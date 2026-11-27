Highest Scoring Test Match: टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में 2022 में खेला गया ये मुकाबला बेहद खास है. इस पांच दिन के टेस्ट में कुल 1768 रन बने थे और सात बल्लेबाजों ने शतक लगाए थे.

टेस्ट क्रिकेट को आमतौर पर बल्लेबाजों के धैर्य और गेंदबाजों की परीक्षा का फॉर्मेट माना जाता है. यहां एक-एक रन के लिए खिलाड़ियों को लंबा इंतजार करना पड़ता है, लेकिन दिसंबर 2022 में पाकिस्तान की धरती पर एक ऐसा मुकाबला खेला गया, जिसमें बल्लेबाजों ने रनों की बरसात कर दी.

पांच दिन तक चले इस टेस्ट में कुल 1768 रन बने, 7 शतक और 5 अर्धशतक लगे. इतने बड़े स्कोर के बावजूद मुकाबले का नतीजा भी निकला और इंग्लैंड ने जीत हासिल की.

रावलपिंडी में बना पांच दिन के टेस्ट का रिकॉर्ड

ये ऐतिहासिक मुकाबला पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच 1 से 5 दिसंबर 2022 तक रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया था. क्रिकइंफो के अनुसार, इंग्लैंड की टीम बेन स्टोक्स की कप्तानी में पाकिस्तान दौरे पर थी. इस टेस्ट में टॉस जीतकर इंग्लैंड ने बल्लेबाजी चुनी और पहली पारी में 657 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया.

इंग्लैंड की तरफ से जैक क्राउली (122), बेन डकेट (107), ओली पोप (108) और हैरी ब्रूक (153) ने शतक लगाए. एक ही पारी में चार बल्लेबाजों का सेंचुरी जड़ना अपने आप में बड़ी उपलब्धि थी. इसके जवाब में पाकिस्तान ने भी जोरदार बल्लेबाजी की. टीम ने बाबर आजम के 136, इमाम-उल-हक के 121 और अब्दुल्लाह शफीक के 114 रनों की मदद से सभी विकेट खोकर 579 रन बना दिए.

इंग्लैंड ने पहले ही दिन बना दिए थे 500 रन

दूसरी पारी में इंग्लैंड ने तेजी से बल्लेबाजी करते हुए 264/7 पर पारी घोषित कर दी. हैरी ब्रूक ने एक बार फिर 87 रन की शानदार पारी खेली. पाकिस्तान को जीत के लिए 343 रन का लक्ष्य मिला, लेकिन उसकी दूसरी पारी 268 रन पर सिमट गई. सऊद शकील ने 76 रन बनाए, जबकि इंग्लैंड ने यह मुकाबला 74 रन से जीत लिया.

दोनों टीमों की चारों पारियों को मिलाकर कुल 1768 रन बने. ये पांच दिन के टेस्ट मैच में अब तक का सबसे बड़ा रन एग्रीगेट है. इंग्लैंड ने पहले ही दिन 506 रन बनाकर टेस्ट क्रिकेट में एक दिन में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भी कायम किया था.

टाइमलेस टेस्ट में इससे भी ज्यादा बने थे रन

हालांकि, टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में 1768 रन सबसे बड़ा कुल स्कोर नहीं है. इससे ज्यादा रन दो ऐसे मुकाबलों में बने थे, जिन्हें टाइमलेस टेस्ट कहा जाता है. उस दौर में मैच को पांच दिनों तक सीमित रखने का नियम नहीं था. मुकाबला तब तक चलता था, जब तक नतीजा नहीं निकल जाता या कोई दूसरी परिस्थिति खेल खत्म न कर दे.

इस लिस्ट में सबसे ऊपर दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच 1939 में डरबन के किंग्समीड मैदान पर खेला गया टेस्ट है. क्रिकइंफो के अनुसार, इस मुकाबले में कुल 1981 रन बने थे. दक्षिण अफ्रीका ने पहली पारी में 530 और दूसरी पारी में 481 रन बनाए. इंग्लैंड ने पहली पारी में 316 रन बनाए, जबकि दूसरी पारी में 654/5 का स्कोर खड़ा किया. मैच का नतीजा नहीं निकल सका और इसे ड्रॉ घोषित करना पड़ा. इंग्लैंड को स्वदेश लौटने के लिए लंबी समुद्री यात्रा करनी थी, इसलिए मुकाबला खत्म करना पड़ा.

सबसे ज्यादा रन वाले टॉप-10 टेस्ट मैच

अगर सबसे ज्यादा रन वाले टेस्ट मैचों की बात करें तो टॉप-5 में कई ऐतिहासिक मुकाबले शामिल हैं. दूसरे नंबर पर 1930 में वेस्टइंडीज और इंग्लैंड के बीच किंग्सटन में खेला गया टेस्ट है, जिसमें 1815 रन बने थे. ये मैच दस दिन तक चला था. तीसरे नंबर पर रावलपिंडी का पाकिस्तान-इंग्लैंड टेस्ट (1768 रन) है.

1. दक्षिण अफ्रीका vs इंग्लैंड - 1981 रन, डरबन (1939)

2. वेस्टइंडीज vs इंग्लैंड - 1815 रन, किंग्सटन (1930)

3. पाकिस्तान vs इंग्लैंड - 1768 रन, रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम (2022)

4. ऑस्ट्रेलिया vs वेस्टइंडीज - 1764 रन, एडिलेड ओवल (1969)

5. ऑस्ट्रेलिया vs इंग्लैंड - 1753 रन, एडिलेड ओवल (1921)

6. ऑस्ट्रेलिया vs भारत - 1747 रन, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (2004)

7. इंग्लैंड vs ऑस्ट्रेलिया - 1723 रन, हेडिंग्ले, लीड्स (1948)

8. पाकिस्तान vs भारत - 1702 रन, फैसलाबाद (2006)

9. इंग्लैंड vs भारत - 1692 रन, एजबेस्टन, बर्मिंघम (2025)

10. इंग्लैंड vs न्यूजीलैंड - 1675 रन, ट्रेंट ब्रिज, नॉटिंघम (2022)

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