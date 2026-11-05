'हम तो बीवी पगलू हैं', जिंदगी में सुकून चाहिए तो..., ओवैसी का VIDEO वायरल- राहुल गांधी से क्या है कनेक्शन?

AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने वीडियो के जरिये कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर BJP के 'एंटी-इंडिया पगलू' वाले तंज का जवाब दिया है. ओवैसी ने कुछ दिन पहले पत्नी को खुश रखने के मंत्र भी दिये थे.

ओवैसी इससे पहले भी PM मोदी, CM योगी और अखिलेश को निशाना बनाकर 'बीवी पगलू' वाला बयान दे चुके हैं. (Photo: ANI)

असदुद्दीन ओवैसी का एक वीडियो खूब सुर्खियां बटोर रहा है. AIMIM चीफ इस वीडियो में खुद को 'बीवी पगलू' कहते नजर आ रहे हैं. इस वीडियो के जरिये हालांकि ओवैसी ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर तंज कसा है. AIMIM चीफ ने वीडियो के जरिये कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर BJP के 'एंटी-इंडिया पगलू' वाले तंज का जवाब दिया है.

न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक, असदुद्दीन ओवैसी से जब BJP के 'एंटी-इंडिया पगलू'वाले कमेंट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने तुरंत ही इस सवाल को पलट दिया और खुद को 'बीवी पगलू' बताया. ओवैसी ने मजाक में कहा कि अगर जिंदगी में सुकून चाहिए तो उनकी बात माननी चाहिए.

चर्चा में ओवैसी का बयान

'ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन' (AIMIM) प्रमुख ओवैसी ने कहा, 'मैं बीवी पगलू हूं. मेरी पत्नी और बच्चे हैं. अगर आप सुकून और शांतिपूर्ण तरीके से जीवन जीना चाहते हैं तो मेरी बात पर भरोसा कीजिए.' ओवैसी ने आगे कहा, 'हम आपको भी बता रहे हैं, याद रखें, अगर आप शांति से जीना चाहते हैं, तो हमारी बात पर यकीन करें. ओवैसी ने अपने जवाब में कहा कि वह पत्नी की बात मानने वाले व्यक्ति हैं और घर में पत्नी-बच्चों के साथ खुशहाल जिंदगी जीने में यकीन रखते हैं.'

#WATCH | Hyderabad, Telangana: On his 'biwi paglu' statement, AIMIM chief Asaduddin Owaisi says, "I am 'Biwi Paglu'. I have a wife and children. If you want to lead a peaceful life, trust my words..." https://t.co/HQ89uTAhG2 — ANI (@ANI) November 4, 2026

ओवैसी ने खुद को क्यों कहा 'बीवी पगलू'?

ओवैसी की यह बात अक्टूबर के पहले हफ्ते में उत्तर प्रदेश में एक रैली में दिए गए उनके भाषण से जुड़ी है, जो राज्य विधानसभा चुनाव से पहले हुआ था. AIMIM चीफ ने इंस्टाग्राम पर भाषण की एक क्लिप शेयर की थी, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव पर मजाक उड़ाया था. यूपी में एक जनसभा का वीडियो शेयर कर ओवैसी ने कहा था कि हां वो 'बीवी पगलू हैं', लेकिन जनता को पगलू नहीं बनाते.

पहले भी कह चुके हैं ऐसा

AIMIM सांसद ओवैसी ने कहा कि 'Instagram' पर उनसे लोग बोलते हैं कि वे बीवी के बारे में ज्यादा बोलते हैं. उनके मुताबिक, 'किसी ने लिखा ये बीवी पगलू हो चुका है ओवैसी.' उन्होंने कहा, हम फक्र से कहते हैं हम बीवी पगलू हैं. हम बाबा (सीएम योगी), मोदी (पीएम मोदी) और अखिलेश (सपा अध्यक्ष) की तरह उत्तर प्रदेश और देश को पगलू नहीं बनाते.

ओवैसी ने बीवी को खुश रखने के टिप्स भी दिये

ओवैसी ने इसके बाद बीवी को खुश रखने टिप्स भी दिये थे. उन्होंने कहा, 'हम आपको बताते हैं कि हम क्या करते हैं. अभी सुबह हम हैदराबाद से निकले प्लेन में बैठे, उसने कहा प्लेन टेक ऑफ होगा अपनी पेटी बांध लीजिए. मैंने बीवी को फोन किया बेगम प्लेन टेक ऑफ हो रहा है, मैं जा रहा हूं. फिर प्लेन लखनऊ पहुंचा, मैंने फौरन फोन किया और कहा कि लखनऊ पहुंच गए आप खाना खा लीजिए.'

Haan hum hain biwi paglu... https://t.co/68h114RNfk — Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) October 5, 2026



...फिर पूरे दिन तसल्ली से काम कर सकते

उन्होंने कहा, 'हमने एक सुनहरे अल्फाज बीवी से कहा जो आपको भी कहना है. बाहर गए, कहीं काम पर गए, फोन करके बीवी को पूछना हाउ आर यू माय डियर? आप कैसे हैं? आप मुझे बहुत याद आती हैं. सिर्फ इतनी सी बात करके आप 24 घंटे अपने काम में मशरूफ रह सकते हैं.'