IND vs PAK Highlights: भारत ने पाकिस्तान के मुंह से छीनी जीत, 9वीं बार जीती एशिया कप ट्रॉफी; फाइनल में 1 विकेट से हराया

India u19 vs Pakistan u19 Final Highlights: अंडर-19 एशिया कप 2026 का फाइनल मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच खेला गया था, जिसे टीम इंडिया ने 1 विकेट से जीत लिया है.

अंडर-19 एशिया कप 2026 का फाइनल मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच खेला गया था, जिसे टीम इंडिया ने 1 विकेट से जीत लिया है. इसके साथ ही भारत ने 9वीं बार अंडर-19 एशिया कप का खिताब भी जीत लिया है. फाइनल में पाकिस्तान ने भारत को 338 रनों का लक्ष्य दिया था और ये फाइनल का सबसे बड़ा टोटल भी था, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों ने इस विशाल लक्ष्य को भी चेज कर दिया है. मनल चौधरी और मोहिल उल्वा ने पाकिस्तान के मुंह से जीत छीन ली है, क्योंकि एक मौके पर ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान आसानी से ये मैच जीत लेगा, लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों ने विस्फोटक बल्लेबाजी से मैच का रिजल्ट बदल गया.

पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए भारत को 50 ओवरों में 338 रनों का टारगेट दिया था. पाक बल्लेबाज उस्मान खान ने 111 रनों की पारी खेली, जबकि अब्दुल कादिर ने 54 गेंदों में 80 रन ठोके और साथ ही कप्तान फरहान ने भी अर्धशतक जड़ा. भारत के लिए काव्या पटेल ने 4 विकेट और चिगुरुपति वेंकट ने 3 विकेट चटकाए. इसके जवाब में भारतीय बल्लेबाजों ने 50 ओवरों में 339 रन बनाकर एक विकेट से मुकाबला जीत लिया. भारत के लिए कप्तान लक्ष्य ने 80 रन, आर्यवीर ने 58 रन, मनल चौधरी ने 32 गेंदों में 47 रन और मोहित उल्वा ने सिर्फ 26 गेंदों में 5 चौके और 3 छक्कों की मदद से नाबाद 49 रनों की पारी खेली.

भारत ने पाकिस्तान के मुंह से छीनी जीत

भारतीय टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में 338 रनों का टारगेट चेज करते हुए पहला विकेट 95 रनों पर गंवाया था, लेकिन उसके बाद लगातार विकेट गिरते चले गए. टीम इंडिया ने 41.3 ओवरों में 252 रनों पर 8 विकेट गंवा दिए थे. भारतीय टीम के साथ-साथ फैंस ने भी उम्मीदे छोड़ दी होंगी, लेकिन भारतीय बल्लेबाद मनल चौधरी और मोहित उल्वा ने पूरी मैच पलट दिया. दोनों बल्लेबाजों ने 9वें विकेट के लिए 57 रनों की पार्टनरशिप की. इस दौरान मनल चौधरी ने 32 गेंदों में 3 चौके और 3 छक्कों की मदद से 47 रन बनाए, जबकि मोहित उल्वा ने 26 गेंदों में 3 छक्के और 5 चौकों की मदद से नाबाद 49 रनों की पारी खेली.

57 रनों की पार्टनरशिप ने टीम इंडिया को मैच में बनाए रखा. हालांकि, 47.2 ओवरों में 309 रनों के स्कोर पर मनल चौधरी पवेलियन लौट गए, लेकिन मोहित क्रीज पर खड़े रहे और टीम इंडिया की उम्मीदें जिंदा रखी. भारत को आखिरी ओवर में 8 रनों की दरकार थी. पाक गेंदबाज अहमद हुसैन ने शुरुआती 5 गेंदों में सिर्फ 3 रन दिए और आखिरी गेंद पर 3 रन चाहिए थे और फिर मोहित ने चौका लगाकर हारा हुआ मैच जिता दिया.

भारत ने चेज किया एशिया कप इतिहास का सबसे बड़ा टारगेट

अंडर-19 एशिया कप के इतिहास में भारत ने सबसे बड़ा टारगेट चेज किया है. इससे पहले कभी भी 300 से ज्यादा टारगेट फाइनल में चेज नहीं हुआ, लेकिन टीम इंडिया ने 338 रनों का लक्ष्य पूरा करके इतिहास रच दिया है. इससे पहले साल 2003 में भारत ने श्रीलंका के खिलाफ सबसे बड़ा 226 रनों का टारगेट चेज किया था. उसके बाद से कभी भी इतना बड़ा लक्ष्य चेज नहीं हुआ था, लेकिन इस बार भारतीय टीम ने ये कारनामा करके खुद का रिकॉर्ड तोड़ दिया है.

आपको बता दें कि, अंडर-19 एशिया कप के इतिहास में सिर्फ तीसरी बार फाइनल में टारगेट चेज हुआ है. टूर्नामेंट के 12 फाइनल में सिर्फ तीन बार लक्ष्य का पीछा करने वाली टीमों ने जीत दर्ज की है और खास बात ये है कि ये तीनों मैच भारतीय टीम ने जीते हैं. साल 2003 में भारत ने 226 रनों का टारगेट चेज किया था. इसके अलावा, साल 2021 में डकवर्थ-लुईस नियम (DLS) को 102 रनों का टारगेट मिला था और भारत ने 9 विकेट रहते चेज कर दिया था. वहीं, अब 2026 में 338 रनों का टारगेट चेज किया. टूर्नामेंट के इतिहास में सिर्फ तीन बार ही टारगेट चेज हुआ है.

भारत ने 9वीं बार जीता एशिया कप का खिताब

अंडर-19 एशिया कप की शुरुआत साल 1989 में हुई थी और टूर्नामेंट का पहला ही एडिशन भारत ने जीता था. भारत ने फाइनल में श्रीलंका को हराकर एशिया कप ट्रॉफी जीती थी. उसके बाद साल 2003 में दूसरा एडिशन खेला गया और भारत ने लगातार दूसरी बार खिताब जीता. फिर साल 2012 में तीसरा एडिशन खेला गया, जो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था. ये मैच टाई था, जिसकी वजह से ट्रॉफी दोनों टीमों में बांटी गई थी. 2012 के बाद से एशिया कप लगातार खेला जा रहा है, जिसमें अब तक भारत ने कुल 9 ट्रॉफी जीत ली है. अंडर-19 एशिया कप में भारत ने सबसे ज्यादा खिताब जीते हैं और टीम का टूर्नामेंट पर एकतरफा दबदबा बना हुआ है.

पाकिस्तान से भारत ने लिया पिछले एशिया कप का बदला

भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार दूसरी बार अंडर-19 एशिया कप का फाइनल खेला गया था. 2026 से पहले 2025 में भी दोनों टीमें फाइनल में पहुंची थी, लेकिन पाकिस्तान ने फाइनल में 191 रनों से भारत को करारी शिकस्त दी थी, लेकिन उसके अगले साल ही यानी 2026 में भारत ने पाकिस्तान को 1 विकेट से हराकर पिछली बार की बार का बदला ले लिया है.