FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
दुनिया के बड़े देश अमेरिका की धारा 301 के खिलाफ क्यों एकजुट हो रहे हैं? जानिए भारत के कौन-से 5 सेक्टर झेलेंगे मार

दुनिया के बड़े देश अमेरिका की धारा 301 के खिलाफ क्यों एकजुट हो रहे हैं? जानिए भारत के कौन-से 5 सेक्टर झेलेंगे मार

'... सिर्फ इसलिए लाठीचार्ज नहीं कर सकते', CJP प्रोटेस्ट में पुलिस एक्शन पर क्या बोला सुप्रीम कोर्ट?

'... सिर्फ इसलिए लाठीचार्ज नहीं कर सकते', CJP प्रोटेस्ट में पुलिस एक्शन पर क्या बोला सुप्रीम कोर्ट?

क्या सोशल मीडिया ने बदल दिए हैं विरोध-प्रदर्शन के नियम? Gen-Z आंदोलन से क्या सीखने को मिला

क्या सोशल मीडिया ने बदल दिए हैं विरोध-प्रदर्शन के नियम? Gen-Z आंदोलन से क्या सीखने को मिला

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Seattle Firing ने फिर डराया, दुनिया में कहां सबसे ज्यादा होती हैं Mass Shooting? जानें टॉप 5 देश कौन

Seattle Firing ने फिर डराया, दुनिया में कहां सबसे ज्यादा होती हैं Mass Shooting? जानें टॉप 5 देश कौन

इधर CJP प्रोटेस्ट खत्म, उधर झाड़ू लेकर जंतर-मंतर पहुंचा NDMC, सिर्फ 12 घंटे में हटाया 60 मीट्रिक टन कूड़ा

इधर CJP प्रोटेस्ट खत्म, उधर झाड़ू लेकर जंतर-मंतर पहुंचा NDMC, सिर्फ 12 घंटे में हटाया 60 मीट्रिक टन कूड़ा

कितने एजुकेटेड हैं Nandan Nilekani जिनके हाथ एग्जाम रिफॉर्म टास्क फोर्स की कमान? जानें किन इंस्टीट्यूट्स से की है पढ़ाई

कितने एजुकेटेड हैं Nandan Nilekani जिनके हाथ एग्जाम रिफॉर्म टास्क फोर्स की कमान? जानें किन इंस्टीट्यूट्स से की है पढ़ाई

हिंदी न्यूज़डीएनए एक्सप्लेनर

डीएनए एक्सप्लेनर

क्या सोशल मीडिया ने बदल दिए हैं विरोध-प्रदर्शन के नियम? Gen-Z आंदोलन से क्या सीखने को मिला

आज के दौर में विरोध-प्रदर्शन का तरीका पूरी तरह बदल चुका है. जहां पहले रैलियां और भाषण मुख्य सहारा हुआ करते थे, वहीं अब Gen-Z ने सोशल मीडिया, मीम्स और शॉर्ट वीडियो को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया है.

Latest News

Gaurav Barar

Updated : Jul 27, 2026, 01:06 PM IST

क्या सोशल मीडिया ने बदल दिए हैं विरोध-प्रदर्शन के नियम? Gen-Z आंदोलन से क्या सीखने को मिला

युवाओं का विरोध-प्रदर्शन (Image Source- IANS)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

  • Gen-Z ने सोशल मीडिया, ऑनलाइन कंटेंट को आंदोलन का माध्यम बनाया
  • युवाओं ने डिजिटल दुनिया और जमीनी आंदोलन का मिला-जुला रूप तैयार किया
  • ट्रोलिंग, अफवाहों और विरोधियों के तंज के खिलाफ मीम्स और ह्यूमर को बनाया हथियार
  • आज आंदोलन की सफलता के लिए पुराने और नए दौर का संतुलन जरूरी

आज का दौर तेजी से बदल रहा है और इसके साथ ही विरोध-प्रदर्शन करने या अपनी बात जनता तक पहुंचाने का तरीका भी पूरी तरह बदल चुका है. पहले जब कोई आंदोलन होता था, तो बड़े-बड़े भाषण, पर्चे, रैलियां और टीवी-अखबार ही मुख्य सहारा होते थे. लेकिन अब Gen-Z यानी आज की युवा पीढ़ी ने यह साबित कर दिया है कि अगर आपको अपनी आवाज उठानी है, तो सिर्फ पुरानी और पारंपरिक सियासत के भरोसे नहीं बैठा जा सकता. 

क्या सोशल मीडिया ने आंदोलन के नियम बदल दिए?

तो सवाल यह उठता है कि क्या सोशल मीडिया ने वाकई आंदोलन के नियम बदल दिए हैं? और इस नए दौर के प्रदर्शनों से हमें क्या सीखने को मिलता है? अक्सर लोग सोचते हैं कि आज का युवा सिर्फ फोन पर रील्स और मीम्स बनाकर विरोध जता देता है. लेकिन Gen-Z के आंदोलनों ने दिखाया है कि वे सिर्फ स्क्रीन तक सीमित नहीं हैं. उन्होंने डिजिटल दुनिया और जमीनी आंदोलन का ऐसा मिला-जुला रूप तैयार किया है, जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल है. 

आज का युवा अखबार या टीवी चैनलों पर निर्भर नहीं

यूनिसेफ और रॉयटर्स इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट्स भी यह मानती हैं कि आज का युवा खबरें जानने के लिए अखबार या टीवी चैनलों पर निर्भर नहीं है. वे सीधे सोशल मीडिया, शॉर्ट वीडियो और ऑनलाइन कंटेंट क्रिएटर्स से जानकारी लेते हैं. इसलिए, आज अगर किसी आंदोलन को लोगों तक पहुंचाना है, तो पारंपरिक प्रचार तंत्र के साथ-साथ डिजिटल मौजूदगी उतनी ही जरूरी हो गई है.

जब 'मीम्स' को ही बना दिया अपना सबसे बड़ा हथियार

पारंपरिक राजनीति में जब किसी आंदोलन पर नेता या विरोधी हमला करते हैं, तो अक्सर सफाई दी जाती है या पैनिक बटन दब जाता है. लेकिन Gen-Z की सबसे बड़ी खूबी यह रही कि उन्होंने अपने खिलाफ हुए हर हमले, ट्रोलिंग और तंज को एक नया कंटेंट बना दिया.

मिसाल के तौर पर, भारत में जब युवाओं के प्रदर्शन के दौरान उन पर किसी टिप्पणी के जरिए निशाना साधा गया, तो उन्होंने उसी तंज को पकड़कर 'कॉकरोच जनता पार्टी' जैसा एक मजाकिया नाम दे दिया यानी जिस बात से उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश की गई थी, उसी का मीम बनाकर उन्होंने लाखों परेशान युवाओं को अपने साथ जोड़ लिया.

यूनेस्को के मुताबिक, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने आम नागरिकों को यह ताकत दी है कि वे अपनी कहानी खुद सुना सकें. वे मुख्यधारा के मीडिया या किसी बड़े नेता के बनाए नैरेटिव पर निर्भर नहीं रहते.

अफवाहों और ट्रोलिंग से निपटने के लिए क्या किया?

किसी भी आंदोलन को कमजोर करने का सबसे पुराना तरीका होता है- उस पर तरह-तरह की कॉन्सपिरेसी थ्योरी थोप देना, फर्जी खबरें फैलाना या इंटरनेट पर ट्रोल्स को पीछे लगा देना. Gen-Z ने इस ट्रोलिंग का जवाब गंभीर और भारी-भरकम बयानों से देने के बजाय ह्यूमर, एआई कंटेंट और शॉर्ट वीडियो से दिया.

जब कोई गलत खबर फैलाई जाती, तो युवा उसका जवाब एक आसान और मजेदार मीम या छोटे से वीडियो से दे देते थे. इससे आम लोगों को पूरी बात बहुत आसानी से और जल्दी समझ आ जाती थी.

क्या पारंपरिक प्रचार का जमाना खत्म?

यह कहना गलत होगा कि पुराने दौर के भाषण, रैलियां और संगठन अब पूरी तरह बेकार हो चुके हैं. सच तो यह है कि सिर्फ एक वायरल वीडियो या मीम से कोई बड़ा आंदोलन सफल नहीं हो सकता. जानकारों और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं का मानना है कि वायरल कंटेंट लोगों का ध्यान खींचने और उन्हें एकजुट करने में बहुत मददगार साबित होता है, लेकिन अंत में आंदोलन की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आपकी जमीनी तैयारी कितनी मजबूत है और जनता का समर्थन कितना सच्चा है.

आज का दौर 'पुराने बनाम नए' का नहीं है, बल्कि दोनों के तालमेल का है. Gen-Z के इन आंदोलनों ने दुनिया को यह दिखा दिया है कि सोशल मीडिया की साइकोलॉजी को समझना कितना जरूरी है. उन्होंने यह साबित किया कि विरोध दर्ज कराने के लिए हमेशा गंभीर चेहरे और तीखे भाषणों की जरूरत नहीं होती. कभी-कभी थोड़ी रचनात्मकता, थोड़ा तंज और सही डिजिटल रणनीति भी सत्ता के गलियारों तक अपनी गूंज पहुंचा सकती है. 

ये भी पढ़ें-  क्या आने वाला है 'वॉटर इमरजेंसी' का दौर? अमेरिका से आई डराने वाली रिपोर्ट

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Seattle Firing ने फिर डराया, दुनिया में कहां सबसे ज्यादा होती हैं Mass Shooting? जानें टॉप 5 देश कौन
Seattle Firing ने फिर डराया, दुनिया में कहां सबसे ज्यादा होती हैं Mass Shooting? जानें टॉप 5 देश कौन
इधर CJP प्रोटेस्ट खत्म, उधर झाड़ू लेकर जंतर-मंतर पहुंचा NDMC, सिर्फ 12 घंटे में हटाया 60 मीट्रिक टन कूड़ा
इधर CJP प्रोटेस्ट खत्म, उधर झाड़ू लेकर जंतर-मंतर पहुंचा NDMC, सिर्फ 12 घंटे में हटाया 60 मीट्रिक टन कूड़ा
कितने एजुकेटेड हैं Nandan Nilekani जिनके हाथ एग्जाम रिफॉर्म टास्क फोर्स की कमान? जानें किन इंस्टीट्यूट्स से की है पढ़ाई
कितने एजुकेटेड हैं Nandan Nilekani जिनके हाथ एग्जाम रिफॉर्म टास्क फोर्स की कमान? जानें किन इंस्टीट्यूट्स से की है पढ़ाई
अंटार्कटिका की जमा देने वाली ठंड में पेंगुइन पिता बनता है 'हीरो', अंडे के लिए करता है ऐसी कुर्बानी जिसे जान आंखें हो जाएंगी नम
अंटार्कटिका की जमा देने वाली ठंड में पेंगुइन पिता बनता है 'हीरो', अंडे के लिए करता है ऐसी कुर्बानी जिसे जान आंखें हो जाएंगी नम
कारगिल के वो 4 परमवीर योद्धा कौन-कौन? जिनकी अद्भुत वीरता और अदम्य साहस के आगे थर-थर कांप उठी थी पाकिस्तानी सेना
कारगिल के वो 4 परमवीर योद्धा कौन-कौन? जिनकी अद्भुत वीरता और अदम्य साहस के आगे थर-थर कांप उठी थी पाकिस्तानी सेना
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement