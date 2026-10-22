हैरी ब्रूक ने श्रीलंका के खिलाफ वनडे मुकाबले में 114 गेंदों में दोहरा शतक लगाकर इतिहास रच दिया. वह इंग्लैंड की ओर से ODI क्रिकेट में डबल सेंचुरी लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए.

पाकिस्तान का रावलपिंडी का मैदान वैसे तो पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर के नाम से मशहूर रहा है, जिन्हें रावलपिंडी एक्सप्रेस भी कहा जाता था. लेकिन गुरुवार, 22 अक्टूबर 2026 को इस मैदान पर 'ब्रूक एक्‍सप्रेस' ने ऐसी तबाही मचाई कि बड़े-बड़े बल्लेबाजों के रिकॉर्ड टूट गए. इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने श्रीलंका के खिलाफ मुकाबले में महज 114 गेंदों में दोहरा शतक पूरा करके इतिहास रच दिया.

ब्रूक इसी के साथ वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में इंग्लैंड की तरफ से डबल सेंचुरी लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए. उन्होंने भारतीय कप्तान शुभमन गिल का सबसे तेज दोहरा शतक लगाने का रिकॉर्ड भी पीछे छोड़ दिया.

हैरी ब्रूक की तूफानी पारी

ब्रूक ने 116 गेंदों का सामना करते हुए 202 रन बनाए. इस दौरान उनके बल्ले से 21 चौके और 10 छक्के निकले. करीब 159 मिनट तक क्रीज पर टिके रहे इंग्लिश कप्तान ने 174.13 के स्ट्राइक रेट से रन बटोरे. उनकी बल्लेबाजी का अंदाज ऐसा था कि श्रीलंकाई गेंदबाजों के पास उन्हें रोकने का कोई आसान रास्ता नजर नहीं आया.

शुभमन गिल का रिकॉर्ड तोड़ा

वनडे क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने का रिकॉर्ड इससे पहले भारतीय कप्तान शुभमन गिल के नाम था. उन्होंने 2026 में वेस्टइंडीज के खिलाफ गुवाहाटी में 117 गेंदों में 200 रन पूरे किए थे. अब ब्रूक ने उनसे तीन गेंद कम खेलकर ये मुकाम हासिल कर लिया. इस तरह इंग्लिश कप्तान वनडे इतिहास में सबसे तेज डबल सेंचुरी लगाने वाले बल्लेबाज बन गए.

ब्रूक की यह उपलब्धि इसलिए भी खास है, क्योंकि वह वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले दूसरे गैर-ओपनर बल्लेबाज हैं. उनसे पहले ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल ये कारनामा कर चुके हैं.

शुरुआत में लगे झटके, फिर ब्रूक ने संभाली पारी

मैच में श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. इंग्लैंड की ओर से टॉम बैंटन और बेन डकेट ने पारी की शुरुआत की. बैंटन ने 51 गेंदों में 50 रन बनाए, जबकि डकेट 39 गेंदों पर 29 रन बनाकर आउट हो गए. दोनों बल्लेबाजों को दुनिथ वेलालागे ने पवेलियन भेजा. इंग्लैंड का स्कोर 85 रन पर दो विकेट हो गया था.

जो रूट ने इसके बाद कप्तान ब्रूक के साथ पारी को आगे बढ़ाया. रूट ने 66 गेंदों में आठ चौकों की मदद से 69 रन बनाए. उनके आउट होने के बाद ब्रूक ने रन बनाने की रफ्तार और बढ़ा दी. उन्होंने मैदान के चारों ओर शॉट लगाए और श्रीलंका के गेंदबाजों पर लगातार दबाव बनाए रखा. आखिरकार पारी की अंतिम गेंद पर सहन अराच्चिगे ने उनका कैच पकड़ लिया.

विल जैक्स ने भी गेंदबाजों की खबर ली

ब्रूक के अलावा विल जैक्स ने भी शानदार बल्लेबाजी की. उन्होंने सिर्फ 30 गेंदों में नाबाद 66 रन ठोके. उनकी पारी में आठ चौके और तीन छक्के शामिल रहे. जैक्स का स्ट्राइक रेट 220 का रहा, जिससे इंग्लैंड को आखिरी ओवरों में तेजी से रन बनाने में मदद मिली. टीम ने अंतिम पांच ओवरों में 78 रन जोड़ दिए.

इंग्लैंड ने निर्धारित 50 ओवर में चार विकेट खोकर 429 रन बनाए. इस दौरान टीम का रन रेट 8.58 रहा. श्रीलंका की ओर से वेलालागे ने दो विकेट लिए, जबकि असिथा फर्नांडो और जनिथ लियानागे को एक-एक सफलता मिली. बाकी गेंदबाज इंग्लैंड की आक्रामक बल्लेबाजी के सामने काफी महंगे साबित हुए.

Just take a moment to read these stats... Highest ODI score for England ✅ First ODI double-century for England ✅ Fastest double-century in ODI cricket ✅ Second hundred off just 39 balls ✅ The highest ODI score at Rawalpindi ✅ First English player to score an ODI century in Rawalpindi ✅ — England Cricket (@englandcricket) October 22, 2026

ब्रूक की पारी से बने कई बड़े रिकॉर्ड

हैरी ब्रूक की इस ऐतिहासिक पारी ने इंग्लैंड के वनडे रिकॉर्ड में नया अध्याय जोड़ दिया. उनके 202 रन वनडे क्रिकेट में इंग्लैंड की ओर से बनाया गया अब तक का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर है. इससे पहले बेन स्टोक्स ने 2023 में न्यूजीलैंड के खिलाफ 182 रन बनाए थे.

इस मुकाबले में इंग्लैंड ने रावलपिंडी में वनडे का सबसे बड़ा स्कोर बनाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया. वनडे में 400 से ज्यादा रन बनाने के मामले में भारत नौ बार के साथ सूची में सबसे आगे है, जबकि इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका आठ-आठ बार यह आंकड़ा पार कर चुके हैं.

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