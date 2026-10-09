आप भी खोलना चाहते हैं Petrol Pump? कैसे मिलता है लाइसेंस, कितना लगता है पैसा- जानिये पूरा प्रॉसेस

How To Get Petrol Pump Dealership: पेट्रोल पंप के लाइसेंस के लिए ऑयल कंपनियां जगह का सर्वे करने के बाद विज्ञापन देती है. सिर्फ पैसे या फिर जमीन के दम पर पेट्रोल पंप की डीलरशिप नहीं मिलती है.

पेट्रोल पंप का लाइसेंस लेने के लिए कई शर्तें पूरी करनी होती हैं. (Photo: AI)

How To Get Petrol Pump Dealership: अपने आस-पास के पेट्रोल पंप पर लगी लंबी कतार देखकर क्या आपके मन में भी कभी यह सवाल आया है कि इसकी डीलरशिप कैसे मिलती है? कोई आम इंसान पेट्रोल पंप कैसे खोल सकता है? पेट्रोल पंप सबसे सुरक्षित और मुनाफेदार बिजनेस में से एक माना जाता है, लेकिन इसका लाइसेंस उतना ही मुश्किल होता है. पेट्रोल पंप की डीलरशिप सिर्फ जमीन या पैसों के दम पर नहीं मिलती. इसके लिए इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम या HPCL जैसी कंपनियों के तय नियमों पर खरा उतरना बेहद जरूरी होता है. आइये जानते हैं ऑयल कंपनियों से पेट्रोल पंप का लाइसेंस हासिल करने का स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस क्या होता है.

मर्जी की जगह पर नहीं खोल सकते पेट्रोल पंप

IOCL की वेबसाइट मुताबिक, पेट्रोल पंप की डीलरशिप लेने के लिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आप अपनी मर्जी की जगह पर इसे नहीं खोल सकते. इसके लिए ऑयल कंपनियां सबसे पहले किसी इलाके का सर्वे करती हैं. इसके बाद मार्केट की जरूरत के हिसाब से जगह का चुनाव होता है. फिर उस स्थान के लिए नियम और शर्तों के साथ विज्ञापन जारी होता है. अगर आप विज्ञापन में मांगी गई सभी शर्तों-योग्यताओं को पूरी करते हैं तो आवेदन कर सकते हैं. इसके बाद ऑयल कंपनियां 'रिटेल आउटलेट डीलरों' के चुनाव की मौजूदा गाइडलाइंस के हिसाब से लाइसेंस देती है.

पेट्रोल पंप के प्रकार (Types Of Retail Outlets)

IOCL की वेबसाइट मुताबिक, पेट्रोल पंपों को दो कैटगरी में बांटा जाता है.

रेगुलर रिटेल आउटलेट (Regular RO): ये पेट्रोल पंप नेशनल हाइवे, स्टेट हाइवे के साथ-साथ शहरी व अर्ध-शहरी इलाकों में शुरू किये जाते हैं. रूरल रिटेल आउटलेट (Rural RO): ये ग्रामीण इलाकों यानी नगर पालिका सीमा से बाहर और गैर-हाइवे सड़कों पर शुरू किए जाते हैं.

पेट्रोल पंप आवेदन के लिए क्या है जरूरी?

पेट्रोल पंप का लाइसेंस लेने के लिए किसी भी आवेदनकर्ता को कई शर्तें पूरी करनी होती हैं.

नागरिकता: आवेदक को भारत का नागरिक होना चाहिए.

उम्र सीमा: आवेदन की तारीख तक न्यूनतम उम्र 21 वर्ष और अधिकतम 60 वर्ष होनी चाहिए.

फ्रीडम फाइटर के मामले में उम्र सीमा अलग होती हैं.

पढ़ा-लिखा होना भी जरूरी

ग्रामीण आउटलेट (Rural RO) के लिए आवेदक का 10वीं पास होना जरूरी है.

रेगुलर आउटलेट (Regular RO) के लिए आवेदक 12वीं पास होना चाहिए.

SC/ST श्रेणी के आवेदकों के लिए कुछ विशेष छूट के प्रावधान होते हैं.

जमीन का हिसाब-किताब

पेट्रोल पंप की डीलरशिप में जमीन का अहम रोल होता है. आवेदकों को उनकी जमीन के स्टेटस के आधार पर तीन ग्रुप में बांटा जाता है.

ग्रुप 1: आवेदकों के पास विज्ञापन में दिए गए लोकेशन पर खुद के नाम से या परिवार के सदस्यों (माता-पिता, पति/पत्नी, बच्चों) के नाम से जमीन होना चाहिए. इसके अलावा न्यूनतम 19 साल 11 महीने की रजिस्टर्ड लीज हो तब भी आप इलिजिबल होंगे.

आवेदकों के पास विज्ञापन में दिए गए लोकेशन पर खुद के नाम से या परिवार के सदस्यों (माता-पिता, पति/पत्नी, बच्चों) के नाम से जमीन होना चाहिए. इसके अलावा न्यूनतम 19 साल 11 महीने की रजिस्टर्ड लीज हो तब भी आप इलिजिबल होंगे. ग्रुप 2: आवेदकों के पास जमीन मालिकों से जमीन खरीदने या लंबी अवधि के लिए लीज पर लेने का फर्म ऑफर (Firm Offer/Consent) जरूरी है.

आवेदकों के पास जमीन मालिकों से जमीन खरीदने या लंबी अवधि के लिए लीज पर लेने का फर्म ऑफर जरूरी है. ग्रुप 3: आवेदकों के पास आवेदन करते समय जमीन उपलब्ध नहीं है. यह केवल विशेष परिस्थितियों या SC/ST साइट्स के लिए लागू है.

शहरी/ग्रामीण क्षेत्र: 800 से 1200 वर्ग मीटर जमीन.

नेशनल या स्टेट हाइवे: 1200 से 2000 वर्ग मीटर या उससे अधिक जमीन.

जमीन पर कोई हाई-टेंशन पावर लाइन नहीं गुजरनी चाहिए.

जमीन नेशनल हाइवे अथॉरिटी या PWD के मानकों के हिसाब से होना चाहिए.

क्या है प्रक्रिया?

विज्ञापन जारी होने के बाद आधिकारिक पोर्टल (Petrolpumpdealerchayan.in) पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होता है.

लॉटरी या बिडिंग प्रणाली

'ग्रुप 1' के आवेदकों को सबसे पहली प्राथमिकता दी जाती है. अगर किसी लोकेशन पर 'ग्रुप 1' के एक से अधिक पात्र आवेदक मिलते हैं तो कंप्यूटर के जरिए ऑनलाइन लॉटरी निकालकर लाइसेंस धारक का चयन किया जाता है. अगर 'ग्रुप 1' में कोई आवेदक नहीं मिलता तब 'ग्रुप 2' के आवेदकों पर विचार किया जाता है.

जमीन का वेरिफिकेशन

लॉटरी में नाम आने के बाद ऑयल कंपनी की टीम चयनित जमीन, खसरा-खतौनी, लीज डीड और अन्य दस्तावेजों का मौके पर जाकर सत्यापन करती है.

इन्हें भी मिलता है आरक्षण का लाभ