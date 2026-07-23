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हिंदी न्यूज़डीएनए एक्सप्लेनर

डीएनए एक्सप्लेनर

प्रदर्शनकारियों पर छोड़ा जाने वाला वॉटर कैनन कितना खतरनाक? सबसे पहले कब, कहां और क्यों हुआ था इस्तेमाल

असल में आग बुझाने के मकसद से बनाई गई यह तकनीक आखिर सड़कों पर भीड़ को नियंत्रित करने का हथियार कैसे बन गई?

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Gaurav Barar

Updated : Jul 23, 2026, 02:06 PM IST

प्रदर्शनकारियों पर छोड़ा जाने वाला वॉटर कैनन कितना खतरनाक? सबसे पहले कब, कहां और क्यों हुआ था इस्तेमाल

वॉटर कैनन कितना खतरनाक? (Image Source- IANS)

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  • वॉटर कैनन का दबाव घरों के नल के पानी से 5 से 6 गुना अधिक मजबूत है 
  • ये किसी भी व्यक्ति को सेकंडों में गिराने में सक्षम होता है
  • बौछार लगने पर अंधापन, सिर में जानलेवा चोट जैसे गंभीर खतरे हो सकते हैं
  • कई देशों में पानी में जलन पैदा करने वाले केमिकल्स भी मिलाए जाते हैं

अक्सर आपने देखा होगा कि जब प्रदर्शनकारी या भीड़ बेकाबू हो जाती है, तो पुलिस उन्हें खदेड़ने के लिए पानी की तेज बौछार का इस्तेमाल करती है. हाल ही में 20 जुलाई 2026 को दिल्ली के जंतर-मंतर पर भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जब सड़क पर उतरे छात्रों और प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस के साथ-साथ वॉटर कैनन का सहारा लिया. 

दूर से देखने पर तो यह सिर्फ नल से निकलता पानी ही लगता है, लेकिन यकीन मानिए, इसकी रफ्तार और ताकत इतनी खतरनाक होती है कि यह किसी लोहे के हथियार से कम काम नहीं करती. आपको बताते हैं कि वॉटर कैनन में कितना दम होता है और यह कितना नुकसान पहुंचा सकता है. 

कितना खतरनाक होता है इसका प्रेशर?

ब्रिटिश मेडिकल जर्नल और जर्नल ऑफ क्लिनिकल फोरेंसिक मेडिसिन के अनुसार, हम अपने घरों में नहाने या हाथ धोने के लिए जिस पानी के प्रेशर (शावर या नल) का इस्तेमाल करते हैं, वह बहुत हल्का यानी 3 बार (लगभग 40 psi) के आसपास होता है. लेकिन पुलिस की गाड़ियों से निकलने वाले वॉटर कैनन का दबाव इससे 5 से 6 गुना ज्यादा यानी 15 से 20 बार (220 से 300 psi) तक पहुंच जाता है. 

इतनी भयानक ताकत से जब पानी की मोटी धार निकलती है, तो सामने खड़े इंसान का संभलना नामुमकिन हो जाता है. यह धार किसी भी मजबूत कद-काठी के व्यक्ति को चंद सेकंड में हवा में उछालकर जमीन पर पटक सकती है.  

water cannon

शरीर पर इसका क्या असर पड़ता है? 

इतने तेज फोर्स वाला पानी अगर सीधे शरीर पर पड़े, तो भारी नुकसान पहुंचा सकता है. अगर पानी का झोंका सीधे चेहरे या आंख पर लग जाए, तो आंख की पुतली फट सकती है. आंख के अंदर खून जम सकता है और यहां तक कि इंसान हमेशा के लिए अंधा भी हो सकता है. फिजिशियन फॉर ह्यूमन राइट्स (पीएचआर) की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति वॉटर कैनन से 10 मीटर या उससे कम दूरी पर खड़ा है, तो पानी के झटके से सिर में जानलेवा चोट लग सकती है और रीढ़ की हड्डी तक टूट सकती है.

पानी में मिले होते हैं केमिकल्स और रंग

दुनिया के अलग-अलग देशों जैसे- दक्षिण कोरिया, उत्तरी आयरलैंड, में देखा गया है कि सुरक्षा एजेंसियां वॉटर कैनन में हमेशा केवल सादा पानी ही इस्तेमाल नहीं करतीं. भीड़ को नियंत्रित करने और उपद्रवियों की पहचान करने के लिए वे पानी में कई चीजें मिला देती हैं. पानी के साथ जलन पैदा करने वाले केमिकल मिला दिए जाते हैं, जिससे त्वचा और आंखों में भयंकर जलन होने लगती है.

पानी में लाल, नीला, गुलाबी या बैंगनी रंग मिला दिया जाता है. इसका फायदा यह होता है कि प्रदर्शनकारियों के कपड़ों पर रंग चढ़ जाता है और प्रदर्शन खत्म होने के बाद भी पुलिस आसानी से उपद्रवियों की पहचान करके उन्हें गिरफ्तार कर सकती है. 

water cannon

आग बुझाने वाली तकनीक कैसे बनी हथियार?

आपको जानकर हैरानी होगी कि वॉटर कैनन की शुरुआत लोगों को खदेड़ने के लिए नहीं, बल्कि आग बुझाने के लिए हुई थी. इसे 'फायर मॉनीटर' कहा जाता था. न्यूयॉर्क सिटी फायर डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड के मुताबिक, सबसे पहले 1891 में न्यूयॉर्क और 1919 में लॉस एंजिल्स में जहाजों और तटीय इमारतों में लगी भीषण आग को बुझाने के लिए वॉटर कैनन वाली 'फायरबोट्स' का इस्तेमाल शुरू हुआ था. 

हालांकि, धीरे-धीरे इसका इस्तेमाल दंगों और विरोध-प्रदर्शनों को दबाने के लिए किया जाने लगा. डॉयचे हिस्टोरिसचेस संग्रहालय (जर्मन ऐतिहासिक संग्रहालय) और वेइमर गणराज्य (वीमर गणराज्य) के पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, सबसे पहले 1930 में जर्मनी ने दंगाइयों को रोकने के लिए पानी की बौछार का इस्तेमाल एक हथियार की तरह किया था. 

water cannon

जब पानी की बौछारों से गई जानें

एमनेस्टी इंटरनेशनल की मानवाधिकार रिपोर्ट बताता है कि समय के साथ वॉटर कैनन के इस्तेमाल से कई भयानक हादसे भी हुए हैं-

  • 1996 (इंडोनेशिया): पानी में अमोनिया गैस मिला दी गई थी, जिससे कई लोग गंभीर रूप से बीमार और जख्मी हो गए.
  • 2013 (तुर्की): पानी में लिक्विड आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया, जिसने लोगों का दम घोंट दिया.
  • 2014 (यूक्रेन): कड़ाके की ठंड में पानी की बौछार सहने के कारण एक बिजनेसमैन को निमोनिया हो गया और उसकी मौत हो गई.
  • 2016 (दक्षिण कोरिया): पानी की तेज धार के सीधे झटके से एक बुजुर्ग बुरी तरह घायल हो गए और बाद में उनकी जान चली गई.

आज के आधुनिक वॉटर कैनन

आज की तकनीक बहुत एडवांस हो चुकी है. आधुनिक जर्मन वॉटर कैनन की बात करें तो एक ही गाड़ी में तीन-तीन कैनन लगे होते हैं. इनसे हर सेकंड 20 लीटर और एक बार में चारों तरफ लगभग 10,000 लीटर पानी फेंका जा सकता है. सबसे बड़ी बात यह है कि इसे चलाने वाला पुलिसकर्मी गाड़ी के अंदर सुरक्षित बैठा रहता है और सिर्फ एक जॉयस्टिक की मदद से इसे दूर से ही ऑपरेट कर लेता है. 

निर्माता कंपनी रोसेनबॉयर और संघीय आंतरिक मंत्रालय (जर्मनी) की आधिकारिक तकनीकी शीट के अनुसार, आजकल इस बात पर भी रिसर्च चल रही है कि क्या वॉटर कैनन से पानी के साथ हल्का करंट भी छोड़ा जा सकता है, हालांकि इस मॉडल को अभी तक सुरक्षा मंजूरी नहीं मिली है. 

water cannon

ये भी पढ़ें- CJP Protest: कॉकरोच के पोस्ट से वायरल हुईं RAF अधिकारी सोनिया सेहरावत कौन?

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