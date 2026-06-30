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हिंदी न्यूज़डीएनए एक्सप्लेनर

डीएनए एक्सप्लेनर

दुनिया में मचे हाहाकार के बीच भी भारत में पेट्रोल पंप क्यों नहीं हुए खाली? इन 5 फैसलों ने देश को ऑयल शॉक से बचाया

भारत अपनी जरूरत का 90 फीसदी कच्चा तेल आयात करता है, इसलिए इस संकट के बावजूद देश के पेट्रोल पंपों पर न तो लंबी कतारें लगीं और न ही रसोई गैस की ज्यादा किल्लत हुई.

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Gaurav Barar

Updated : Jun 30, 2026, 11:24 AM IST

दुनिया में मचे हाहाकार के बीच भी भारत में पेट्रोल पंप क्यों नहीं हुए खाली? इन 5 फैसलों ने देश को ऑयल शॉक से बचाया

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरता जहाज (Image Source- IANS)

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  • भारत ने कच्चे तेल के इंपोर्ट सोर्सेज को 27 से बढ़ाकर 41 किया
  • खाड़ी संकट के दौरान लीबिया, गैबॉन और गुयाना जैसे नए देशों से तेल मंगाया गया 
  • अमेरिका-रूस से आयात बढ़ाया गया, जिससे सप्लाई चेन नहीं टूटी
  • भारत के पास 53.3 लाख टन कच्चे तेल का इमरजेंसी स्टॉक मौजूद था
     

जब फरवरी के आखिर में अमेरिका और ईरान के बीच जंग की वजह से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद हुआ, तो पूरी दुनिया के एनर्जी मार्केट में हाहाकार मच गया. भारत के लिए यह किसी बड़ी परीक्षा से कम नहीं था, क्योंकि हम अपनी जरूरत का लगभग 90% कच्चा तेल और 60% एलपीजी बाहर से मंगवाते हैं. लेकिन इस भीषण संकट के बीच भी भारत में न तो किसी पेट्रोल पंप पर नो स्टॉक का बोर्ड लगा और न ही किसी रसोई में गैस की किल्लत हुई. 

आखिर दुनिया भर में मचे इस हाहाकार के बीच भारत कैसे सुरक्षित रहा? केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोमवार (30 जून 2026) को बताया कि इसके पीछे सरकार के वो बड़े फैसले और पिछले एक दशक की तैयारी थी, जिसने देश को इस बड़े ऑयल शॉक से बचा लिया. 

1. कच्चे तेल के लिए नए पार्टनर्स ढूंढे  

हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत ने पिछले कुछ सालों में किसी एक या दो देशों पर निर्भर रहने की गलती नहीं की. भारत ने कच्चे तेल के इंपोर्ट सोर्सेज को 27 से बढ़ाकर 41 कर दिया. खाड़ी देशों में संकट आते ही भारत ने लीबिया, गैबॉन, इक्वेटोरियल गिनी और गुयाना जैसे नए देशों से तेल मंगाना शुरू किया, साथ ही अमेरिका और रूस से आने वाले तेल की मात्रा बढ़ा दी. इसी वजह से खाड़ी का रास्ता बंद होने के बाद भी देश में तेल की सप्लाई नहीं रुकी. 

2. संकट के लिए बचाकर रखा तेल और इथेनॉल ब्लेंडिंग 

भारत ने संकट के लिए पहले से ही तैयारी कर रखी थी. इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड (ISPRL) के पास करीब 53.3 लाख टन कच्चे तेल का इमरजेंसी स्टॉक था, जो करीब तीन हफ्ते का बैकअप देता है. इसके अलावा चांदीखोल (ओडिशा) और पादुर (तमिलनाडु) में स्टोरेज बढ़ाने से भारत को बड़ी राहत मिली. साथ ही, पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने के फैसले ने भी कच्चे तेल पर हमारी निर्भरता को काफी कम कर दिया. 

3. टैक्स में भारी कटौती, जनता पर नहीं डाला बोझ

जब इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमत $70 से उछलकर $120 प्रति बैरल पार कर गई, तो सरकार ने जनता को बचाने के लिए अपनी जेब ढीली की. सरकार ने पेट्रोल और डीजल दोनों पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में 10 रुपये प्रति लीटर की कटौती कर दी. इससे सरकार को करीब 1.7 लाख करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान हुआ, लेकिन आम आदमी को सीधे राहत मिली.

4. तेल कंपनियों ने खुद झेला घाटा

सरकारी तेल कंपनियों ने संकट के चरम पर हर दिन करीब 1,000 करोड़ रुपये का घाटा खुद बर्दाश्त किया और दो महीने तक कीमतें नहीं बढ़ाईं. जब रेट बढ़ाना मजबूरी हो गया, तब 3 रुपये लीटर की बढ़ोतरी की गई. जहां ब्रिटेन जैसे देशों में पेट्रोल-डीजल के दाम 20% तक बढ़ गए, वहीं भारत में पूरी लड़ाई के दौरान कुल मिलाकर सिर्फ 7 रुपये की बढ़ोतरी हुई.

5. रसोई गैस संकट पर 'मास्टरस्ट्रोक'

भारत में आने वाली आधी से ज्यादा एलपीजी खाड़ी के रास्ते आती है, जो अचानक बंद हो गई. सरकार ने तुरंत एक्शन लेते हुए सभी रिफाइनरीज को आदेश दिया कि वे प्रोपेन और ब्यूटेन जैसी गैसों का इस्तेमाल करके घरेलू एलपीजी का प्रोडक्शन बढ़ाएं. महज एक हफ्ते में घरेलू एलपीजी उत्पादन 35,000 टन से बढ़कर 54,000 टन प्रतिदिन हो गया.

इतना ही नहीं, जब एलपीजी सिलेंडर की असल लागत 1,600 रुपये पार कर गई, तब भी आम उपभोक्ताओं को यह 942 रुपये में और उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को सिर्फ 642 रुपये में मिलता रहा. इस भारी सब्सिडी की वजह से तेल कंपनियों को जो 60,000 करोड़ का घाटा हुआ, उसमें से 30,000 करोड़ रुपये सरकार ने खुद दिए.

मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार (728 अरब डॉलर से अधिक) और सही आर्थिक फैसलों के दम पर भारत ने इस संकट को आसानी से झेल लिया. यह इस बात का सबूत है कि सही रणनीति और जनता को प्राथमिकता देने की नीति से बड़े से बड़े वैश्विक संकट को भी मात दी जा सकती है.

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