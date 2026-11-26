Chris Gayle On Vaibhav Suryavanshi: वैभव की बल्लेबाजी की तारीफ करते हए क्रिस गेल (Chris Gayle) ने कहा कि 50 ओवर के फॉर्मेट में अब ट्रिपल सेंचुरी लगना भी लगभग तय है.

Chris Gayle On Vaibhav Suryavanshi: वैभव सूर्यवंशी के चाहने वालों की लिस्ट लगातार लंबी होती जा रही है. लिस्ट में नया नाम वेस्टइंडीज के धुरंधर क्रिकेटर क्रिस गेल का जुड़ गया है. गेल के इंटरनेशनल क्रिकेट के कई रिकॉर्ड्स वैभव ने तोड़े हैं. वेस्टइंडीज के महान बैट्समैन क्रिस गेल, UAE के खिलाफ एशिया कप राइजिंग स्टार्स मैच में इंडिया A के लिए वैभव सूर्यवंशी की जबरदस्त पारी देखकर हैरान रह गए. सूर्यवंशी ने धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए महज 53 गेंदों पर 28 छक्कों और 7 चौकों की मदद से 204 रन बनाए थे. इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 384.90 रहा.

मेरा फोन बजे जा रहा था और मैं...

क्रेक्स के साथ बातचीत में गेल ने बताया कि वह सूर्यवंशी के खेलने के तरीके से बहुत इम्प्रेस हुए. उन्हें लगा कि यह एक T20 गेम है, लेकिन किसी ने उन्हें बताया कि यह 50 ओवर का मैच है. उन्होंने कहा कि इस युवा खिलाड़ी ने गेम को बदल दिया है और उनके लिए एक अच्छा भविष्य है.

उन्होंने कहा, '28 गेंदों में डबल सेंचुरी बनाना तो जबरदस्त है. मेरा फोन लगातार बज रहा था. मैं सोच रहा था यहां क्या हो रहा है? जब किसी ने मुझे बताया तो मैंने देखा. मैं सोच रहा था, क्या यह T20 गेम है? उन्होंने कहा, नहीं! यह 50 ओवर का गेम है.'

'50 ओवर के मैच में ट्रिपल सेंचुरी भी तय'

क्रेक्स के साथ बातचीत में क्रिस गेल ने कहा, इससे पता चलता है कि 50 ओवर के फॉर्मेट में ट्रिपल सेंचुरी लगना लगभग तय है. जैसा कि मैंने कहा, यह आदमी गेम को भी बदल रहा है. मुझे उम्मीद है कि उसे मौका मिलेगा.

वैभव को खुद बनाना होगा 'नाम'

सूर्यवंशी के जबरदस्त बैटिंग स्टाइल की वजह से उन्हें फैंस ने 'बेबी बॉस' निकनेम दिया है, जो गेल के अपने निकनेम 'यूनिवर्स बॉस' से लिया गया है. हालांकि, वेस्टइंडीज के इस लेजेंड ने इस युवा खिलाड़ी को यह टैग छोड़ने और अपना खुद का ब्रांड बनाने की सलाह दी. उन्होंने कहा, 'ठीक है, यह यूनिवर्स बॉस और बेबी बॉस है, जैसा कि वे कहते हैं. हालांकि, उसे अपना नाम खुद बनाना होगा, हिटमैन की तरह. हर किसी को अपनी चीज बनानी होती है.

KP ने बांधे तारीफों के पुल

इंग्लैंड के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन ने भी वैभव सूर्यवंशी की जमकर तारीफ की. पीटरसन ने कहा कि 15 साल का यह खिलाड़ी ऐसे कारनामे कर रहा है, जो ज्यादातर क्रिकेटर अपने पूरे करियर में भी नहीं कर पाते. पीटरसन ने 'एक्स' पर लिखा, 'अपने करियर की शुरुआत में ही लगातार रिकॉर्ड तोड़ना वाकई कमाल है. आप ऐसे कारनामे कर रहे हैं जो हमारे में से ज्यादातर लोग अपने पूरे करियर में नहीं कर पाते. आपको और ताकत मिले, मुझे आपका सफर देखना बहुत पसंद है.'

UAE के गेंदबाजों की बखिया उधेड़ दी

वैभव सूर्यवंशी ने UAE के खिलाफ रन चेज के दौरान लिस्ट-ए क्रिकेट के रिकॉर्ड बुक को तहस-नहस कर दिया. उन्होंने इस फॉर्मेट में सबसे तेज शतक और दोहरा शतक लगाने का रिकॉर्ड बनाया. उन्होंने सिर्फ 28 गेंदों में अपना शतक पूरा किया, जो ऑस्ट्रेलिया के जेक फ्रेजर-मैकगर्क के रिकॉर्ड से बेहतर है. फ्रेजर-मैकगर्क ने 2023 में तस्मानिया के खिलाफ साउथ ऑस्ट्रेलिया के लिए 29 गेंदों में शतक लगाया था.

🚀 @Vaibhavsooryava — you are nothing short of an absolute sensation, my friend! To continue breaking records in your breakthrough years as a pro, is truly phenomenal! You are doing things that most of us couldn’t do in our entire careers! More power to you and I love watching your journey! ❤️ — Kevin Pietersen🦏 (@KP24) November 25, 2026

सूर्यवंशी ने सिर्फ 52 गेंदों में अपना पहला दोहरा शतक पूरा किया. इसके साथ ही उन्होंने लिस्ट-ए की एक पारी में किसी बल्लेबाज द्वारा सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया. 250 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत-ए ने सिर्फ 14.2 ओवर में 254/3 रन बनाते हुए आसानी से मैच को अपने नाम किया.