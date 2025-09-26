Add DNA as a Preferred Source
डीएनए एक्सप्लेनर

H-1B फीस वृद्धि: भारत की आईटी कंपनियां या अमेरिकी फर्म? जानें किसे होगा इन वीजा से बड़ा मुनाफा?

अक्सर ही अपने फैसलों से दुनिया को दंग करने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फिर ट्रेंड में आ गए हैं. कारण बना है एच-1बी वर्कर वीजा. ध्यान रहे कि ट्रंप ने एच-1बी वर्कर वीजा पर कर्मचारियों को नौकरी देने वाली कंपनियों के लिए एप्लीकेशन फीस में भारी बढ़ोतरी की.

Latest News

बिलाल एम जाफ़री

Updated : Sep 26, 2025, 08:25 PM IST

H-1B फीस वृद्धि: भारत की आईटी कंपनियां या अमेरिकी फर्म? जानें किसे होगा इन वीजा से बड़ा मुनाफा?

अक्सर ही अपने फैसलों से दुनिया को दंग करने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फिर ट्रेंड में आ गए हैं. कारण बना है एच-1बी वर्कर वीजा. ध्यान रहे कि ट्रंप ने एच-1बी वर्कर वीजा पर कर्मचारियों को नौकरी देने वाली कंपनियों के लिए एप्लीकेशन फीस में भारी बढ़ोतरी की. बता दें कि यह वह मुख्य तरीका है, जिससे कंपनियां दुनिया भर से टेक्नोलॉजी से लेकर टीचिंग जैसे क्षेत्रों में स्पेशल स्किल वाले कर्मचारियों को लाती हैं, इमिग्रेशन पर अमेरिका में बढ़ती बहस के बीच, प्रति एप्लीकेशन 100,000 डॉलर की यह बढ़ोतरी कंपनियों को इस प्रोग्राम का इस्तेमाल करके मौजूदा स्तर पर विदेशी कर्मचारियों को लाने से रोकने के लिए है.

हालांकि, फीस में इस बढ़ोतरी से भ्रम भी पैदा हुआ है, और इसके अमेरिकी टेक सेक्टर पर असर को लेकर चिंताएं भी बढ़ी हैं. साथ ही, यह सवाल भी उठ रहे हैं कि एच-1बी वीजा से असल में किसे फायदा हुआ? पिछले कुछ सालों में इसमें क्या बदलाव हुए? साथ ही एक बड़ा प्रश्न यह भी है कि नए नियमों से सबसे ज्यादा नुकसान किसे होगा?

H-1B को लेकर क्या है ट्रंप प्रशासन की घोषणा?

डोनाल्ड ट्रंप द्वारा जारी घोषणा के अनुसार, उनके प्रशासन ने आदेश दिया है कि रविवार सुबह 12:01 AM ET (04:01 GMT) से कंपनियों को हर H-1B आवेदन के लिए $100,000 की फीस देनी होगी. दिलचस्प ये कि पहले यह फीस कंपनी के आकार के आधार पर $2,000 से $5,000 के बीच होती थी. व्हाइट हाउस ने ट्रंप की घोषणा की व्याख्या करते हुए कहा कि, 'यह फीस नए  H-1B आवेदन जमा करने पर एक बार देनी होगी.'

उन्होंने यह भी कहा कि यह नियम पहले से H-1B वीजा रखने वालों या 21 सितंबर से पहले आवेदन जमा करने वालों पर लागू नहीं होगा. व्हाइट हाउस ने कहा कि श्रम विभाग मौजूदा वेतन नियमों को अपडेट कर रहा है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि H-1B वीजा केवल उच्च योग्य विदेशी वर्कर्स को ही मिले.

इसके अलावा, होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने कहा कि H-1B लॉटरी में कम सैलरी वाले आवेदकों की तुलना में उच्च-कुशल और अधिक सैलरी वाले आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी. साथ ही, विभाग ने यह भी कहा कि H-1B वीजा सिस्टम में अन्य सुधारों पर भी विचार किया जा रहा है.

वीजा फीस बढ़ाने के बाद क्या तर्क दे रहा है ट्रंप प्रशासन?

ध्यान रहे कि H-1B वीजा, 1990 में तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज एच. डब्ल्यू. बुश के कार्यकाल में अमेरिका द्वारा शुरू किए गए वीजा सुधारों का एक हिस्सा था. यह कंपनियों को स्पेशल स्किल वाले विदेशी कर्मचारियों को छह साल तक अमेरिका में नौकरी पर रखने की अनुमति देता है. लेकिन आलोचकों का लंबे समय से यह तर्क रहा है कि रिक्रूटमेंट फर्म इस सिस्टम का गलत इस्तेमाल करती हैं, ताकि वे कम वेतन पर विदेशी कामगारों को ला सकें, जबकि कंपनियों को अमेरिकी कर्मचारियों को ज़्यादा वेतन देना पड़ता है.

इससे सिस्टम में गड़बड़ी होती है और साथ ही वे नौकरियां भी चली जाती हैं जो अन्यथा अमेरिकियों को मिलतीं. H-1B वीजा धारकों को कंपनियों द्वारा दी जाने वाली न्यूनतम वार्षिक सैलरी $60,000 है, जबकि आलोचकों का कहना है कि इसी काम के लिए एक अमेरिकी टेक वर्कर को $100,000 या उससे ज़्यादा सैलरी मिलेगी. मामले के तहत वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक ने कहा कि, 'अगर आप किसी को ट्रेनिंग देना चाहते हैं, तो देश की किसी अच्छी यूनिवर्सिटी के हाल के ग्रेजुएट को ट्रेनिंग दें. अमेरिकियों को ट्रेनिंग दें. हमारी नौकरियां छीनने के लिए बाहर से लोगों को लाना बंद करें.'

H-1B fee hike

अमेरिका में सबसे ज्यादा कहां से आते हैं H-1B वीज़ा होल्डर?

इस सवाल का सबसे हैरान करने वाला जवाब यह है कि H-1B वीज़ा पाने वालों में ज़्यादातर भारतीय टेक वर्कर होते हैं. उदाहरण के लिए, 2024 में, अमेरिकी सरकार के आंकड़ों के अनुसार, भारतीयों को 71 प्रतिशत H-1B वीज़ा मंज़ूर हुए, जबकि चीनी नागरिकों को 11.7 प्रतिशत वीज़ा मिले। फिलिपिनो तीसरे स्थान पर थे, जिन्हें 1.3 प्रतिशत H-1B वीज़ा मंज़ूर हुए. चौथे स्थान पर कनाडाई थे, जिन्हें 1.1 प्रतिशत वीज़ा मिले; और पांचवें स्थान पर दक्षिण कोरियाई थे, जिन्हें 1 प्रतिशत वीज़ा मिले. लेकिन जब इन कर्मचारियों को नौकरी देने वाली कंपनियों और उनके लिए वीज़ा के लिए आवेदन करने की बात आती है, तो स्थिति और जटिल हो जाती है और यह एक बदलते पैटर्न को दर्शाती है.

सबसे ज़्यादा H-1B वीज़ा के मामले में किस कंपनी ने किय टॉप ?

इतिहास पर नजर डालें तो, भारतीय टेक्नोलॉजी कंपनियों ने 2009 से 2025 के बीच सबसे ज़्यादा H-1B वीज़ा हासिल कर अपने कर्मचारियों को अमेरिका की यात्रा पर भेजा है. इस दौरान टॉप चार स्थान इन्हीं कंपनियों ने हासिल किए. US सिटीज़न्सशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज़ (USCIS) के आंकड़ों के अनुसार, 2009 से 30 जून 2025 के बीच: मुंबई स्थित भारतीय मल्टीनेशनल IT और कंसल्टिंग फर्म टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज़ (TCS) को सबसे ज़्यादा H-1B वीज़ा मिले. संख्या थी 98,259.

1990 के दशक में भारत के चेन्नई में शुरू हुई, लेकिन अब अमेरिकी कंपनी कोग्निज़ेंट दूसरे स्थान पर है, इसे 92,435 वीज़ा मिले. भारत के बेंगलुरु में हेडक्वार्टर वाली इंफोसिस तीसरे स्थान पर है, इसे 87,654 वीज़ा मिले. बेंगलुरु में ही स्थित विप्रो चौथे स्थान पर है, इसे 77,289 वीज़ा मिले.

हाल फ़िलहाल किस कंपनी की झोली में आए सबसे ज्यादा H-1B वीज़ा?

2015 से 2025 के बीच, TCS, कॉग्निजेंट और इंफोसिस टॉप तीन में रहे, लेकिन चौथा और पांचवां स्थान क्रमशः अमेरिकी टेक दिग्गज माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के पास था. 2020 के बाद से, यह बदलाव और भी नाटकीय हुआ है, जिसमें अमेरिकी टेक कंपनी अमेज़न पहले स्थान पर (43,375) रही, और गूगल (35,736) और माइक्रोसॉफ्ट (35,356) चौथे और पांचवें स्थान पर रहे. इंफोसिस (43,332 वीज़ा) और TCS (38,138) क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे.

हाल के डेटा से पता चलता है कि स्थिति दस साल पहले से काफी अलग है. 2025 के पहले छह महीनों में, TCS टॉप-10 H-1B वीजा पाने वाली कंपनियों में एकमात्र भारतीय कंपनी है, जिसे 5,505 वीजा मिले. भारतीय मूल की कंपनी कॉग्निजेंट सातवें स्थान पर है. अमेज़न (10,044 वीजा) के बाद, H-1B वीजा पाने वाली कंपनियों की सूची में बाकी जगहें अमेरिकी टेक, बैंकिंग, कंसल्टिंग और रिटेल कंपनियों के नाम हैं-माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, एप्पल, गूगल, जेपी मॉर्गन चेस, वॉलमार्ट और डेलायट.

इस बदलाव के पीछे की असल वजह क्या है? 

ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान H-1B प्रोग्राम की जांच बढ़ने के साथ, अमेरिकी नौकरियों के लिए विदेशी प्रतिभाओं को भर्ती करने वाली प्रमुख भारतीय कंपनियां अधिक संख्या में अमेरिकियों को नौकरी देने लगीं. अपने पहले कार्यकाल के दौरान, ट्रंप ने H-1B प्रोग्राम को अमेरिकी कर्मचारियों के लिए 'बहुत, बहुत खराब' बताया था. 2020 में अपने कार्यकाल के खत्म होने से कुछ महीने पहले, उन्होंने H-1B वीजा पर अस्थायी रोक लगा दी थी, लेकिन एक संघीय अदालत ने इस रोक को रद्द कर दिया.

CNBC-TV18 को दिए एक इंटरव्यू में, कंपनी के सीईओ ने कहा था कि जनवरी 2025 तक TCS के अमेरिका में काम करने वाले आधे से ज़्यादा कर्मचारी स्थानीय रूप से भर्ती किए गए थे.  फिर भी, अमेरिकी में अपनी भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर भारतीय टेक कंपनियों पर सवाल उठते रहे हैं.

अमेरिका में किन आरोपों का सामना करती हैं भारतीय टेक कंपनियां?

टी.सी.एस. के एक पूर्व कर्मचारी ने 2024 में कंपनी पर मुकदमा किया था. उसका आरोप था कि कंपनी ने अमेरिकी कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया और उनकी जगह कम उम्र के ग्रेजुएट या भारतीय या दक्षिण एशियाई मूल के अस्थायी वर्क वीजा वाले कर्मचारियों को नौकरी पर रख लिया. इस मुकदमे में कंपनी पर भेदभाव के खिलाफ संघीय और राज्य कानूनों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया था, जिसे टी.सी.एस  ने खारिज कर दिया.

यह मामला रैंडी डेवरिन ने फ्लोरिडा के दक्षिणी जिला कोर्ट में दायर किया था और बाद में इसे न्यू जर्सी जिले में स्थानांतरित कर दिया गया. डेवरिन को सितंबर 2023 में नौकरी से निकाल दिया गया था. इस साल मई में, जिला जज ब्रायन आर मार्टिनोटी ने टी.सी.एस. द्वारा उसके खिलाफ लगाए गए कुछ दावों को खारिज करने के लिए दायर याचिका को खारिज कर दिया.

कंपनी पर पहले भी अन्य अमेरिकी कर्मचारियों ने इसी तरह के आरोप लगाए थे. लेकिन भर्ती और नौकरी से निकालने की प्रक्रियाओं में नस्लीय या जातीय भेदभाव के आरोप सिर्फ भारतीय कंपनियों पर ही नहीं लगते. 12 सितंबर को, एलन मस्क की इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी टेस्ला के खिलाफ सैन फ्रांसिस्को की एक फेडरल कोर्ट में एक क्लास-एक्शन मुकदमा दायर किया गया. इस मुकदमे में आरोप लगाया गया कि टेस्ला 'व्यवस्थाबद्ध तरीके से' विदेशी कर्मचारियों को नौकरी देकर और अमेरिकी नागरिकों को बड़ी संख्या में नौकरी से निकाल कर संघीय नागरिक कानून का उल्लंघन करती है.

शिकायत में कहा गया कि टेस्ला कुशल श्रम के लिए H-1B वीजा धारकों पर बहुत निर्भर है. 2024 में, टेस्ला ने कथित तौर पर H-1B वीजा पर लगभग 1,355 कर्मचारियों को नौकरी दी, जबकि 6,000 से अधिक कर्मचारियों को निकाल दिया, जिनमें से अधिकांश अमेरिकी नागरिक थे. बीते दिनों दक्षिणपंथीइन्फ्लुएंसर चार्ली किर्क की याद में आयोजित कार्यक्रम में ट्रंप  के बगल में बैठे मस्क लंबे समय से H-1B वीजा के समर्थक रहे हैं. दक्षिण अफ्रीका के रहने वाले मस्क, अमेरिकी नागरिक बनने से पहले H-1B वीजा पर थे.

2024 में, उन्होंने अपने X प्लेटफॉर्म पर लिखा, 'मैं और स्पेसएक्स, टेस्ला और सैकड़ों अन्य कंपनियां बनाने वाले कई महत्वपूर्ण लोग जो अमेरिका को मजबूत बनाने में योगदान देते हैं, अमेरिका में हैं, इसका कारण H-1B वीजा है. '

क्या H-1B वीजा पर बदला है डोनाल्ड ट्रंप का रुख?

तमाम एक्सपर्ट्स हैं जो इस बात को मानते हैं कि हां, अमेरिकी राष्ट्रपति ने वीजा प्रोग्राम पर अपना रुख बदल दिया है. अपने पहले कार्यकाल के दौरान इसकी आलोचना करने के बाद, उन्होंने दिसंबर 2024 में इसकी खूब तारीफ की.

उन्होंने न्यूयॉर्क पोस्ट को बताया था कि, 'मेरी प्रॉपर्टी में कई H-1B वीजा हैं। मैं हमेशा से H-1B का समर्थक रहा हूं. मैंने इसका कई बार इस्तेमाल किया है. कुल मिलाकर ट्रंप ने अपनी बातों के बीच  H-1B वीजा को एक बेहद शानदार प्रोग्राम बताया था.  लेकिन ट्रंप के 'मेक अमेरिका ग्रेट अगेन' (MAGA) के राजनीतिक समर्थकों का एक बड़ा हिस्सा H-1B वीजा को खत्म करने या इस प्रोग्राम में बड़े बदलाव की मांग कर रहा है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से. 

