक वर्मा ने 113 गेंदों पर 107 रन की शानदार पारी खेली. उनकी पारी में 6 चौके और 4 छक्के शामिल रहे. वहीं कुमार कुशाग्र ने उनसे भी आगे निकलते हुए 102 गेंदों में 117 रन ठोक दिए. कुशाग्र की पारी में 10 चौके और 5 छक्के शामिल रहे. दोनों के बीच चौथे विकेट के लिए 206 रनों की शानदार साझेदारी हुई.

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इंडिया ए ने नेपाल को दिया 333 रनों का लक्ष्य

तिलक और कुशाग्र के शतकों के दम पर इंडिया ए ने 50 ओवर में 9 विकेट गंवाकर 332 रन बनाए. इस तरह नेपाल के सामने जीत के लिए 333 रनों का लक्ष्य रखा. शुरुआती बल्लेबाजों की नाकामी के बावजूद भारतीय टीम ने दमदार वापसी की.

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