24 बाउंड्री और बनाए 160 रन, एशिया कप में वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर ने बनाया रिकॉर्ड, राहुल द्रविड़ का बेटा हुआ फ्लॉप

IND U19 vs UAE U19: वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर सहवाग ने काफी दमदार पारी खेली और 150 से ज्यादा रन बनाए, जिसमें उन्होंने कुल 24 बाउंड्री भी जड़ी.

अंडर-19 एशिया कप 2026 का 11वां मैच भारत और यूएई के बीच अल अमरात में मंगलवार 10 नवंबर को खेला जा रहा है. इस मैच में भारतीय टीम ने पहले खेलते हुए 50 ओवरों में 309 रनों का स्कोर बोर्ड पर लगा दिया है. टीम के लिए वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर सहवाग ने काफी दमदार पारी खेली और 150 से ज्यादा रन बनाए, जिसमें उन्होंने कुल 24 बाउंड्री भी जड़ी. इस पारी के बदौलत आर्यवीर ने शुभमन गिल और मयंक अग्रवाल की एलीट में नाम शामिल कर लिया है. इस मैच में राहुल द्रविड़ के बेटे अन्वय द्रविड़ भी खेल रहे थे, जो फ्लॉप रहे हैं.

भारत ने पहले खेलते हुए 50 ओवरों में 309 रन बनाए. टीम के लिए आर्यवीर सहवाग ने 168 गेंदों में 160 रनों की पारी खेली और टीम को एक बड़े स्कोर तक ले गए. इसके अलावा, वीके निवीथ ने 67 रनों की शानदार पारी खेली और आर्यवीर का साथ दिया. दोनों ने मिलकर दूसरे विकेट के लिए 193 रनों की साझेदारी भी निभाई.

वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर ने बनाया रिकॉर्ड

अंडर-19 एशिया कप 2026 में यूएई के खिलाफ पूर्व भारतीय विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर सहवाग ने दमदार प्रदर्शन करते हुए रिकॉर्ड बना दिया है. उन्होंने 168 गेंदों में 17 चौके और 7 छक्कों की मदद से 160 रनों की पारी खेली. इस पारी की बदौलत आर्यवीर ने इतिहास रच दिया है और एक रिकॉर्ड भी दर्ज कर दिया है. यूथ वनडे में आर्यवीर सबसे बड़ी पारी खेलने वाले 5वें भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं.

यूथ वनडे में भारत के लिए सबसे बड़ी पारी अंबाती रायडू ने नाबाद 177 रनों की खेली है. उन्होंने साल 2002 में इंग्लैंड के खिलाफ ये कारनामा किया था. इसके अलावा, वैभव सूर्यवंशी ने 2026 में इंग्लैंड के खिलाफ ही 175 रनों की पारी खेली थी और दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाया था. वैभव के नाम ही तीसरा सबसे बड़ा स्कोर करने का रिकॉर्ड है. उन्होंने यूएई अंडर-19 टीम के खिलाफ 2025 में 171 रनों का स्कोर किया था. इसके बाद राज बावा का नाम है, जिन्होंने नाबाद 162 रन बनाए थे.

शुभमन गिल और मयंक अग्रवाल की लिस्ट में हुए शामिल

आर्यवीर सहवाग ने एशिया कप में 160 रनों की पारी खेली और एक खास क्लब में नाम जोड़ लिया है. उन्होंने भारतीय स्टार शुभमन गिल और मयंक अग्रवाल की खास एलीट में शामिल हो गए हैं. दरअसल, यूथ वनडे में 150 प्लस रनों की पारी खेलने के मामले में आर्यवीर ने गिल और अग्रवाल की बराबर कर ली है. गिल ने 2017 में इंग्लैंड के खिलाफ 160 रनों की पारी खेली थी, जबकि अग्रवाल ने 2009 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 160 रनों की पारी खेली थी. वहीं अब आर्यवीर भी 160 रनों की पारी खेलकर इस लिस्ट में शामिल हो गए हैं.

अंडर-19 लेवल क्रिकेट में आर्यवीर ने शुभमन गिल और मयंक अग्रवाल की लिस्ट में नाम जोड़ दिया है. ऐसे में तो वो लिस्ट में गिल-अग्रवाल के साथ 5वें भारतीय बल्लेबाज गए हैं. इन तीनों ही बल्लेबाजों ने 160 रनों की पारी खेली है. गिल ने ये कारनामा 157 गेंदों में किया था, जबकि अग्रवाल ने 184 गेंदें ली थी. वहीं आर्यवीर ने 168 गेंदों में 160 रन बनाए हैं.

राहुल द्रविड़ के बेटे हुए फ्लॉप

पूर्व दिग्गज बल्लेबाज राहुल द्रविड़ के बेटे अन्वय द्रविड़ अंडर-19 क्रिकेट में धमाल मचाते हैं, लेकिन अंडर-19 एशिया कप 2026 में उनका बल्ला काफी शांत रहा है. पाकिस्तान के बाद अन्वय यूएई के खिलाफ भी बुरी तरह फ्लॉप रहे हैं. हालांकि, यूएई के खिलाफ उनकी बल्लेबाज 47वें ओवर में आई थी, लेकिन वो 9 गेंदों में सिर्फ 12 रन बना सके. अन्वय ने पहली गेंद से बड़ी शॉर्ट लगाना शुरू कर दिया था, लेकिन वो इस पारी को बड़ी नहीं कर सके.

पाकिस्तान के खिलाफ फ्लॉप हुए थे सहवाग

अंडर-19 एशिया कप 2026 में यूएई के खिलाफ मैच से पहले टीम इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ मुकाबला खेला था, जिसमें टीम इंडिया को 3 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था. इस मैच में भारत की पारी 208 रनों पर सिमट गई थी. इस मैच में आर्यवीर ने 40 गेंदों में 22 रनों की पारी खेली थी और वो क्रीज पर टिकने के बाद भी पारी को बड़ी नहीं कर सके.