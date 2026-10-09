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हिंदी न्यूज़डीएनए एक्सप्लेनर

डीएनए एक्सप्लेनर

'मक्खी मारने के लिए हथौड़े का इस्तेमाल न हो', भीड़ को कंट्रोल करने से CJP प्रोटेस्ट तक SC के सरकार को 5 बड़े आदेश

ट्रेनें रद्द करने और मेट्रो स्टेशन बंद किए जाने के सरकार के फैसला का बचाव करते हुए एसजी तुषार मेहता ने कहा कि 22 जुलाई के जंतर-मंतर प्रोटेस्ट में हिंसा की घटनाएं सामने आई थीं.

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Neelam

Updated : Oct 09, 2026, 05:02 PM IST

'मक्खी मारने के लिए हथौड़े का इस्तेमाल न हो', भीड़ को कंट्रोल करने से CJP प्रोटेस्ट तक SC के सरकार को 5 बड़े आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने 57 मेट्रो स्टेशन बंद किए जाने की संख्या को कम करने को कहा (Image Source: ANI)

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दिल्ली आने वाली ट्रेनें रद्द किए जाने और 57 मेट्रो स्टेशन बंद रखे जाने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने चिंता जताई कि इस तरह मेट्रो और ट्रेन से ट्रेवल करने वाले करोड़ों लोग प्रभावित होंगे. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान बेहद अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि इस तरह सबकुछ बंद नहीं किया जा सकता, देश के हर हिस्से से लोग ट्रेनों से ट्रेवल करते हैं. एहतियाती कार्रवाई का मतलब ये नहीं कि मक्खी मारने के लिए हथौड़े का इस्तेमाल किया जाए. शनिवार (10 अक्टूबर, 2026) को कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार (CEC Gyanesh Kumar) के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने जा रही है, उससे पहले रेलवे ने कुछ ट्रेन रद्द कर दी हैं और दिल्ली सरकार ने 57 मेट्रो स्टेशन बंद रखने का फैसला किया है.

शुक्रवार (9 अक्टूबर, 2026) को सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने याचिकाकर्ता कम्युनिस्ट पार्टी (CPM) के महासचिव एमए बेबी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में ये मुद्दे उठाए थे. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत (CJI Surya Kant), जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच के सामने कपिल सिब्बल ने प्रदर्शन की अनुमति के लिए अपील करते हुए कहा कि यह देश के नागरिक होने के नाते याचिकाकर्ता का अधिकार है. इसी दौरान दूसरे याचिकाकर्ताओं की तरफ से गोपाल शंकरनारायणन, अभिषेक सिंघवी जैसे सीनियर एडवोकेट भी पेश हुए और सभी ने मेट्रो स्टेशन बंद, ट्रेनें रद्द किए जाने और सीजेपी और यूथ कांग्रेस को प्रदर्शन की इजाजत नहीं दिए जाने का मुद्दा कोर्ट में उठाया. उनकी दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने भी चिंता जताई और इससे करोड़ों यात्रियों के प्रभावित होने की बात कही. कोर्ट ने सरकार को कौन-सी बेहद अहम बातें कहीं, जानते हैं-

  • कोर्ट ने यात्रियों की असुविधा का हवाला देते हुए सरकार से कहा, 'यंगस्टर्स से लेकर बड़े-बूढ़े सब लोग मेट्रो से यात्रा करते हैं. यात्रियों को बुनियादी सुविधाओं का अधिकार है.'
  • सरकार की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से सीजेआई सूर्यकांत ने कहा, 'हम मुख्यरूप से इन 57 मेट्रो स्टेशनों के एंट्री गेट बंद किए जाने से चिंतित हैं. हमारी चिंता किसी विशेष प्रदर्शनकारी या व्यक्ति को लेकर नहीं है, बल्कि उन सैकड़ों और हजारों यात्रियों के लिए है, जो आजीविका के लिए गुरुग्राम, ग्रेटर नोएडा, ईस्ट दिल्ली और साउथ दिल्ली से रोजाना राजधानी आते-जाते हैं.'
  • कोर्ट ने कहा, 'अधिकारियों को नियामक उपाय लागू करने का पूरा अधिकार है, इसमें कोई शक नहीं है. अगर आपकी चिंता यह है कि बड़ी संख्या में लोग आ सकते हैं, जिसको नियंत्रित करना चाहिए, तो आप ऐसा करने के लिए स्वतंत्र हैं. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि आप सबकुछ रोक देंगे और लोगों को किसी भी साधन की सुविधा के बगैर ऐसे ही छोड़ देंगे. मक्खी मारने के लिए हथौड़ा इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है.'
  • कोर्ट ने कहा कि हर किसी के पास कार या प्राइवेट ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं होती है. लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर निर्भर होते हैं. इस तरह की कार्रवाई संभव नहीं है. कोर्ट ने यह भी कहा कि सड़कें बंद करने के फैसले पर भी पुनर्विचार किया जाना चाहिए. कोर्ट ने कहा कि आकलन करें कि कौन से क्षेत्र में प्रतिबंध की जरूरत है और कहां नहीं है.
  • तुषार मेहता ने सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों का बचाव करते हुए जुलाई में जंतर मंतर पर हुए सीजेपी प्रोटेस्ट का भी हवाला दिया और कहा कि उस प्रदर्शन के दौरान हिंसा की घटनाएं सामने आई थीं. हालांकि, कोर्ट की चिंताओं पर एसजी तुषार मेहता ने कहा कि वह सरकार से इस बारे में बात करेंगे और उन्होंने भरोसा दिलाया कि उचित उपाय किए जाएंगे.

 

यह भी पढ़ें:- 'आप HC जाइए न', मेट्रो बंद-ट्रेनें रद्द और प्रदर्शन की इजाजत नहीं मिलने पर SC में सुनवाई के लिए अड़े सिब्बल से बोले CJI

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