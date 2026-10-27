32 बोर की पिस्टल, पॉइंट ब्लैंक रेंज से किया शूट! गुवाहाटी में होटल लीज पर लेने वाले ने क्यों कर दी 5 लोगों की हत्या

गुवाहाटी स्थित होटल बिलास इन में संपत्ति विवाद के चलते हुई गोलीबारी में पांच लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति घायल है.

असम के गुवाहाटी में होटल के अंदर हुई गोलीबारी का दिल दहलाने वाला वीडियो सामने आया है. वीडियो में एक शख्स दुकान जैसी जगह के अंदर दाखिल होता दिखाई देता है और सामने मौजूद व्यक्ति पर पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली चला देता है. गोली लगने के बाद वह शख्स जमीन पर गिर जाता है. इस वारदात में कुल छह लोगों को गोली लगी, जिनमें से पांच की मौत हो गई, जबकि एक घायल का अस्पताल में इलाज चल रहा है.

एक ही परिवार के चार लोगों की मौत

पुलिस ने मामले के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और वारदात में इस्तेमाल की गई .32 बोर की पिस्टल भी जब्त कर ली है. ये घटना गुवाहाटी के बोरा सर्विस इलाके में स्थित होटल बिलास इन की है. पुलिस के मुताबिक, 26 अक्टूबर 2026 की रात करीब 9 बजे होटल में अचानक विवाद बढ़ गया और देखते ही देखते गोलीबारी शुरू हो गई. इस घटना में जान गंवाने वाले पांच लोगों में चार एक ही परिवार के सदस्य थे.

मृतकों की पहचान होटल की मालकिन हेलेना भराली, उनके भाई भूदेव भराली, हेलेना के बेटे देवर्षि कश्यप, देवर्षि की पत्नी रिनिकी कश्यप और परिवार के रिश्तेदार नारायण दास के रूप में हुई है. वहीं, गोली लगने से घायल हुए सत्येंद्र पाठक का अस्पताल में इलाज चल रहा है. उनकी उम्र 43 साल बताई गई है.

Guwahati Firing Case: CCTV footage from the shootout case where six people were shot and five died. In this video, one Satyandra Pathak was shot from point blank by Ghanakanta Gogoi. Pathak was rushed to GMCH & is undergoing treatment. He survived the attack. However, five others shot inside the Hotel Bilas Inn, including owner Helena, her family died on spot. October 27, 2026

होटल के रिसेप्शन एरिया में हर तरफ पड़े थे शव

पुलिस के अनुसार, घटनास्थल पर होटल के रिसेप्शन एरिया में चार लोग मिले थे, जबकि दो घायल होटल के रास्ते के पास पाए गए. घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन उनमें से एक की जान नहीं बच सकी. इस घटना ने एक बार फिर संपत्ति से जुड़े विवादों के हिंसक रूप लेने पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

लीज एग्रीमेंट को लेकर चल रहा था विवाद

पुलिस की शुरुआती जांच में गोलीबारी की वजह होटल के मालिकों और उसे लीज पर लेने वाले व्यक्ति के बीच संपत्ति से जुड़ा विवाद सामने आया है. पुलिस के मुताबिक, 10 सितंबर 2025 को होटल मालिकों ने आरोपी घनकांत गोगोई के साथ पांच साल का लीज एग्रीमेंट किया था. होटल का मासिक किराया करीब 1.8 लाख रुपये तय हुआ था.

आरोपी ने होटल में मरम्मत करवाई थी. इसके बाद परिसर के इस्तेमाल और कुछ सुविधाओं को लेकर दोनों पक्षों के बीच मतभेद पैदा हो गए. विवाद को सुलझाने के लिए 26 अक्टूबर 2026 को होटल में एक बैठक रखी गई थी. हालांकि, पुलिस के मुताबिक बैठक शुरू होने से पहले ही दोनों पक्षों के बीच बहस बढ़ गई. मामला हाथापाई तक पहुंचा और इसके बाद आरोपी ने वहां मौजूद छह लोगों पर गोली चला दी. फिलहाल पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि विवाद किस मुद्दे पर इतना बढ़ा और गोली चलाने की नौबत कैसे आई.

पिस्टल जब्त, आरोपी पुलिस हिरासत में

गुवाहाटी पुलिस ने आरोपी घनकांत गोगोई को गिरफ्तार कर लिया है. घटना के करीब एक घंटे के भीतर आरोपी को पकड़ लिया गया था. वारदात में इस्तेमाल की गई .32 बोर की लाइसेंसी पिस्टल भी बरामद कर ली गई है. घटनास्थल से पुलिस को .32 कैलिबर के कई खाली कारतूस और जिंदा कारतूस मिले हैं.

अपराध जांच विभाग और फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी की टीमों ने मौके पर पहुंचकर सबूत जुटाए हैं. मामले की गंभीरता को देखते हुए असम पुलिस ने विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया है. इस टीम की अगुवाई संयुक्त पुलिस आयुक्त अंकुर जैन करेंगे. SIT गोलीबारी की परिस्थितियों, फॉरेंसिक रिपोर्ट, गवाहों के बयान और वारदात से पहले हुए विवाद की विस्तार से जांच करेगी.

कांग्रेस ने कानून-व्यवस्था पर उठाए सवाल

गुवाहाटी में हुई इस घटना के बाद असम कांग्रेस ने राज्य की कानून-व्यवस्था को लेकर चिंता जताई है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की. गौरव गोगोई ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा से बढ़ते अपराधों पर ध्यान देने और इस मामले में जवाबदेही तय करने की मांग भी की.

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