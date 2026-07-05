कटते पहाड़, फटते बादल... आखिर हिमाचल में हर साल तबाही क्यों? क्या बनाया जा सकता है अर्ली वॉर्निंग सिस्टम

Himachal Pradesh Monsoon Floods: हिमाचल प्रदेश में हर साल मानसून आते ही लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड का तांडव शुरू हो जाता है, जिससे भारी नुकसान होता है. आखिर देवभूमि में हर साल आने वाली इस तबाही की असली वजह क्या है?

इस मानसून सीजन में हिमाचल में लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड के कारण अब तक 14 लोगों की मौत

करीब 1,527 करोड़ रुपये से ज्यादा का सरकारी व निजी नुकसान हुआ है

हाईवे और टनल बनाने के कारण पहाड़ों का प्राकृतिक आधार कमजोर हो रहा

ऑटोमेटेड स्ट्रीम सेंसर्स और रडार की मदद से लोगों को सुरक्षित निकालने का उपाय है जरूरी

हिमाचल प्रदेश में हर साल मानसून आते ही दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आने लगती हैं. कहीं पहाड़ दरक रहे हैं, तो कहीं नदियां बस्तियों को बहा ले जा रही हैं. एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक, इस मानसून सीजन में भी लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड की वजह से अब तक 14 लोगों की जान जा चुकी है और करीब 1,527 करोड़ रुपये से ज्यादा का सरकारी और निजी नुकसान हो चुका है.

सवाल यह उठता है कि देवभूमि कही जाने वाली यह खूबसूरत जगह हर साल इस भयानक तबाही से क्यों जूझती है? क्या इसके पीछे सिर्फ कुदरत का गुस्सा है या फिर इंसानी दखल ने इसे और ज्यादा खतरनाक बना दिया है? और इसे रोकने के लिए ऐसे क्या उपाय किए जा सकते हैं जिससे लोगों की जान बचाई जा सके.

हिमाचल प्रदेश में हर साल तबाही क्यों?

आजकल हम अक्सर सुनते हैं कि पूरे सीजन की बारिश कुछ ही घंटों में बरस गई. इसे हम 'क्लाउडबर्स्ट' या बादल फटना कहते हैं. इसके पीछे का असली विलेन क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन) है. ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन और मौसम वैज्ञानिकों के रिसर्च बताते हैं कि धरती का तापमान जैसे-जैसे बढ़ रहा है, हवा की नमी सोखने की क्षमता भी बढ़ रही है. विज्ञान के नियम (क्लाउजियस-क्लेपिरोन स्केलिंग) के अनुसार, तापमान में हर 1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी से वायुमंडल में लगभग 6 से 7 फीसदी ज्यादा पानी रोकने की ताकत आ जाती है.

यही नहीं, जो पश्चिमी विक्षोभ पहले सिर्फ सर्दियों में आते थे, वे अब ग्लोबल वार्मिंग के कारण मई, जून और जुलाई में भी एक्टिव रह रहे हैं. जब ये ठंडी हवाएं मानसून की बेहद नम हवाओं से टकराती हैं, तो पहाड़ों के ऊपर एक 'मॉइश्चर बॉम्ब' यानी नमी का गोला फटता है. चूंकि तिब्बत का पठार दुनिया के बाकी हिस्सों के मुकाबले दोगुनी रफ्तार से गर्म हो रहा है, इसलिए यह इन तूफानों को और ज्यादा आक्रामक बना देता है. नतीजा यह होता है कि एक छोटे से पहाड़ी इलाके में कुछ ही घंटों के भीतर सैकड़ों मिलीमीटर पानी बरस जाता है.

पहाड़ों की अंधाधुंध कटाई और मलबे का पाप

लेकिन क्या सिर्फ बारिश ही इस तबाही के लिए जिम्मेदार है? बिल्कुल नहीं. असली गड़बड़ तब शुरू होती है जब यह पानी हमारे कंक्रीट के ढांचे और कटे हुए पहाड़ों से टकराता है. नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी के कानूनी और पर्यावरणीय दस्तावेजों के अनुसार, पहाड़ों में फोर-लेन हाईवे और टनल बनाने के लिए पहाड़ों को नीचे से बिल्कुल सीधा (वर्टिकल) काट दिया जाता है. ऐसा करने से पहाड़ों का प्राकृतिक आधार या पैर, जिसे बट्रेस कहते हैं, कमजोर हो जाता है.

इसके बाद बची-खुची कसर 'मक्क' यानी कंस्ट्रक्शन के मलबे को डंप करने का तरीका पूरी कर देता है. ठेकेदार अक्सर इस मलबे को सीधे पहाड़ों की ढलानों या स्थानीय बरसाती नालों में फेंक देते हैं. जब भारी बारिश होती है, तो यह ढीली मिट्टी और पत्थर पानी के रास्ते को ब्लॉक कर देते हैं. रास्ता न मिलने पर पानी पहाड़ों के अंदर रिसने लगता है, जिससे मिट्टी के अंदर पानी का दबाव इतना बढ़ जाता है कि पूरा का पूरा पहाड़ ताश के पत्तों की तरह नीचे आ गिरता है.

क्या है हिमाचल की तबाही रोकने का समाधान?

इस तबाही को रोकने के लिए सरकारें अक्सर पहाड़ों के किनारे कंक्रीट की भारी-भरकम दीवारें खड़ी कर देती हैं. लेकिन ये दीवारें बहुत जल्दी चटक जाती हैं और पानी का भारी दबाव नहीं झेल पातीं. इसका सबसे बेहतरीन और टिकाऊ इलाज है सॉइल बायो-इंजीनियरिंग. इसमें पहाड़ों की ढलानों पर ऐसी स्थानीय घास और पेड़-पौधे लगाए जाते हैं जिनकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं और वे मिट्टी को फेविकोल की तरह जकड़ कर रखती हैं.

इसके साथ गेबियन यानी लोहे के मजबूत जालों में बंद लचीले पत्थरों के ब्लॉक का इस्तेमाल किया जाता है. कंक्रीट के मुकाबले ये गेबियन दीवारें लचीली होती हैं, जो पानी के भारी दबाव को सोख लेती हैं और पानी को बिना पहाड़ तोड़े अंदर से आर-पार बहने का रास्ता देती हैं. पीआईबी और पर्यावरण मंत्रालय की रिपोर्ट्स भी अब इसी तरह के नेचर-बेस्ड सॉल्यूशंस को अपनाने की वकालत कर रही हैं.

तकनीक बचाएगी जान- चाहिए अर्ली वार्निंग सिस्टम

जब तक हम पहाड़ों को पूरी तरह सुरक्षित नहीं कर लेते, तब तक लोगों की जान बचाना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए. मौसम विभाग की आधुनिक तकनीकों की मदद से पहाड़ों के ऊपरी हिस्सों और संवेदनशील नदियों में ऑटोमेटेड स्ट्रीम सेंसर्स और डॉपलर वेदर रडार का एक जाल बिछाया जा सकता है.

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रीयल-टाइम डेटा मैपिंग के जरिए जैसे ही ऊपरी पहाड़ी पर बादल फटने या नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने के संकेत मिलेंगे, नीचे बसे गांवों में तुरंत अलार्म बज जाएगा. इससे स्थानीय लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर जाने के लिए 30 से 60 मिनट का एक कीमती समय मिल जाएगा. यह आधा या एक घंटा भले ही मकानों को न बचा पाए, लेकिन हजारों परिवारों की जान जरूर बचा सकता है.

हिमाचल की यह तबाही चीख-चीख कर कह रही है कि पहाड़ों को अपनी रफ्तार से जीने दिया जाए. अगर हमें देवभूमि को बचाना है, तो कंक्रीट के अंधाधुंध विकास को रोककर प्रकृति और आधुनिक तकनीक के इस बेहतरीन तालमेल को तुरंत जमीन पर उतारना होगा.

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