होटल में शूटआउट, रात 9 बजे चलीं ताबड़तोड़ गोलियां, ओनर फैमिली समेत 5 की मौत... गुवाहाटी मास मर्डर की पूरी कहानी

गुवाहाटी के होटल बिलास इन में हुई फायरिंग घटना में 5 लोगों की मौत हो गई. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लाइसेंसी पिस्टल जब्त कर ली है.

होटल ओनर और आरोपी के बीच लीज को लेकर विवाद चल रहा था

आरोपी ने करीब एक साल पहले होटल को लीज पर लिया था

मृतकों में होटल मालिक के परिवार के 4 लोग शामिल हैं

असम के गुवाहाटी में 26 अक्टूबर की रात एक होटल में हुई फायरिंग से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. गोलीबारी में एक ही परिवार से 4 लोगों समेत 5 की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है. पुलिस के अनुसार जिस होटल में घटना हुई, उसे आरोपी ने लीज पर लिया था और होटल मालिक से लंबे समय से विवाद चल रहा था. बीते सोमवार को भी लीज को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ और उसके बाद आरोपी ने लाइसेंसी पिस्टल से फायरिंग की.

रात 9 बजे होटल में फायरिंग

घटना गुवाहाटी के बोरा सर्विस इलाके की है. यहां जीएस रोड के पास स्थित होटल बिलास इन में सोमवार रात करीब 9 बजे फायरिंग हुई. अचानक हुई फायरिंग की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस के मुताबिक, एक व्यक्ति ने वहां मौजूद लोगों पर गोलियां चलाईं. शुरुआती जानकारी में हमले की वजह और हमलावर की पहचान स्पष्ट नहीं थी.

6 को लगी गोली, 5 की मौत

फायरिंग की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और घायल को अस्पताल पहुंचाया. गुवाहाटी पुलिस कमिश्नर पार्थ सारथी महंत ने बताया कि 6 लोगों को गोली लगी थी. इनमें से 4 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि इलाज के दौरान 5वें व्यक्ति की भी मौत हो गई.

#WATCH | Guwahati, Assam: Visuals from the spot in the Ulubari area where five people were killed in a firing incident near a hotel. https://t.co/UgSVlDtmam — ANI (@ANI) October 27, 2026

चार मृतक एक ही परिवार के

पुलिस जांच में सामने आया कि मृतकों में से चार होटल मालिक के परिवार से हैं. पुलिस के अनुसार, पांचवां मृतक और घायल व्यक्ति भी होटल मालिक के गांव का है. मृतकों की पहचान होटल की ओनर हेलेना भराली, उनके बेटे देवरशी कश्यप, देवरशी की पत्नी रिनिकी कश्यप, परिवार के रिश्तेदार नारायण दास और हेलेना के भाई भुदेव भराली के रूप में हुई है. एक घायल का इलाज गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में चल रहा है.

सामने आया होटल लीज का विवाद

पुलिस कमिश्नर महंत के अनुसार, शुरुआती जांच से पता चलता है कि घटना के पीछे होटल मालिक और उसे लीज परलेने वाले व्यक्ति के बीच विवाद था. पुलिस का कहना है कि आरोपी ने करीब एक साल पहले होटल को लीज पर लिया था. विवाद होटल के लीज एग्रीमेंट से जुड़ा है. विवाद किस बात पर बढ़ा और फायरिंग से ठीक पहले क्या हुआ, इसकी पूरी जानकारी जांच के बाद ही स्पष्ट होगी.

#WATCH | Assam | Five dead following a firing incident near a hotel in the Ulubari area in Guwahati. Security officials present at the spot. (Visuals from the spot) https://t.co/kJEtgDfC3E — ANI (@ANI) October 26, 2026

एक घंटे में आरोपी गिरफ्तार

घटना के बाद पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू की. पुलिस ने आरोपी घनकांत गोगोई को घटना के करीब एक घंटे के भीतर पलटन बाजार इलाके से गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल की गई लाइसेंसी .32 बोर पिस्टल भी जब्त की है. आरोपी से पूछताछ की जा रही है और पूरे मामले की जांच जारी है.

अब किन सवालों के जवाब तलाश रही पुलिस?

पुलिस की शुरुआती जांच में संपत्ति और पट्टे से जुड़ा विवाद सामने आया है, लेकिन अभी कई सवालों के जवाब मिलने बाकी हैं. विवाद किस मुद्दे पर हुआ, फायरिंग तक बात कैसे पहुंची, घटना के दौरान कौन-कौन मौजूद था? पुलिस घटनास्थल से मिले सबूतों और पूछताछ के आधार पर पूरे मामले की जांच कर रही है.

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