भारत में अब तक कितनी महिलाओं को मिली सजा-ए-मौत? क्या सभी को लटकाया गया फांसी पर

भारत में महिलाओं को मृत्युदंड दिए जाने का इतिहास बेहद सीमित रहा है. कई महिलाओं को अदालतों से फांसी की सजा मिली है, लेकिन कानूनी अपील, पुनर्विचार याचिका जैसी प्रक्रियाओं के कारण सभी को फांसी नहीं दी गई.

मौत की सजा यानी मृत्युदंड को सबसे कठोर सजाओं में गिना जाता है. अदालत ये सजा केवल बेहद गंभीर अपराधों में देती है. लेकिन मौत की सजा सुनाए जाने का मतलब ये नहीं है कि दोषी को तुरंत फांसी पर लटका दिया जाएगा. इसके बाद भी कई कानूनी प्रक्रियाएं बाकी रहती हैं. यही वजह है कि देश में मौत की सजा पाने वाले कई कैदी सालों तक फांसी का इंतजार करते रहते हैं. महिलाओं के मामले में ये सवाल और भी अहम हो जाता है कि आखिर कितनी महिलाओं को मृत्युदंड दिया गया.

मेरठ के चर्चित नीला ड्रम हत्याकांड में मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को 14 अक्टूबर 2026 को फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद ये मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है. सौरभ राजपूत की हत्या के मामले में अदालत ने दोनों को दोषी ठहराते हुए मौत की सजा दी. इस फैसले के बाद ये जानना जरूरी है कि आजाद भारत में महिलाओं को मृत्युदंड देने का इतिहास क्या रहा है और क्या सजा पाने वाली हर महिला को फांसी भी दी गई है?

कितनी महिलाएं कर रही फांसी का इंतजार?

द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत की जेलों में कुल 571 कैदी ऐसे हैं जिन्हें मौत की सजा सुनाई जा चुकी है. इनमें 21 महिलाएं शामिल हैं. इन सभी के मामलों की स्थिति एक जैसी नहीं है. कुछ की सजा पर हाई कोर्ट की पुष्टि या अपील की प्रक्रिया बाकी है, जबकि कुछ मामलों में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई या दया याचिका पर फैसला लंबित है.

इन महिलाओं में उत्तर प्रदेश की शबनम का मामला सबसे ज्यादा चर्चित है. साल 2008 में अपने परिवार के सात सदस्यों की हत्या के मामले में उसे दोषी ठहराया गया था. 2010 में उसे मौत की सजा सुनाई गई. इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस सजा को बरकरार रखा. उसकी पुनर्विचार याचिका और दया याचिका खारिज हो चुकी हैं, लेकिन अब तक उसे फांसी नहीं दी गई है.

डेथ रो पर मौजूद महिलाओं में 9 उत्तर प्रदेश से

रिपोर्ट के मुताबिक, मौत की सजा का इंतजार कर रही 21 महिलाओं में से 9 उत्तर प्रदेश की हैं. इनके अलावा केरल, हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, बिहार, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की महिलाएं भी इस सूची में शामिल हैं. कुछ मामलों में मौत की सजा पर अभी हाई कोर्ट की मुहर लगना बाकी है. गीता देवी, जालधारा, रूपा सिंह, नजीमा और हसीमा के मामलों में अपील या सजा की पुष्टि से जुड़ी प्रक्रिया लंबित बताई गई है. इसका मतलब है कि ट्रायल कोर्ट का फैसला आने के बाद भी अंतिम कानूनी स्थिति स्पष्ट होने में वक्त लग सकता है.

कई सालों से कर रही फांसी का इंतजार

मौत की सजा पाने के बाद कैदियों को कितने लंबे समय तक इंतजार करना पड़ सकता है, इसका अंदाजा कुछ पुराने मामलों से लगाया जा सकता है. उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, शबनम करीब 16 साल से, फेहमिदा लगभग 17 साल से और सोनम डागर व किरण बाई करीब 12 साल से डेथ रो पर हैं.

फेहमिदा को 2003 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट मामले में 2009 में मृत्युदंड सुनाया गया था. बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2012 में सजा को बरकरार रखा, लेकिन उनका मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है. वहीं, सोनम डागर को 2014 में मौत की सजा मिली थी. हाई कोर्ट ने भी इसे बरकरार रखा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में उनकी फांसी पर रोक लगा दी. किरण बाई की सजा सुप्रीम कोर्ट से बरकरार रहने के बावजूद उनकी दया याचिका राज्यपाल के पास लंबित बताई गई है.

मौत की सजा मिलने के बाद भी फांसी क्यों नहीं होती?

भारत में किसी ट्रायल कोर्ट से मृत्युदंड मिलने के बाद कानूनी प्रक्रिया खत्म नहीं हो जाती. सबसे पहले हाई कोर्ट को मौत की सजा की पुष्टि करनी होती है. इसके बाद दोषी के पास सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का विकल्प होता है. पुनर्विचार याचिका और कुछ परिस्थितियों में क्यूरेटिव याचिका जैसे कानूनी रास्ते भी उपलब्ध होते हैं.

इसके अलावा दोषी राष्ट्रपति या राज्यपाल के समक्ष दया याचिका भी दाखिल कर सकता है. इन सभी प्रक्रियाओं में काफी समय लग सकता है. इसलिए अदालत से मौत की सजा मिलने और वास्तव में फांसी होने के बीच कई साल का अंतर होना असामान्य नहीं है.

मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला के मामले में भी सजा सुनाए जाने के बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया महत्वपूर्ण होगी. इसलिए फिलहाल इस फैसले को उनकी वास्तविक फांसी के बराबर नहीं माना जा सकता.

आजाद भारत में किस महिला को दी गई थी फांसी?

महिला को वास्तव में फांसी दिए जाने का इतिहास देखें तो रतन बाई जैन का नाम सामने आता है. उन्हें 3 जनवरी 1955 को फांसी दी गई थी. उन्हें स्वतंत्र भारत में न्यायिक प्रक्रिया के तहत फांसी दी जाने वाली एकमात्र महिला बताया जाता है.

रतन बाई जैन दिल्ली के एक परिवार नियोजन क्लिनिक में प्रबंधक के तौर पर काम करती थीं. बताया जाता है कि उन्हें शक था कि तीन लड़कियों के उनके पति के साथ संबंध हैं. इसी शक के चलते उन्होंने तीनों की हत्या करने का फैसला किया. उन्होंने कथित तौर पर लड़कियों के खाने-पीने की चीजों में जहर मिला दिया, जिससे उनकी मौत हो गई.

मामले में कानूनी प्रक्रिया पूरी होने और उनकी अपीलों व दया याचिकाओं के खारिज होने के बाद उन्हें फांसी दी गई. इस तरह रतन बाई जैन का मामला भारत में महिलाओं को मृत्युदंड दिए जाने के इतिहास में बेहद अहम माना जाता है.

मेरठ के रहने वाले सौरभ राजपूत मर्चेंट नेवी में काम करते थे. उन्होंने 2016 में मुस्कान रस्तोगी से प्रेम विवाह किया था. सौरभ लंदन में नौकरी करते थे, जबकि मुस्कान मेरठ में रहती थी. अभियोजन पक्ष के मुताबिक, इसी दौरान मुस्कान की अपने पुराने दोस्त साहिल शुक्ला से नजदीकियां बढ़ गई थीं.

24 फरवरी 2025 को सौरभ लंदन से मेरठ लौटे. पुलिस जांच के अनुसार, 3 मार्च 2025 की रात मुस्कान और साहिल ने कथित तौर पर उन्हें नशीली दवा देने के बाद चाकू से हमला कर उनकी हत्या कर दी. इसके बाद शव के टुकड़े करके एक नीले प्लास्टिक के ड्रम में रखे गए और ड्रम को सीमेंट से भर दिया गया.

सौरभ के भाई ने उनकी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई. 17 मार्च 2025 को पुलिस ने घर से सीमेंट से भरा ड्रम बरामद किया, जिसमें सौरभ के शव के टुकड़े मिले. इसके बाद मुस्कान और साहिल को गिरफ्तार कर लिया गया. 30 सितंबर 2026 को जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार मिश्रा की अदालत ने दोनों को हत्या और साक्ष्य मिटाने के मामले में दोषी ठहराया और आज बुधवार (14 अक्टूबर 2026) को दोनों को मौत की सजा सुनाई गई.

आखिर क्या है इस फैसले का मतलब?

मेरठ के इस मामले ने एक बार फिर देश में मृत्युदंड और उसके कानूनी पहलुओं पर चर्चा शुरू कर दी है. भारत में कई महिलाओं को मौत की सजा सुनाई जा चुकी है, लेकिन सजा के बाद की कानूनी प्रक्रिया के कारण उनमें से अधिकांश को अब तक फांसी नहीं हुई है. इसलिए सवाल सिर्फ ये नहीं है कि कितनी महिलाओं को मृत्युदंड मिला, बल्कि ये भी है कि कितने मामलों में सभी कानूनी विकल्प खत्म होने के बाद सजा पर अमल हुआ. मुस्कान और साहिल को सुनाई गई सजा के बाद भी इस सवाल का जवाब उनकी आगे की कानूनी प्रक्रिया पर निर्भर करेगा.

ये भी पढ़ें- कातिल मुस्कान-साहिल की 10 कहानियां, कैसे एक शब्द ने दोनों को पहुंचा दिया फांसी तक?