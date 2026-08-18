हमास की 'हां' पर इजरायल की 'ना', क्या 8 मुस्लिम देशों का दबाव सुलझा पाएगा गाजा का संकट?

अमेरिकी दूत जारेड कुशनर ने हमास नेताओं से मिलकर डोनाल्ड ट्रंप के 15-सूत्रीय गाजा रोडमैप पर चर्चा की है. आइए जानते हैं कि इस पर 8 मुस्लिम देशों ने क्या स्टैंड लिया है.

जारेड कुशनर ने हमास नेता खलील अल-हय्या से काहिरा में 2 घंटे से ज्यादा बात की.

इस मिशन में टोनी ब्लेयर और निकोले म्लादेनोव भी कुशनर के साथ हैं.

8 अरब और मुस्लिम देशों ने ट्रंप के इस शांति प्रयास का समर्थन किया है.

Trump Gaza 15 Point Roadmap: मिडल ईस्ट की राजनीति में इस वक्त एक ऐसी हलचल हो रही है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. अमेरिकी दूत जारेड कुशनर ने काहिरा (मिस्र) में हमास के नेताओं के साथ एक बेहद अहम और लंबी बैठक की है.

यह मुलाकात इसलिए भी खास है क्योंकि अमेरिका आधिकारिक तौर पर हमास को एक प्रतिबंधित संगठन मानता है, लेकिन शांति के लिए अब सीधी बातचीत का रास्ता चुना गया है. यह सब कुछ पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस '15-सूत्रीय गाजा रोडमैप' को अमली जामा पहनाने के लिए हो रहा है, जिसे गाजा में स्थायी शांति का रास्ता माना जा रहा है.

क्या है पूरा मामला?

अमेरिकी दूत जारेड कुशनर ने हाल ही में काहिरा में हमास के राजनीतिक प्रमुख खलील अल-हय्या और उनके डेलिगेशन के साथ दो घंटे से ज्यादा समय तक बातचीत की. इस बैठक में कुशनर के साथ 'बोर्ड ऑफ पीस' के महानिदेशक निकोले म्लादेनोव और ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर भी शामिल थे.

यह मुलाकात इसलिए ऐतिहासिक है क्योंकि अमेरिका आधिकारिक तौर पर हमास को एक आतंकवादी संगठन मानता है, लेकिन इस बार कूटनीतिक उद्देश्यों के लिए यह सीधी बातचीत की गई है.

हमास का क्या है मूड?

यह मामला इसलिए और भी गर्म है क्योंकि हमास ने ट्रंप के इस 15-सूत्रीय शांति रोडमैप पर अपनी सैद्धांतिक सहमति जता दी है. प्रस्ताव के मुताबिक, हमास चरणबद्ध तरीके से अपने हथियार डालने और एक राजनीतिक दल के रूप में बदलने को तैयार है, बशर्ते इजरायली सेना गाजा से पूरी तरह बाहर निकल जाए.

हालांकि, असली पेंच इजरायल की ओर से फंसा है. इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने इस पूरे फ्रेमवर्क को सार्वजनिक रूप से खारिज कर दिया है. उनका कहना है कि जब तक हमास का पूरी तरह से खात्मा और निशस्त्रीकरण नहीं हो जाता, तब तक इजरायली सेना गाजा से एक इंच भी पीछे नहीं हटेगी.

ट्रंप का 15-सूत्रीय रोडमैप कैसे काम करता है?

डोनाल्ड ट्रंप का यह प्लान गाजा में शांति बहाली के लिए एक चरणबद्ध तरीका अपनाता है. इसके तहत सबसे पहले सैन्य अभियानों को पूरी तरह रोका जाएगा और हथियारों को धीरे-धीरे खत्म करके उन्हें सुरक्षित जगहों पर स्टोर किया जाएगा. इसके बाद इजरायली सेना को 'येलो लाइन' तक पीछे हटना होगा, जो गाजा में एक बफर जोन की तरह काम करती है.

प्लान में आगे कहा गया है कि गाजा में सुरक्षा व्यवस्था संभालने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय स्टेबलाइजेशन फोर्स तैनात की जाएगी. साथ ही, गाजा का शासन चलाने के लिए एक गैर-राजनीतिक फिलिस्तीनी टेक्नोक्रेटिक प्रशासन का गठन किया जाएगा.

नेतन्याहू का विरोध और ट्रंप की चुनौती

भले ही हमास ने इस रोडमैप को स्वीकार करने के संकेत दिए हैं, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे सार्वजनिक रूप से खारिज कर दिया है. नेतन्याहू का स्टैंड साफ है कि जब तक हमास पूरी तरह निहत्था नहीं हो जाता, तब तक इजरायली सेना गाजा से पीछे नहीं हटेगी.

अमेरिकी प्रशासन इजरायल के इस रवैये से नाराज बताया जा रहा है. रिपोर्ट्स के अनुसार, वाशिंगटन को लगता है कि इजरायल ‘खेल खेल रहा है’ और केवल वक्त बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है. कुशनर की नेतन्याहू से मुलाकात का मकसद बातचीत को फिर से शुरू करना नहीं, बल्कि इसे अंतिम अंजाम तक पहुंचाना है.

8 मुस्लिम देशों ने क्यों की निंदा?

इजरायल द्वारा इस शांति योजना को ठुकराए जाने के बाद सऊदी अरब, यूएई, मिस्र, कतर, जॉर्डन, इंडोनेशिया, पाकिस्तान और तुर्की जैसे 8 बड़े मुस्लिम देशों ने एकजुट होकर इजरायल की निंदा की है. इन देशों ने एक साझा बयान जारी कर कहा है कि शांति प्रस्ताव को खारिज करना गाजा में युद्ध खत्म करने के प्रयासों को सीधे तौर पर चुनौती देना है. उन्होंने ट्रंप प्रशासन से अपील की है कि वे इजरायल पर इस रोडमैप को स्वीकार करने के लिए कड़ा दबाव बनाएं.