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हिंदी न्यूज़डीएनए एक्सप्लेनर

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3 दिन में एक बार सप्लाई, रोजाना 8000 टैंकरों का ऑर्डर, पानी की बर्बादी पर एक हजार का जुर्माना... हैदराबाद में क्यों हुआ वाटर क्राइसिस?

Hyderabad Water Crisis: हैदराबाद इन दिनों पाने के पानी की भारी किल्लत से जूझ रहा है. मांग इनती ज्यादा बढ़ गई है कि जल बोर्ड नियमित आपूर्ति नहीं कर पा रहा है और रोजाना 568 मिलियन लीटर पानी की कमी बनी हुई है.

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Manoj Mishra

Updated : Oct 26, 2026, 01:35 PM IST

3 दिन में एक बार सप्लाई, रोजाना 8000 टैंकरों का ऑर्डर, पानी की बर्बादी पर एक हजार का जुर्माना... हैदराबाद में क्यों हुआ वाटर क्राइसिस?

हैदराबाद में इस समय पानी की भारी किल्लत है (इमेज क्रेडिट - पीटीआई)

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  • हैदराबाद में इस साल 27 फीसदी कम बारिश हुई 
  • हैदराबाद के 13 मंडलों में सामान्य से भी कम बारिश हुई 
  • बारिश कम होने के कारण वाटर लेवल स्तर 22 फीट नीचे चला गया 
  • वाटर लेवल नीचे जाने के कारण 20 हजार बोरवेल सूख गए हैं 

Hyderabad Water Crisis: निजाम की नगरी हैदराबाद वाटर क्राइसिस से जूझ रही है. जल संकट इस कदर है कि करीब 20000 बोरवेल सूख गए हैं, जिस कारण पानी के टैंकरों की मांग 233 फीसदी तक बढ़ गई है. पानी की मांग इतनी बढ़ गई है कि रोजाना करीब 8000 टैंकर बुक हो रहे हैं. 

राज्य के सिंचाई विभाग के आंकड़ों के अनुसार, तेलंगाना के 600 से अधिक मंडलों में से 330 से ज्यादा सूखे की चपेट में हैं, जबकि राज्य की 6,000 से अधिक झीलों में से करीब 500 में ही पानी बचा है. हैदराबाद में 16 मंडलों में से केवल 3 में ही पर्याप्त बारिश हुई है, जिसके कारण लोगों को पानी के लिए टैंकरों पर निर्भर रहना पड़ रहा है. अल नीनो के प्रभाव के कारण बारिश इस बार सामान्य से कम हुई, जिस कारण यह समस्या पैदा हुई.  

233 फीसदी बढ़ी टैंकरों की मांग 

जल बोर्ड के अनुसार हैदराबाद में रोजाना टैंकर बुकिंग 6,000 से 8,000 के बीच पहुंच गई है. अक्टूबर में अब तक करीब 62,565 पानी के टैंकर बिक चुके हैं, जबकि पिछले साल इस दौरान करीब 18,806 टैंकर बिके थे. पानी की कमी के कारण टैंकरों की मांग 233 फीसदी बढ़ गई है. हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड (HMWSSB) के एमडी अशोक रेड्डी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वह अधिक टैंकर ऑपरेटरों को शामिल करें और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू करें. 

इन इलाकों में पानी की भारी किल्लत 

सिकंदराबाद छावनी और हैदराबाद के बाहरी इलाकों के कई हिस्सों में पानी की भारी किल्लत है, जहां पीने का पानी हर तीन से चार दिन में केवल एक बार मिल रहा है. बीते सप्ताह की शुरुआत में एक समीक्षा बैठक में रेड्डी ने कहा कि कम बारिश के कारण सिंगूर बांध और नागार्जुन सागर बांध में पानी का स्तर बहुत ज्यादा गिर गया है. इसलिए, बचे हुए पानी को बचाने के लिए नियमित एक दिन छोड़कर पानी देने के शेड्यूल को बदलकर शहर के बड़े हिस्सों में हर तीन दिन में एक बार पानी देने की सीमित व्यवस्था लागू की जा रही है. 

'कोर अर्बन रीजन इकोनॉमी' (CURE) क्षेत्र जो हैदराबाद के आउटर रिंग रोड (ORR) के दायरे में 2,053 वर्ग किलोमीटर में फैला है के लिए पानी उस्मान सागर और हिमायत सागर जलाशयों, सिंगूर और नागार्जुन सागर बांधों से लिया जाता है. इन स्रोतों को कृष्णा और गोदावरी बेसिन से पानी मिलता है.

water crisis

कहां कितना बचा है पानी? वाटर इमरजेंसी घोषित 

सिंचाई और CAD विभाग के अनुसार, उस्मान सागर में वाटर लेवल अपनी पूरी क्षमता 3.5 हजार मिलियन क्यूबिक फीट (TMC) से घटकर 2.2 TMC रह गया है, जबकि हिमायत सागर में 2.5 TMC की क्षमता के मुकाबले 2.1 TMC पानी बचा है. सिंगूर में 29.9 TMC की पूरी क्षमता के मुकाबले लगभग 3.4 TMC पानी बचा है और नागार्जुन सागर में 312 TMC की क्षमता के मुकाबले 184.2 TMC पानी है. HMWSSB ने वाटर इमरजेंसी घोषित कर दी है और आशंका जताई है कि दिसंबर के मध्य से लेकर महीने के अंत तक कुछ जलाशय पूरी तरह सूख सकते हैं.

इस साल 27% कम हुई बारिश 

IMD के अनुसार, इस साल हैदराबाद में 1 जून से 30 सितंबर के दौरान कुल 458.2 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, इस अवधि के दौरान औसत सामान्य बारिश 627.2 मिमी होनी चाहिए थी. इस लिहाज से हैदराबाद में इस साल 27 प्रतिशत कम बारिश हुई. शहर के 16 मंडलों में से 13 में सामान्य से कम बारिश हुई. सितंबर 2025 की तुलना में, सितंबर 2026 में ग्रेटर हैदराबाद और आसपास के इलाकों में औसत ग्राउंट वाटर लेवल 22.5 फीट नीचे गिर गया. शहरों की स्थिति ज्यादा गंंभीर है. करीब 20000 बोरवेल सूख गए हैं. 

पहली बार पानी पर फाइन

राज्य सरकार ने पीने के पानी की बर्बादी पर जुर्माना लगाने का ऐलान किया है. राज्य में इस तरह का जुर्माना पहली बार लगाया गया है. पाने की पानी को बर्बादी और गलत उपयोग करने वालों पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. वहीं, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन और ऐसे मकान मालिक, जिनकी पानी की टंकी या मोटर पंप ओवरफ्लो होते हैं, उन पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा. 

कितनी है मांग, कितनी हो रही आपूर्ति 

जल बोर्ड के अनुसार हैदराबाद में रोजाना पानी की अनुमानित खपत लगभग 2,782 मिलियन लीटर है, जबकि हैदराबाद महानगर जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड (HMWSSB) द्वारा मौजूदा सरकारी सप्लाई लगभग 2,214 मिलियन लीटर प्रतिदिन की जा रही है. इस हिसाब से शहर में रोजाना करीब 568 मिलियन लीटर पानी की भारी कमी बनी हुई है.

ये भी पढ़ें - 6 राउंड की मीटिंग और अयूब खान का एक ऐलान... चीन के खिलाफ भारत-PAK का जॉइंट फ्रंट कैसे बनते-बनते रह गया?

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