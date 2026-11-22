चोट के बाद वापसी कर रहे भारतीय तेज गेंदबाज हर्षित राणा ने एशिया कप राइजिंग स्टार्स में पाकिस्तान के खिलाफ आक्रामक गेंदबाजी की और बल्लेबाजों से तीखी बहस की.

क्रिकेट के मैदान पर जब भी भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने-सामने होती हैं तो मैच का माहौल गरमा ही जाता है. ऐसा ही नजारा कतर के दोहा में खेल जा रहे एसीसी मेन्स एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 के हाई-वोल्टेज मुकाबले में देखने को मिला.

रविवार, 22 नवंबर 2026 को इंडिया-ए और पाकिस्तान-ए के बीच खेले गए इस मैच में भारतीय तेज गेंदबाज हर्षित राणा और पाकिस्तानी बल्लेबाजों के बीच जबरदस्त जुबानी जंग और तीखी भिड़ंत देखने को मिली.

हर्षित राणा लंबे समय तक चोट की वजह से टीम से बाहर रहने के बाद भारतीय टीम में वापसी कर रहे हैं. इस मैच की शुरुआत से ही हर्षित राणा ने गेंदबाजी के साथ-साथ आक्रामकता से विरोधी बल्लेबाजों पर दबाव बनाने की कोशिश की. शमील हुसैन का विकेट गिरने के बाद हर्षित राणा ने जिस तरह से बल्लेबाज को मैदान से बाहर जाने का इशारा किया और आक्रामक विदाई दी, उसने मैच का रोमांच और बढ़ा दिया.

भारत और पाकिस्तान के बीच क्या हुआ?

एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 का यह अहम मुकाबला दोहा के वेस्ट एंड पार्क इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित किया गया था. मैच की शुरुआत टॉस से हुई, जहां पाकिस्तान-ए टीम के कप्तान अब्दुल समद ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया. टॉस के दौरान भारतीय कप्तान तिलक वर्मा ने भी कहा कि अगर वे टॉस जीतते तो पहले बल्लेबाजी ही चुनते.

मैच की शुरुआत में दोहा की यह पिच बल्लेबाजी के लिए काफी अच्छी नजर आ रही थी. टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान-ए टीम के दोनों सलामी बल्लेबाजों शमील हुसैन और माज सदाकत ने क्रीज पर आते ही तेजी से रन बनाना शुरू कर दिया. पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाजों ने भारतीय तेज गेंदबाज हर्षित राणा और प्रिंस यादव की गेंदों पर लगातार चौके और छक्के जड़े. पाकिस्तान की टीम ने तेजी से रन बनाते हुए शुरुआती 5 ओवरों में ही 58 रन जोड़ लिए थे और ओवर खत्म होने तक टीम का स्कोर 65 रन पहुंच गया था.

हर्षित राणा और पाकिस्तानी बल्लेबाजों के बीच बहस कैसे शुरू हुई?

हर्षित राणा ने गेंदबाजी के दौरान माज सदाकत और शमील हुसैन पर कई कमेंट किए. पाकिस्तानी बल्लेबाज भी हर्षित राणा की बातों का जवाब दे रहे थे, लेकिन मैदान पर हर्षित राणा उन पर पूरी तरह हावी नजर आए.

एक मौका ऐसा भी आया जब माज सदाकत ने गेंद को सही तरह से टाइम नहीं किया था, फिर भी गेंद बल्ले और सिर से लगकर बाउंड्री पार चली गई. इसके बाद हर्षित राणा का गुस्सा और बढ़ गया और उन्होंने माज सदाकत के खिलाफ जुबानी जंग तेज कर दी. दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच तीखी बहस इतनी बढ़ गई कि मैदान पर मौजूद अंपायर को 1-2 बार बीच में आकर हस्तक्षेप करना पड़ा और इस कहासुनी को शांत कराना पड़ा.

It's so rude, please do it again 😂 Harshit Rana today 🔥🔥 #INDAvPAKA https://t.co/U0nTT2E0IU — Ramesh S 🚩 (@hinduvision1) November 22, 2026

शमील हुसैन के आउट होने के समय मैदान पर क्या माहौल बना?

शुरुआती ओवरों में जब पाकिस्तान के बल्लेबाज तेजी से रन बना रहे थे और भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बन रहा था, तब भारतीय कप्तान तिलक वर्मा ने चालाकी दिखाई. तिलक वर्मा ने गेंदबाजी में बदलाव करते हुए आयुष बदोनी को ओवर थमा दिया. यह दांव भारतीय टीम के लिए एकदम सही साबित हुआ. आयुष बदोनी ने दूसरे ओवर (पारी के 8वें ओवर) में पाकिस्तान की मजबूत होती ओपनिंग साझेदारी को तोड़ दिया.

आयुष बदोनी की एक धीमी और फ्लाइटेड गेंद पर शमील हुसैन बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में टाइमिंग चूक गए. गेंद हवा में लहराते हुए शॉर्ट थर्ड मैन की तरफ चली गई, जहां पहले से मुस्तैद खड़े हर्षित राणा ने आसान कैच लपक लिया. शमील हुसैन 23 गेंदों पर 4 चौके और 2 छक्के की मदद से 33 रन बनाकर आउट हुए.

कैच पकड़ते ही हर्षित राणा का गुस्सा फूट पड़ा. हर्षित राणा ने शमील हुसैन की तरफ देखकर मैदान से बाहर जाने का आक्रामक इशारा किया और कुछ शब्द कहे. हालांकि ब्रॉडकास्ट में यह साफ नहीं हो पाया कि हर्षित ने क्या कहा, लेकिन उनकी लिप्सिंग और हाव-भाव से साफ जाहिर था कि उन्होंने बल्लेबाज को सख्त विदाई दी

Badoni gets the wicket. Harshit has the last word! 🤯 Shamyl departs for 33. Watch India A vs Pakistan A in the #DPWorldAsiaCupRisingStarsMens2026 LIVE NOW on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV. #SonySportsNetwork #SonyLIV #INDvPAK https://t.co/aGTouOkxvZ — Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) November 22, 2026

पाकिस्तान की बल्लेबाजी पर हर्षित राणा का क्या असर रहा?

शमील हुसैन के आउट होने के बाद मैच का रुख पूरी तरह भारतीय टीम के पक्ष में मुड़ गया. 8वें ओवर में पहला झटका लगते ही पाकिस्तान टीम की तेजी से रन बनाने की रफ्तार पर ब्रेक लग गया. इसके बाद मैदान पर उतरे नए बल्लेबाज रोहेल नजीर को हर्षित राणा ने शून्य पर ही आउट करके पवेलियन की राह दिखा दी. 9वें ओवर में पाकिस्तान का दूसरा विकेट गिरा. रोहेल नजीर का विकेट लेने के बाद भी हर्षित राणा ने कमेंट किए.

इसके बाद बल्लेबाजी के लिए आए नए बल्लेबाज हसन नवाज के साथ भी हर्षित राणा की तीखी नोकझोंक और बहस देखने को मिली. हर्षित राणा की सटीक लाइन-लैंथ और आक्रामक तेवरों के चलते पाकिस्तान के बल्लेबाज दबाव में आ गए. जो पाकिस्तान टीम 5 ओवर में 58 रन बनाकर खेल रही थी, दो विकेट जल्दी गिरने के बाद उसकी रनगति बेहद धीमी हो गई. नतीजा यह रहा कि पाकिस्तान की टीम को 100 रन के आंकड़े तक पहुंचने के लिए 15 ओवर तक का इंतजार करना पड़ा.

All that fire, all that aggression, and now a wicket to show for it for Harshit Rana. 🥵 Watch India A vs Pakistan A in the #DPWorldAsiaCupRisingStarsMens2026 LIVE NOW on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV. #SonySportsNetwork #SonyLIV #INDvPAK https://t.co/mhA1AH4YVE — Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) November 22, 2026

हर्षित राणा का पिछले मैच का रिकॉर्ड कैसा रहा?

हर्षित राणा के लिए यह मुकाबला काफी खास रहा क्योंकि वे लंबे समय तक चोट की समस्या से जूझने के बाद इंडिया-ए की टीम में वापसी कर रहे हैं. पाकिस्तान के खिलाफ शुरुआत में कुछ रन खर्च होने के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और लाइन-लैंथ पर लगातार गेंदबाजी करते हुए दबाव बनाए रखा. इससे पहले खेले गए मैच में भी हर्षित राणा ने नेपाल के खिलाफ कमाल की गेंदबाजी की थी.

नेपाल के खिलाफ मैच में हर्षित राणा ने 6 ओवर में महज 16 रन देकर 4 महत्वपूर्ण विकेट चटकाए थे. उस मुकाबले में इंडिया-ए की टीम ने नेपाल को 306 रनों के बड़े अंतर से हराया था. दोहा के इस मैदान पर स्पिनरों को भी मदद मिल रही थी, जिसके चलते भारतीय टीम ने मध्य ओवरों में कसावट बनाए रखी.

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