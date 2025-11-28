पिच का 'ऑलराउंडर' कैसे सियासत के अखाड़े में हो गया क्लीन बोल्ड? जानें इमरान की क्रिकेटर से राजनेता बनने की कहानी

FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़
इमरान खान का सियासी सफर आसान नहीं था, क्योंकि उस दौर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (PML-N) और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (PPP) का बोलबाला था.

रईश खान

Nov 28, 2025, 10:48 PM IST

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान एक बार फिर चर्चा में हैं. लेकिन इस बार किसी सियासत के लिए नहीं, बल्कि वह जिंदा हैं या नहीं इसको लेकर बवाल मचा है. दरअसल, इमरान खान की तीन बहनों ने दावा किया है तीन हफ्तों से उनकी अपने भाई से मुलाकात नहीं हुई है. परिवार बार-बार उनसे मिलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन रावलपिंडी की अदियाला जेल प्रशासन उनको मिलने नहीं दे रहा. चलिए इस गहमा-गहमी बीच आपको इमरान खान के सियासी सफर के बारे में बताते हैं. कैसे इमरान खान क्रिकेटर से राजनेता बने और जेल तक पहुंचे.

5 अक्टूबर, 1952 को पाकिस्तान के लाहौरमें जन्में इमरान खान के पिता इकबाल खान निमी एक सिविल इंजीनियर थे. इकबाल के छह संताने थीं, जिनमें इमरान सबसे छोटे बेटे भाई हैं. उनसे बड़ी उनकी चार बहनें- रुबिना खानम, अलीमा खानम, उज्मा खानम और नूरीन नियाजी हैं. इमरान की स्कूली पढ़ाई लाहौर के एचिसन कॉलेज और इंग्लैंड के फेशियल ग्रामर स्कूल से हुई. इसके बाद वह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में चले गए और जहां से Philosophy, राजनीति और अर्थशास्त्र में डिग्री हासिल की.

इमरान खान की पढ़ाई के साथ क्रिकेट में भी रुचि थी. क्योंकि क्रिकेट से उनकी फैमिली जुड़ी रही थी. इमरान के चचेरे भाई जावेद बुर्की और माजिद खान पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तानी कर चुके थे. इससे इमरान को क्रिकेट में और दिलचस्पी पैदा हो गई. खेल को निखारने के लिए उन्होंने भाइयों से भी मदद ली. इमरान ने साल 1971 में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच से डेब्यू किया.

पाकिस्तान को जिताया पहली बार वर्ल्ड कप
उन्होंने पाकिस्तान की ओर से 88 टेस्ट मैच और 175 वनडे खेले, जिनमें कुल 3,807 रन बनाए और 362 विकेट झटके. इमरान ने दिग्गज ऑलराउंडर थे. 1982 से 1992 तक वह पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान रहे. उनकी कप्तानी में 1992 में पाकिस्तान ने पहली बार विश्व कप जीतकर इतिहास रचा. इसी ऐतिहासिक जीत के बाद उन्होंने क्रिकेट से सन्यांस लेने की घोषणा कर दी.

वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ इमरान खान

इसके बाद इमरान खान राजनीतिक में कूद पड़े. उनके लिए यह सफर आसान नहीं था. क्योंकि उस दौर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (PML-N) और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (PPP) का दबदबा था. उनके बीच सियासत में जगह बनाना इमरान के लिए आसान नहीं था. उन्होंने 1996 में तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) की स्थापना की. शुरुआत में उन्हें सफलता नहीं मिली, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और धीरे-धीरे देश की जनता का विश्वास जीतना शुरू किया.

इमरान ने पीएमएल-एन और पीपीपी पार्टी के भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया और इसके खिलाफ जनता के बीच कूद पड़े. जहां जनता का उन्हें भरपूर समर्थन मिला. इमरान को एक ईमानदार और मजबूत नेता के रूप में देखा जाने लगा. 2002 में वह पहली बार जीतकर संसद पहुंचे. जहां मुखर होकर जनता के बीच के मुद्दे उठाए. 2013 का दौर आया जब राष्ट्रीय चुनावों में PTI देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी.

इमरान खान की पहली पत्नी

इसके बाद 2018 में पाकिस्तान के आम चुनावों में PTI ने पूर्ण बहुमत हासिल की. इमरान खान ने पाकिस्तान के 22वें प्रधानमंत्री रूप में शपथ ली. कहा जाता है कि इमरान के PM की गद्दी पर बैठाने के पीछे सेना का हाथ था. लेकिन 2021 के बाद उनके सेना के साथ रिश्ते बिगड़ते चले गए. पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ASI के नए चीफ नियुक्ति पर तनातनी हो गई. पाक सेना अपने सबसे वफादार फैज हामिद को आईएसआई चीफ बनाना चाहती थी, जबकि इमरान प्रोटोकॉल के अनुसार, लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम नियुक्त करना चाहते थे.

इमरान को किन मामलों में किया गया गिरफ्तार
हालात ऐसे पैदा हो गए कि 10 अप्रैल 2022 को अविश्वास प्रस्ताव के जरिए इमरान खान को प्रधानमंत्री कुर्सी हटा दिया गया. शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो समेत सभी पार्टियां एकजुट हो गईं और मात्र दो वोटों के अंतर से इमरान खान को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी. अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में कुल 174 वोट पड़े. इसके बाद इमरान खान को मई 2023 को भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार कर लिया गया. कोर्ट ने तोशाखाना और अल-कादिर ट्रस्ट मामले में 14 साल की जेल की सजा सुनाई.

