गुरुग्राम-फरीदाबाद में 'ब्लैक आउट', फैक्ट्रियां बंद, पानी की सप्लाई ठप! सड़कों पर क्यों उतरे हजारों लोग?

Gurugram Blackout: हरियाणा में पावर सेक्टर के प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ बिजली विभाग के करीब 40,000 कर्मचारी स्ट्राइक पर हैं. हड़ताल की शुरुआत 21 अक्टूबर को रात 10 बजे हुई और यह 23 अक्टूबर तक जारी रहेगी.

कर्मचारी यूनियन का आरोप है कि प्राइवेटाइजेशन से रेगुलर-कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मियों का भविष्य खतरे में पड़ सकता है. (Photo: PTI)

Gurugram Blackout: देश की राजधानी दिल्ली से सटे हरियाणा के गुरुग्राम और फरीदाबाद समेत कई शहरों में हाहाकार मचा है. मिलेनियम सिटी गुरुग्राम बिना बिजली-पानी के रहने को मजबूर है. हरियाणा के कई शहरों के भी हालात ऐसे ही हैं. इसकी वजह राज्य के बिजली कर्मचारियों की तीन दिन की हड़ताल है. हरियाणा में पावर सेक्टर के कथित प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ बिजली विभाग के करीब 40,000 कर्मचारी स्ट्राइक पर हैं. पावर सेक्टर के ये कर्मचारी हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (HERC) के गुरुग्राम और नूह के लिए प्राइवेट कंपनी 'इलेवन पावर' को पैरेलल बिजली डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस देने के फैसले का विरोध कर रहे हैं.

22 अक्तूबर से सप्लाई बाधित

गुरुग्राम में बुधवार (अक्तूबर, 22, 2026) देर रात से ही बड़े पैमाने पर बिजली कटौती शुरू हो गई थी. गुरुवार रात 10 से 12 बजे के बीच महज दो घंटे की अस्थायी राहत मिली, लेकिन हालत जस की तस बनी हुई है. इसकी वजह से शहर के ज्यादातर इलाके अंधेरे में डूब गए. बिजली कटौती रिहायशी कॉलोनियों, इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स और ग्रामीण इलाकों में भी पहुंच गई. लोगों की शिकायत है कि बिजली अधिकारियों और हेल्पलाइन पर बार-बार कॉल करने से कोई राहत नहीं मिली.

बिजली कट से पानी संकट भी गहराया

कई इलाकों में, लंबे समय तक बिजली गुल रहने की वजह से पानी की सप्लाई पर भी असर पड़ा. बिजली पर निर्भर बूस्टिंग स्टेशन और घरों की मोटरें काम करना बंद कर गईं. कुछ लोगों ने टैंकों में जमा पानी से काम चलाया, तो कुछ ने कहा कि उनके पास जो पानी है, वह कुछ ही घंटों के लिए चलेगा. इंडस्ट्रियल इलाकों में मैन्युफैक्चरर्स ने जनरेटर सेट का इस्तेमाल किया, लेकिन इनसे सिर्फ कुछ समय के लिए राहत मिली. ज्यादा गर्मी, कूलिंग की जरूरतों और एयर पॉल्यूशन कंट्रोल के नियमों की वजह से लंबे समय तक इसके इस्तेमाल पर रोक है.

50 हजार से ज्यादा घर प्रभावित

न्यूज एजेंसी PTI ने एक अधिकारी के हवाले से बताया कि हड़ताल के पहले 12 घंटों में डिपार्टमेंट को 3,000 से ज्यादा शिकायतें मिलीं. वहीं, दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (DHBVN) की हेल्पलाइन पर गुरुवार को बिजली कटौती की करीब 5,000 शिकायतें मिलीं. गुड़गांव में करीब 8.5 लाख बिजली कंज्यूमर हैं. वहां खासकर पुराने गुड़गांव में ज्यादा कटौती देखी गई. लोगों ने कहा कि गुरुवार को इलाके के 50,000 से ज्यादा घर प्रभावित हुए, और कई इलाकों में घंटों इंतजार के बाद भी बिजली कटौती जारी रही.

हरियाणा में क्यों स्ट्राइक पर बिजली कर्मचारी?

हरियाणा में बिजली विभाग के कर्मचारियों ने बिजली क्षेत्र के कथित प्राइवेटाइजेश के विरोध में हड़ताल कर रही है. कर्मचारियों ने कामकाज पूरी तरह से बंद कर दिया है. इसकी वजह से कई जिलों में बिजली सप्लाई बाधित होने से लोग परेशान हैं. बिजली कर्मचारी 'हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (HERC) के उस फैसले का विरोध कर रहे हैं, जिसमें गुरुग्राम और नूह जैसे ज्यादा रेवेन्यू वाले कमर्शियल और इंडस्ट्रियल जोन में एक प्राइवेट कंपनी, इलेवन पावर प्राइवेट लिमिटेड को 25 साल का पैरेलल डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस दिया गया है.

बिजली कर्मचारियों की क्या हैं चिंताएं?

कर्मचारी यूनियनों ने चेतावनी दी है कि प्राइवेटाइजेशन से बिजली की ज्यादा कीमतों के कारण कंज्यूमर, किसान और छोटे बिजनेस पर असर पड़ सकता है. साथ ही लगभग 40,000 रेगुलर, कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले और आउटसोर्स कर्मचारियों और इंजीनियरों का भविष्य खतरे में पड़ सकता है.

बिजली कर्मचारियों का यह भी आरोप है कि फायदेमंद इंडस्ट्रियल और कमर्शियल हब को प्राइवेट ऑपरेटर को सौंपने से दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (DHBVN) जैसी सरकारी डिस्कॉम कमजोर होती हैं.

कर्मचारी यूनियन और किसान संगठनों का कहना है कि यह कदम जनविरोधी है और इससे किसानों और कम आय वाले परिवारों को मिलने वाली क्रॉस-सब्सिडी खत्म हो सकती है.

हड़ताली कर्मचारियों का यह भी तर्क है कि प्राइवेट ऑपरेटर मुनाफे वाले शहरी इलाकों पर ध्यान दे सकते हैं, जबकि ग्रामीण और खेती-बाड़ी के कंज्यूमर को सर्विस देने का फाइनेंशियल बोझ सरकारी यूटिलिटीज पर छोड़ सकते हैं.

क्या कह रही सरकार?

बिजली कर्मचारियों की हड़ताल पर हरियणा सरकार के मंत्री अनिल विज ने कहा कि यह मामला लगभग सुलझ गया है. मैंने कर्मचारी यूनियन के नेताओं से बात की है. मैं उन्हें पहले दिन से ही कह रहा हूं कि हड़ताल कोई समाधान नहीं है. आइए, बैठकर बातचीत करें. अगर आप कोई और हल सुझाते हैं, तो हम उस पर भी विचार करने को तैयार हैं. कल यूनियन ने मांग की थी कि सरकार आदेश को रद्द करने के लिए धारा 108 का इस्तेमाल करे, जो हम कर सकते हैं.'

क्या है बिजली अधिनियम की धारा 108?

बिजली एक्ट की धारा 108 के अनुसार, जनहित से जुड़े नीतिगत मामलों में राज्य आयोग को राज्य सरकार के निर्देशों का पालन करना होगा और कोई मामला जनहित का है या नहीं, इस पर सरकार का निर्णय अंतिम होगा.

उद्योग जगत को करोड़ों का नुकसान

न्यूज एजेंसी PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, गुरुग्राम में लंबे समय तक बिजली कटौती के कारण कई औद्योगिक इकाइयां ठप हो गईं. कई मालिकों ने करोड़ों रुपये के नुकसान की शिकायत की है. 'प्रोग्रेसिव फेडरेशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री' के अध्यक्ष एवं उद्योगपति दीपक मैनी ने कहा कि गुरुग्राम के सेक्टर-37 में बुधवार रात 10 बजे से बिजली आपूर्ति नहीं हुई है.

दीपक मैनी ने कहा, 'औद्योगिक इकाइयों में बिजली कटौती के कारण मशीनें बंद हो गई हैं और उत्पादन ठप पड़ गया है, जिससे कारोबारी गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं. सैकड़ों इकाइयों में कामकाज बंद होने से नुकसान का खतरा बढ़ गया है.'



किन इलाकों में सबसे ज्यादा असर?

हरियाणा की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले गुरुग्राम के रिहाइशी इलाकों और औद्योगिक क्षेत्रों में सबसे गंभीर असर पड़ा है. दौलताबाद, कादीपुर, सेक्टर 37 (इंडस्ट्रीयल एरिया ), सूरत नगर, राजेंद्रा पार्क और लक्ष्मण विहार में बिजली गुल रहने से कामकाज और पानी की सप्लाई ठप है.

फरीदाबाद के सेक्टर-2 और कई अन्य कॉलोनियों में 24 घंटे से अधिक समय तक बिजली आपूर्ति बाधित रही है, जिससे गुस्साए लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ा.

नूंह के शहरी और ग्रामीण इलाकों में बुधवार से ही बिजली की भारी कटौती जारी है. जिले के पुन्हाना, नगीना और फिरोजपुर झिरका समेत कई इलाकों में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा.

इसके अलावा सोनीपत, रोहतक, रेवाड़ी, अंबाला, हिसार, करनाल, पंचकूला, भिवानी, पानीपत, सिरसा और चरखी दादरी में भी 5 से 8 घंटे तक के कट लग रहे हैं.



PUBLIC ADVISORY | ELECTRICITY SUPPLY COMPLAINTS The District Administration Gurugram urges citizens to report any electricity supply-related issues, technical faults, or power outages through the following helpline numbers: 📞 Electricity Helpline Numbers ☎️ 1912 ☎️ 1800-180-4334 💬 WhatsApp Helpline 📱 8813999708 📱 9540954768 Citizens are requested to register their complaints promptly through the designated helplines to facilitate timely action by the concerned department. #PublicAdvisory #ElectricityHelpline #CitizenServices #DistrictAdministrationGurugram #Haryana — DC Gurugram (@DC_Gurugram) October 22, 2026

हेल्पलाइन नंबर जारी

गुरुग्राम के डिप्टी कमिश्नर (DC) ने बिजली संबंधी शिकायतों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं. सोशल मीडिया पोस्ट में बताया गया है कि जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे बिजली सप्लाई से जुड़ी किसी भी समस्या, तकनीकी खराबी या पावर कट की जानकारी इन हेल्पलाइन नंबर पर दें.