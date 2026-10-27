कैसे चुना जाता है चीफ सेलेक्टर? दिग्गज क्रिकेटर क्यों रहते हैं दूर! BCCI के पूर्व प्रशासक ने सबकुछ बता दिया

डीएनए एक्सप्लेनर
पूर्व BCCI प्रशासक प्रो. रत्नाकर शेट्टी (Ratnakar Shetty) ने चयन समिति के सदस्यों के चयन की पूरी प्रक्रिया के साथ-साथ यह भी बताया कि दिग्गज क्रिकेटर अक्सर इस पोस्ट से क्यों दूरी बनाए रखते हैं.
पूर्व भारतीय क्रिकेटर प्रज्ञान ओझा को हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) का चीफ सेलेक्टर बनाया गया है. प्रज्ञान ओझा ने अजित अगरकर की जगह ली है. वहीं, पूर्व स्पिनर रमेश पोवार को समिति का नया सदस्य चुना गया है. अब पुरुष टीम की नई चयन समिति में प्रज्ञान ओझा (चेयरमैन), शिव सुंदर दास, आरपी सिंह, अजय रात्रा और रमेश पोवार शामिल हैं. प्रज्ञान ओझा अब तक चयन समिति के अंतरिम प्रमुख के रूप में काम कर रहे थे. प्रज्ञान ओझा ने भारत के लिए 24 टेस्ट, 18 वनडे और 6 T20 मैच खेले हैं.
अजित अगरकर का चेयरमैन के रूप में कार्यकाल 4 अक्टूबर को खत्म हो गया. उन्होंने जुलाई 2023 में यह जिम्मेदारी संभाली थी और अपना कार्यकाल आगे बढ़ाने की मांग नहीं की. न्यूज एजेंसी PTI की एक रिपोर्ट के मुताबिक, चयनकर्ता के खाली पद के लिए स्क्रीनिंग प्रक्रिया 15 अक्टूबर को मुंबई में BCCI मुख्यालय में आयोजित की गई थी. पवार के अलावा, पूर्व भारतीय क्रिकेटर सलिल अंकोला, वसीम जाफर, जैकब मार्टिन और कॉनर विलियम्स भी इंटरव्यू में शामिल हुए थे.
क्या आपके मन में कभी यह सवाल आया है कि BCCI की चयन समिति में सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर और महेंद्र सिंह धोनी जैसे दिग्गज क्यों नहीं होते हैं? कुछ बड़े नाम हालांकि इस रोल में आए हैं, लेकिन इनकी संख्या काफी कम रही. इस बारे में DNA ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में 2 दशकों से अधिक समय तक कई भूमिकाओं में रहे प्रोफेसर रत्नाकर शेट्टी (Ratnakar Shetty) से बात की. पूर्व BCCI प्रशासक प्रो. रत्नाकर शेट्टी ने DNA Hindi को चयन समिति के सदस्यों के चयन की पूरी प्रक्रिया बताई.
🚨 Announcement 🚨 Mr Ramesh Powar @imrameshpowar appointed to Men’s Selection Committee. Based on seniority (most Tests), Mr Pragyan Ojha @pragyanojha will chair the Committee. BCCI appreciates Mr Ajit Agarkar @imAagarkar for his commitment, conviction and contribution during his tenure as Chairman of the Committee. Details ▶️ https://t.co/z0jcyPWkr0 #TeamIndia— BCCI (@BCCI) October 19, 2026
पूर्व BBCI क्रिकेट प्रशासक प्रो. रत्नाकर शेट्टी ने बताया, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की चयन समिति में हर जोन से एक प्रतिनिधि होता है. इसमें कुल पांच नेशनल सेलेक्टर्स होते हैं, जिनमें से हर एक किसी न किसी जोन का प्रतिनिधित्व करता है. BCCI चयनकर्ताओं की नियुक्ति के लिए आवेदन मंगाता है और फिर इच्छुक उम्मीदवारों का इंटरव्यू BCCI की 'क्रिकेट सलाहकार समिति' करती है.
उन्होंने बताया कि शॉर्टलिस्ट किए गए 5 चयनकर्ताओं में से, जिसने सबसे ज्यादा टेस्ट मैच खेले हों उसे चयन समिति का चेयरमैन नियुक्त किया जाता है. BCCI ने चयनकर्ताओं का वेतन और उनके कार्यकाल की शर्तें पहले से तय कर रखी हैं. अध्यक्ष को अन्य चयनकर्ताओं की तुलना में अधिक वेतन मिलता है.
प्रो. रत्नाकर शेट्टी से जब इस बारे में सवाल किया गया कि आखिर गावस्कर, सचिन और धोनी जैसे बड़े क्रिकेटर चयन समिति का हिस्सा क्यों नहीं होते? इस पर उन्होंने कहा कि योग्य पूर्व क्रिकेटर शायद चयनकर्ता के रूप में काम करने में दिलचस्पी न लें, क्योंकि वे कमेंट्री जैसे अन्य कामों में व्यस्त हो सकते हैं, या फिर IPL टीमों के साथ कोच या सलाहकार के तौर पर जुड़े हो सकते हैं. इस वजह से उनकी रुचि इधर कम ही होती है.
BCCI की तरफ से नेशनल सेलेक्शन कमेटी का सदस्य बनने के लिए कुछ जरूरी योग्यताएं तय की गई हैं.
प्रज्ञान ओझा पांच सदस्यों वाली चयन समिति के अध्यक्ष हैं. वह अकेले टीम चुनने का फैसला नहीं ले सकते. टीम चुनने की जिम्मेदारी पूरी चयन समिति की होती है. समिति के अलग-अलग सदस्यों की राय अलग हो सकती है. टीम के चयन को लेकर होने वाली चर्चा में कोच और कप्तान की भी भूमिका होती है. चीफ सिलेक्टर का काम टेस्ट, वनडे, टी20 और अन्य सभी फॉर्मेट के लिए खिलाड़ियों, उप-कप्तान और कप्तान का चुनाव करना होता है. चयन समिति के 5 सदस्यों के पास टीम के चयन के दौरान वोट देने का अधिकार होता है.
सीनियर चयन पैनल में यह जगह तब खाली हुई थी, जब मुख्य चयनकर्ता के पद से अजीत अगरकर हट गए थे. जुलाई 2023 में कार्यभार संभालने वाले अगरकर के नेतृत्व में भारतीय पुरुष क्रिकेट ने एक सफल दौर देखा, जिसमें टीम ने तीन ICC ट्रॉफियां, 2 एशिया कप खिताब और एशियन गेम्स में लगातार दो गोल्ड मेडल जीते.