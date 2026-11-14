Watch: 5 पारी 361 रन, फाइनल में सहवाग का विराट कोहली स्टाइल सेलिब्रेशन, पाकिस्तान के खिलाफ ठोकी फिफ्टी

Aaryavir Sehwag Virat Kohli Style Celebrations: आर्यवीर सहवाग ने अंडर-19 एशिया कप 2026 के फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ दमदार पारी खेली और अर्धशतक ठोका है.

भारत के पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर सहवाग ने अंडर-19 एशिया कप 2026 के फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ दमदार पारी खेली और अर्धशतक ठोका है. इस दौरान आर्यवीर काफी दर्द में नजर आए, लेकिन उन्होंने इस अहम मुकाबले में देश के लिए दर्द में भी बल्लेबाजी की. इतना ही नहीं, आर्यवीर ने फाइनल में शानदार पारी खेलते हुए अर्धशतक भी बनाया. अंडर-19 एशिया कप 2026 में आर्यवीर के बल्ले से खूब रन निकले. फाइनल में फिफ्टी जड़कर आर्यवीर ने दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली का स्टाइल सेलिब्रेशन कॉपी किया, जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है.

पाकिस्तान के खिलाफ अंडर-19 एशिया कप 2026 के फाइनल में आर्यवीर ने 61 गेंदों में 9 चौकों की मदद से 58 रनों की पारी खेली. अंडर-19 एशिया कप 2026 में आर्यवीर ने लगातार तीन बार 50 प्लस स्कोर बनाया है. उन्होंने यूएई के खिलाफ 160 रनों की पारी खेली थी, जिसके बाद सेमीफाइनल में अफगानिस्तान के खिलाफ 51 रन बनाए और अब फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ 58 रनों की पारी खेली. इस तरह आर्यवीर ने लगातार तीन बार 50 प्लस स्कोर किया है.

सहवाग का विराट कोहली स्टाइल सेलिब्रेशन वायरल

अंडर-19 एशिया कप 2026 का फाइनल मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच खेला गया था, जिसमें पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 338 रनों का टारगेट सेट किया. इसके जवाब में भारत की ओपनिंग जोड़ी कप्तान लक्ष्य और आर्यवीर सहवाग के बीत 95 रनों की साझेदारी हुई. उसके बाद आर्यवीर 58 रनों के स्कोर पर पवेलियन लौट गए. इस दौरान आर्यवीर काफी दर्द में दिखाई दिए, लेकिन खिताबी मुकाबले में वो दर्द में भी बल्लेबाजी करते रहे और देश के लिए लड़ते रहे.

आर्यवीर ने पाकिस्तान के खिलाफ 51 गेंदों में फिफ्टी पूरी कर ली थी और फिर उन्होंने 61 गेंदों में 9 चौकों की मदद से 58 रनों की पारी खेली. फिफ्टी लगाकर आर्यवीर ने विराट कोहली स्टाइल में सेलिब्रेशन किया. विराट कोहली ने पहली बार साल 2018 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए पर्थ टेस्ट में मेरा बल्ला बोलता है सेलिब्रेश किया था. विराट ने इस मैच में शतक ठोका था, जिसके बाद उन्होंने हाथों से इशारा करते हुए बल्ला बोलता है सेलिब्रेश किया था. इसी तरह आर्यवीर ने भी विराट के स्टाइल की कॉपी की है और अर्धशतक को सेलिब्रेट किया.

Aryavir Sehwag Celebrated His FIFTY in His Idol Virat Kohli's Style 💀🔥 In the U19 Asia Cup Final against Pakistan, while chasing a big target, he smashed a responsible FIFTY to release the pressure and keep his team in the hunt. ❤️ - Sehwag's son, but follows Virat Kohli's footsteps! 😍 — Mukku (@Cric_Mukku) November 14, 2026

5 पारियों में बनाए 361 रन

अंडर-19 एशिया कप 2026 में आर्यवीर सहवाग ने काफी दमदार प्रदर्शन किया है. उन्होंने इस टूर्नामेंट की 5 पारियों में 90.25 की औसत और 95.50 के स्ट्राइक रेट से 361 रन बनाए हैं. इस दौरान उन्होंने एक शतक और तीन अर्धशतक भी ठोके, जबकि उनके बल्ले से 38 चौके और 16 छक्के भी निकले. अंडर-19 एशिया कप 2026 में आर्यवीर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं, जिसके लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी चुनी है.

अंडर-19 एशिया कप 2026 में आर्यवीर के अलावा, पाकिस्तान के उस्मा खान ने 5 पारियों में 345 रन बनाए हैं. वहीं, भारतीय कप्तान लक्ष्य ने 5 पारियों में 243 रन बनाए हैं और वो तीसरे स्थान पर हैं. इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में टॉप-5 में सिर्फ दो ही भारतीय बल्लेबाजों का नाम शामिल हैं.

अंडर-19 एशिया कप फाइनल में सिर्फ 3 बार चेज हुआ टारगेट

अंडर-19 एशिया कप के इतिहास में सिर्फ तीसरी बार फाइनल में टारगेट चेज हुआ है. टूर्नामेंट के 13 फाइनल में सिर्फ तीन बार लक्ष्य का पीछा करने वाली टीमों ने जीत दर्ज की है और खास बात ये है कि ये तीनों मैच भारतीय टीम ने जीते हैं. साल 2003 में भारत ने 226 रनों का टारगेट चेज किया था. इसके अलावा, साल 2021 में डकवर्थ-लुईस नियम (DLS) को 102 रनों का टारगेट मिला था और भारत ने 9 विकेट रहते चेज कर दिया था. वहीं, अब 2026 में 338 रनों का टारगेट चेज किया. टूर्नामेंट के इतिहास में सिर्फ तीन बार ही टारगेट चेज हुआ है.

Aaryavir Sehwag refuses to back down! 🫡 Watch Pakistan vs India in the DP World Men's U19 Asia Cup, LIVE NOW on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV. #SonySportsNetwork #SonyLIV #PAKvIND https://t.co/YKRD12bgrY — Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) November 14, 2026

कैसा रहा भारत-पाकिस्तान फाइनल?

पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए भारत को 50 ओवरों में 338 रनों का टारगेट दिया था. पाक बल्लेबाज उस्मान खान ने 111 रनों की पारी खेली, जबकि अब्दुल कादिर ने 54 गेंदों में 80 रन ठोके और पाक कप्तान फरहान ने भी 63 रन जड़े. भारत के लिए काव्या पटेल ने 4 विकेट और चिगुरुपति वेंकट ने 3 विकेट चटकाए. इसके जवाब में भारतीय बल्लेबाजों ने 50 ओवरों में 339 रन बनाकर एक विकेट से जीत दर्ज की. भारत के लिए कप्तान लक्ष्य ने 80 रन, आर्यवीर ने 58 रन, मनल चौधरी ने 32 गेंदों में 47 रन और मोहित उल्वा ने सिर्फ 26 गेंदों में 5 चौके और 3 छक्कों की मदद से नाबाद 49 रनों की पारी खेली. अंडर-19 एशिया कप के इतिहास में भारतीय टीम ने कुल 9 बार खिताब जीता है.