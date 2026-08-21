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हिंदी न्यूज़डीएनए एक्सप्लेनर

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ट्रंप का 'इकोनॉमिक डी-डे' फेल करेंगे चीन और रूस? जानें ईरान को झुकाना अमेरिका के लिए क्यों है मुश्किल

ईरान के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप ने 'इकोनॉमिक डी-डे' का ऐलान किया है. लेकिन चीन और रूस के साथ ईरान के मजबूत आर्थिक और सैन्य संबंध अमेरिका के इस प्लान को पूरी तरह फेल कर सकते हैं.

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डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Aug 21, 2026, 05:25 PM IST

ट्रंप का 'इकोनॉमिक डी-डे' फेल करेंगे चीन और रूस? जानें ईरान को झुकाना अमेरिका के लिए क्यों है मुश्किल

रूस-चीन मिलकर करेंगे ट्रंप के प्लान को फेल, AI Photo

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  • ट्रंप ने ईरान के खिलाफ 'इकोनॉमिक डी-डे' और अब तक के सबसे बड़े आर्थिक ऑपरेशन की घोषणा की है.
  • चीन ईरान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जिसने 2025 में ईरान के 80% तेल का आयात किया था.
  • रूस और ईरान के बीच 20 साल का रक्षा और व्यापार समझौता लागू है, जिससे उनका व्यापार $4.8 अरब तक पहुंच गया है.
  • ईरान अब BRICS के जरिए पश्चिमी डॉलर और प्रतिबंधों को दरकिनार करने के लिए वैकल्पिक मुद्रा व्यापार पर जोर दे रहा है.

 

China Russia On Trump Economic D-Day: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को पूरी तरह से अलग-थलग करने के लिए 'इकोनॉमिक डी-डे' का ऐलान किया है. इसके तहत ट्रंप ने उन सभी देशों को गंभीर वित्तीय परिणाम भुगतने की धमकी दी है, जो ईरान को किसी भी तरह की आर्थिक मदद कर रहे हैं.

ट्रंप के इस फैसले को अमेरिकी इतिहास का अब तक का सबसे आक्रामक आर्थिक कदम माना जा रहा है. हालांकि इस राह में चीन और रूस दो ऐसे बड़े रोड़े हैं, जो अमेरिका के इस पूरे प्लान को फेल कर सकते हैं. 

क्या है ट्रंप का फैसला?

अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे है तनाव को खत्म करने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने पसंदीदा हथियार यानी आर्थिक प्रतिबंधों का इस्तेमाल करने का फैसला किया है. ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर दावा किया कि ईरान के खिलाफ उनका यह अभियान ‘किसी भी देश के खिलाफ किया गया अब तक का सबसे कुचलने वाला आर्थिक ऑपरेशन’ होगा.

मीडिया रिपोर्ट और जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी कतर के एसोसिएट प्रोफेसर पॉल मस्क्रेव के अनुसार, ट्रंप अकेले ही उन प्रतिबंधों को थोपने की कोशिश कर रहे हैं जिन्हें लागू करने के लिए आम तौर पर अंतरराष्ट्रीय सहयोग की जरूरत होती है. यही वजह है कि इसे लागू करना बेहद मुश्किल होने वाला है.

चीन क्यों बनेगा ट्रंप के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा?

ईरान को अलग-थलग करने के अमेरिकी प्लान के सामने चीन सबसे बड़ी दीवार बनकर खड़ा है. चीन ईरान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है. अमेरिकी दबाव के कारण यूएई ने भले ही ईरान पर व्यापारिक प्रतिबंध लगा दिए हों, लेकिन चीन के साथ ईरान के व्यापार को रोकना अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है.

साल 2025 में, ईरान से निर्यात होने वाले कुल समुद्री तेल का 80 प्रतिशत हिस्सा अकेले चीन ने खरीदा था. चीन की अधिकांश तेल रिफाइनरियां स्वतंत्र हैं . इन रिफाइनरियों का अमेरिकी वित्तीय प्रणाली नाममात्र का संबंध है. इसलिए, अमेरिका के वित्तीय प्रतिबंधों का इन पर कोई खास असर नहीं पड़ता.

रूस का क्या है कनेक्शन?

चीन के अलावा रूस भी वाशिंगटन के लिए एक अलग तरह की सिरदर्दी बना हुआ है. रूस और ईरान ने मिलकर पिछले कई वर्षों में ऐसे मजबूत कूटनीतिक, व्यापारिक और सैन्य संबंध बना लिए हैं जो पश्चिमी प्रतिबंधों के दायरे से पूरी तरह बाहर हैं.

जनवरी 2025 में दोनों देशों ने एक ऐतिहासिक 20-वर्षीय साझेदारी संधि पर हस्ताक्षर किए थे. इस समझौते का असर यह हुआ कि साल 2025 के पहले 11 महीनों में ही दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार बढ़कर 4.8 अरब डॉलर तक पहुंच गया था.

क्या है ईरान का 'प्लान-बी'?

पश्चिमी प्रतिबंधों से बचने के लिए ईरान ने अंतरराष्ट्रीय संगठनों का सहारा लेना शुरू कर दिया है. ईरान अब BRICS का सदस्य है, जिसमें रूस, चीन, भारत और ब्राजील जैसे प्रभावशाली देश शामिल हैं. ईरान इस मंच का इस्तेमाल पश्चिमी बाजारों के बाहर वित्तीय रास्ते तलाशने के लिए कर रहा है. ईरान के सेंट्रल बैंक के गवर्नर अब्दोलनासेर हेम्बाती के अनुसार, ईरान ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक (NBD/NDB) में शामिल होने की योजना बना रहा है, जिससे उसे गैर-पश्चिमी फंड्स तक पहुंच मिल सकेगी. हालांकि, अभी इस बैंक ने ईरान की सदस्यता प्रक्रिया पर कोई अंतिम टिप्पणी नहीं की है.

ईरान का मानना है कि ब्रिक्स देश आपस में अपनी स्थानीय मुद्राओं में व्यापार कर सकते हैं. ईरान इसके लिए द्विपक्षीय और त्रिपक्षीय मौद्रिक सहयोग बढ़ाने पर काम कर रहा है.

क्या वाकई दबाव में झुकेगा ईरान?

जानकारो के अनुसार,  ईरान अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद आगे बढ़ने का रास्ता खोज लेगा. ट्रंप एक ऐसे युद्ध में फंस गए हैं जिसे वे न तो जीत सकते हैं और न ही इससे बाहर निकल सकते हैं. ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने भी अमेरिकी आर्थिक नीतियों को ‘आर्थिक आतंकवाद’ करार दिया है जो दुनिया भर के लिए खतरा है. 
 

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