ट्रंप का दबाव, ईरान की धमकी... दक्षिण कोरिया के सामने क्यों खड़ा हुआ बड़ा संकट?

अमेरिका और ईरान के बीच जारी संघर्ष में दक्षिण कोरिया खुद को फंसा हुआ पा रहा है. जानिए कैसे ट्रंप के दबाव, सैन्य अभ्यासों में कटौती और तेहरान की गंभीर चेतावनी ने सियोल की मुश्किलें बढ़ा दी हैं.

ईरान और दक्षिण कोरिया के बीच आपसी सम्मान पर पुराने राजनयिक संबंध हैं.

ट्रंप ने दबाव बनाने के लिए दक्षिण कोरिया के साथ सितंबर का अभ्यास रद्द कर दिया.

दक्षिण कोरिया समुद्री गश्ती विमान, बारूद निपटान टीमों और गैर-लड़ाकू खोज की तैनाती पर विचार कर रहा.

South Korea US Iran War: वैश्विक राजनीति और युद्ध के मैदान अक्सर उन देशों को भी अपनी चपेट में ले लेते हैं जो सीधे तौर पर उस संघर्ष का हिस्सा नहीं होते. ऐसा ही कुछ इस समय दक्षिण कोरिया के साथ हो रहा है. दक्षिण कोरिया खुद को अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे युद्ध के बीच फंसा हुआ पा रहा है.

एक तरफ जहां उसका सबसे करीबी सहयोगी अमेरिका उस पर ईरान की नौसैनिक नाकेबंदी का समर्थन करने और होर्मुज जलडमरूमध्य में मदद करने के लिए भारी दबाव बना रहा है, वहीं दूसरी तरफ ईरान ने दक्षिण कोरिया को इसके गंभीर परिणाम भुगतने की सीधी चेतावनी दी है.

दक्षिण कोरिया को ईरान ने क्यों दी धमकी?

ईरान और दक्षिण कोरिया के बीच का राजनयिक संबंध काफी पुराना है. ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने सोमवार को एक बयान में कहा कि दोनों देशों के बीच आपसी सम्मान पर आधारित 64 से अधिक वर्षों के राजनयिक संबंध हैं और तेहरान इस दोस्ती को महत्व देता है.

लेकिन इसके साथ ही उन्होंने बेहद सख्त चेतावनी भी जारी की. बगाई ने स्पष्ट किया कि यदि दक्षिण कोरिया इस संकट के समय जब ईरान अमेरिकी आक्रामकता से खुद का बचाव कर रहा है अमेरिका के सैन्य अभियानों में शामिल होता है, तो इसके गंभीर परिणाम होंगे.

ईरान ने चेतावनी दी है कि फारस की खाड़ी और होर्मुज जलडमरूमध्य में किसी भी अन्य देश की सैन्य उपस्थिति या भागीदारी को ‘आक्रामक का प्रत्यक्ष समर्थन’ माना जाएगा. दूसरी तरफ, दक्षिण कोरिया सीधे जवाब देने से बच रहा है. सियोल के विदेश मंत्रालय ने केवल इतना कहा कि वे इस समुद्री मार्ग की स्थिति को लेकर अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ बातचीत कर रहे हैं.

दक्षिण कोरिया पर ट्रंप ने क्यों बनाया दबाव?

दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच तनाव की शुरुआत तब हुई जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे-म्युंग से फोन पर बात कर ईरान युद्ध में मदद मांगी थी. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच 17 मई को फोन पर बातचीत हुई थी. हालांकि दक्षिण कोरिया ने शुरू में इस अनुरोध को खारिज कर दिया था, जिसके बाद ट्रंप ने अचानक दक्षिण कोरिया के साथ होने वाले महत्वपूर्ण वार्षिक सैन्य अभ्यास 'उल्ची फ्रीडम शील्ड' को शुरू होने से ठीक एक शाम पहले छोटा करने का आदेश दे दिया.

उत्तर कोरियाई हमले से सुरक्षा की तैयारी के लिए होने वाला यह अभ्यास आम तौर पर 11 से अधिक दिनों तक चलता था, जिसे घटाकर केवल 5 दिन कर दिया गया. ट्रंप ने इसे खर्चील बताया और कहा कि इस अभ्यास से उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग-उन को एक दुश्मनी भरा संदेश जाएगा. दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून ने संसद में स्वीकार किया कि अमेरिका की तरफ से इसकी कोई पूर्व चेतावनी नहीं मिली थी.

इसके बाद ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से सवाल उठाया कि जब दक्षिण कोरिया की सुरक्षा के लिए लगभग 29,000 अमेरिकी सैनिक कोरियाई प्रायद्वीप पर तैनात हैं, तो सियोल उनकी मदद करने से इनकार कैसे कर सकता है. इतना ही नहीं, अमेरिका ने सितंबर में निर्धारित एक अन्य संयुक्त नौसैनिक अभ्यास को भी रद्द कर दिया, जिसके लिए वाशिंगटन ने ईरान युद्ध की मजबूरियों का हवाला दिया था.

दबाव के बीच क्या रास्ता खोज रहा है दक्षिण कोरिया?

दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति ली जे-म्युंग, जो रक्षा के मामले में आक्रामक रुख अपनाने के बजाय बातचीत और शांत कूटनीति के पक्षधर हैं, उन्होंने अमेरिका के साथ सीधे टकराव से बचते हुए एक बीच का रास्ता खोजने की कोशिश की है. सियोल वर्तमान में होर्मुज जलमार्ग में केवल गैर-लड़ाकू सहायता भेजने पर विचार कर रहा है, जहां अधिकारियों के अनुसार वे फ्रांस, ब्रिटेन और अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर खोज एवं बचाव बल भेजने जैसे विकल्पों की समीक्षा कर रहे हैं.

इस बीच, दक्षिण कोरियाई सेना उन सैन्य संपत्तियों और बलों की सूची तैयार कर रही है जिनका उपयोग किया जा सकता है, जिनमें समुद्री गश्ती विमान, विस्फोटक सामग्री निपटान दल (EOD), और मानवरहित माइन डिटेक्शन व क्लियरिंग सिस्टम शामिल हैं, हालांकि गहराता आर्थिक संकट और घरेलू विरोध इस पूरे फैसले के लिए एक बड़ा सिरदर्द बना हुआ है.

