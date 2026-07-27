क्या सोशल मीडिया ने बदल दिए हैं विरोध-प्रदर्शन के नियम? Gen-Z आंदोलन से क्या सीखने को मिला

डीएनए एक्सप्लेनर
आज के दौर में विरोध-प्रदर्शन का तरीका पूरी तरह बदल चुका है. जहां पहले रैलियां और भाषण मुख्य सहारा हुआ करते थे, वहीं अब Gen-Z ने सोशल मीडिया, मीम्स और शॉर्ट वीडियो को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया है.
आज का दौर तेजी से बदल रहा है और इसके साथ ही विरोध-प्रदर्शन करने या अपनी बात जनता तक पहुंचाने का तरीका भी पूरी तरह बदल चुका है. पहले जब कोई आंदोलन होता था, तो बड़े-बड़े भाषण, पर्चे, रैलियां और टीवी-अखबार ही मुख्य सहारा होते थे. लेकिन अब Gen-Z यानी आज की युवा पीढ़ी ने यह साबित कर दिया है कि अगर आपको अपनी आवाज उठानी है, तो सिर्फ पुरानी और पारंपरिक सियासत के भरोसे नहीं बैठा जा सकता.
तो सवाल यह उठता है कि क्या सोशल मीडिया ने वाकई आंदोलन के नियम बदल दिए हैं? और इस नए दौर के प्रदर्शनों से हमें क्या सीखने को मिलता है? अक्सर लोग सोचते हैं कि आज का युवा सिर्फ फोन पर रील्स और मीम्स बनाकर विरोध जता देता है. लेकिन Gen-Z के आंदोलनों ने दिखाया है कि वे सिर्फ स्क्रीन तक सीमित नहीं हैं. उन्होंने डिजिटल दुनिया और जमीनी आंदोलन का ऐसा मिला-जुला रूप तैयार किया है, जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल है.
यूनिसेफ और रॉयटर्स इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट्स भी यह मानती हैं कि आज का युवा खबरें जानने के लिए अखबार या टीवी चैनलों पर निर्भर नहीं है. वे सीधे सोशल मीडिया, शॉर्ट वीडियो और ऑनलाइन कंटेंट क्रिएटर्स से जानकारी लेते हैं. इसलिए, आज अगर किसी आंदोलन को लोगों तक पहुंचाना है, तो पारंपरिक प्रचार तंत्र के साथ-साथ डिजिटल मौजूदगी उतनी ही जरूरी हो गई है.
पारंपरिक राजनीति में जब किसी आंदोलन पर नेता या विरोधी हमला करते हैं, तो अक्सर सफाई दी जाती है या पैनिक बटन दब जाता है. लेकिन Gen-Z की सबसे बड़ी खूबी यह रही कि उन्होंने अपने खिलाफ हुए हर हमले, ट्रोलिंग और तंज को एक नया कंटेंट बना दिया.
मिसाल के तौर पर, भारत में जब युवाओं के प्रदर्शन के दौरान उन पर किसी टिप्पणी के जरिए निशाना साधा गया, तो उन्होंने उसी तंज को पकड़कर 'कॉकरोच जनता पार्टी' जैसा एक मजाकिया नाम दे दिया यानी जिस बात से उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश की गई थी, उसी का मीम बनाकर उन्होंने लाखों परेशान युवाओं को अपने साथ जोड़ लिया.
यूनेस्को के मुताबिक, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने आम नागरिकों को यह ताकत दी है कि वे अपनी कहानी खुद सुना सकें. वे मुख्यधारा के मीडिया या किसी बड़े नेता के बनाए नैरेटिव पर निर्भर नहीं रहते.
किसी भी आंदोलन को कमजोर करने का सबसे पुराना तरीका होता है- उस पर तरह-तरह की कॉन्सपिरेसी थ्योरी थोप देना, फर्जी खबरें फैलाना या इंटरनेट पर ट्रोल्स को पीछे लगा देना. Gen-Z ने इस ट्रोलिंग का जवाब गंभीर और भारी-भरकम बयानों से देने के बजाय ह्यूमर, एआई कंटेंट और शॉर्ट वीडियो से दिया.
जब कोई गलत खबर फैलाई जाती, तो युवा उसका जवाब एक आसान और मजेदार मीम या छोटे से वीडियो से दे देते थे. इससे आम लोगों को पूरी बात बहुत आसानी से और जल्दी समझ आ जाती थी.
यह कहना गलत होगा कि पुराने दौर के भाषण, रैलियां और संगठन अब पूरी तरह बेकार हो चुके हैं. सच तो यह है कि सिर्फ एक वायरल वीडियो या मीम से कोई बड़ा आंदोलन सफल नहीं हो सकता. जानकारों और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं का मानना है कि वायरल कंटेंट लोगों का ध्यान खींचने और उन्हें एकजुट करने में बहुत मददगार साबित होता है, लेकिन अंत में आंदोलन की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आपकी जमीनी तैयारी कितनी मजबूत है और जनता का समर्थन कितना सच्चा है.
आज का दौर 'पुराने बनाम नए' का नहीं है, बल्कि दोनों के तालमेल का है. Gen-Z के इन आंदोलनों ने दुनिया को यह दिखा दिया है कि सोशल मीडिया की साइकोलॉजी को समझना कितना जरूरी है. उन्होंने यह साबित किया कि विरोध दर्ज कराने के लिए हमेशा गंभीर चेहरे और तीखे भाषणों की जरूरत नहीं होती. कभी-कभी थोड़ी रचनात्मकता, थोड़ा तंज और सही डिजिटल रणनीति भी सत्ता के गलियारों तक अपनी गूंज पहुंचा सकती है.
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