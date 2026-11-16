टीम इंडिया का जश्न देख तिलमिला उठे पाकिस्तानी क्रिकेटर, अब खेल भावना पर दे रहे ज्ञान; 'पर्चीछाप' सेलिब्रेशन को गए भूल

India vs Pakistan: भारतीय खिलाड़ियों का जोशीला जश्न देखने के बाद पाकिस्तानी पूर्व दिग्गज शोएब अख्तर और यूनुस खान जैसे खिलाड़ी तिलमिला उठे और खेल भावना का ज्ञान देने लगे.

भारत और पाकिस्तान की अंडर-19 टीमों के बीच अंडर-19 एशिया कप 2026 का फाइनल मुकाबला खेला गया था, जिसमें टीम इंडिया ने 1 विकेट से जीत दर्ज की. इसी टूर्नामेंट में पाकिस्तान ने ग्रुप स्टेज मुकाबले में टीम इंडिया को हराया था, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों ने इस हार का बदला ले लिया. अंडर-19 एशिया कप में टीम इंडिया ने सबसे ज्यादा 9 बार ट्रॉफी जीती है. एशिया कप का खिताब जीतने के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने जोशिला जश्न किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. इस बीच पाकिस्तानी पूर्व दिग्गज शोएब अख्तर और यूनुस खान जैसे खिलाड़ी भारतीय टीम का जश्न देखकर तिलमिला उठे और खेल भावना का ज्ञान देने लगे.

अंडर-19 एशिया कप 2026 का खिताब जीतकर खिलाड़ियों ने काफी तगड़ा सेलिब्रेशन किया और पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हार का बदला लिया. इससे पहले अंडर-19 एशिया कप 2025 फाइनल में भारत को हराकर पाकिस्तानियों ने भी जोशीला जश्न किया था, लेकिन उस दौरान सभी पाक दिग्गज चुप्पी सादे हुए थे, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों के जश्न को देखकर तिलमिला गए. पाकिस्तानी दिग्गज खुद का पर्चीछाप सेलिब्रेशन भूल गए और अब दूसरो को नसीहत दे रहे हैं. शोएब अख्तर और यूनु खान जैसे खिलाड़ियों को पहले पाक प्लेयर्स को खेल भावना की नसीहत देनी चाहिए.

पाकिस्तानी दिग्गज भूल गए पर्चीछाप सेलिब्रेशन

अंडर-19 एशिया कप 2026 में भारत और पाकिस्तान के बीच दो बार मुकाबला खेला गया. पहले ग्रुप स्टेज में दोनों टीमें आपस में भिड़ीं और फिर फाइनल मुकाबले में आमने-सामने थीं. हालांकि, पाकिस्तान ने ग्रुप स्टेज मुकाबले में भारत को 3 विकेट से हरा दिया था, जिसके बाद हमजा जहूर ने शतक लगाया और टीम को मैच जिताया. उन्होंने पर्ची वाला सेलिब्रेशन किया था और अन्य खिलाड़ियों ने जोशीला सेलिब्रेशन किया था. ऐसे में अगर पाक दिग्गज अपना किया भूल जाए, तो क्या ही कहा जाएगा.

जब पाकिस्तानी खिलाड़ी जोशीला सिलेब्रेशन कर रहे थे, तब शोएब अख्तर और यूनुस खान जैसे पाक दिग्गजों का ज्ञान कहां था? या फिर पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने ये सोच लिया है कि उन्हें लाइमलाइट में आने के लिए भारत और भारतीय खिलाड़ियों का नाम लेना ही पड़ेगा. अगर मान भी लिया जाए कि भारतीय खिलाड़ियों ने थोड़ा ज्यादा सेलिब्रेशन किया और पाक दिग्गज नसीहत दे रहे हैं तो ये नसीहत पाक खिलाड़ियों के समय पर क्यों नहीं आई?

क्या बोले शोएब अख्तर और यूनुस खान?

पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज यूनुस खान का कहना है कि देश ही नहीं, बल्कि मां-बाप के संस्कार भी मैदान पर दिखाते हैं. सचिन तेंदुलकर, मोहम्मद अजहरुद्दीन और सईद अवनर से सीखने की जरूरत है और साथ ही यूनुस ने जीत-हार के बाद संयम बरतने की भी नसीहत दी है. यूनुस की नसीहत सिर्फ भारतीय खिलाड़ियों के लिए ही थी, क्योंकि वो पाक खिलाड़ियों को ज्ञान नहीं देंगे, चाहे अब वो कुछ भी करें. हालांकि, भारतीय खिलाड़ियों का नाम लेकर यूनुस खान लाइमलाइट में आना चाहते थे, ये साफ जाहिर हो रहा है.

पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने कहा, "हमें सिर्फ क्रिकेट ही नहीं खेलना है, बल्कि हमें मूल्यों का भी ध्यान रखना है. आज भी मैं सचिन तेंदुलकर के बारे में अच्छी बातें ही कहता हूं. मुझे अभी भी लगता है कि वो दुनिया के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज हैं. वीरेंद्र सहवाग और सौरव गांगुली के साथ हम सभी अच्छे दोस्त हैं. हमने कभी भी एक-दूसरे के खिलाफ इस तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है."

उन्होंने आगे कहा, "भारत की अंडर-19 टीम के लड़कों के लिए मेरा संदेश है, आक्रामकता जरूर दिखाएं. मुझे ये अच्छा लगा. लेकिन पाकिस्तान कहीं ज्यादा बेहतर टीम थी, पूरे टूर्नामेंट में वो बहुत बेहतर खेले. पता नहीं क्यों, वो दबाव नहीं झेल पाए. हमेशा की तरह भारत को पता है कि अहम मौकों पर दबाव को कैसे संभालना है. भारत को बधाई हो. उन्होंने शानदार क्रिकेट खेला. भारत के पास वो ताकत और आत्मविश्वास था और ऐसे खिलाड़ी थे जो मैच को अंजाम तक पहुंचा सकते थे."

हमारे बीच हुई गाली-गलौच- यशवीर गौड़

यशवीर गौड़ ने बताया है कि टीम इंडिया के लिए फाइनल इतना अहम क्यों था. उन्होंने बताया कि दिवाली पर हम मैच हार गए थे और मैच के दौरान दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच गाली-गलौच भी हुई. हम फिर फाइनल का इंतजार कर रहे थे और हम पाकिस्तान को ये दिखाना चाहते थे कि भारत क्या कर सकता है. हालांकि, खिलाड़ी ने ये भी बताया कि भारतीय प्लेयर्स पाकिस्तान के खिलाफ वैसा बर्ताव कर रहे थे, जैसा उन्होंने ग्रुप स्टेज में जीत के बाद किया था.