'पीछे से पकड़ा, कपड़े फाड़े, लहूलुहान कर दिया', कौन है ट्रंप पर रेप का आरोप लगाने वाली स्विस मॉडल

बीट्रिस क्यूल स्विट्जरलैंड की पूर्व ब्यूटी क्वीन हैं, जो 1990 के दशक की शुरुआत में काफी पॉपुलर थीं. साल 1992 में बीट्रिस क्यूल मिस स्विट्जरलैंड प्रतियोगिता में रनर-अप रही थीं.

बीट्रिस क्यूल के ट्रंप पर लगाए गए आरोपों को पहली बार डिटेल्स में सबके सामने रखा गया है. (Photo: ANI)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) पर एक बार फिर विवादों में हैं. डोनाल्ड ट्रंप पर रेप के आरोप लगे हैं. पूर्व मिस स्विट्जरलैंड बीट्रिस क्यूल का दावा है कि नवंबर 1993 में न्यूयॉर्क के प्लाजा होटल में एक 'ब्यूटी पेजेंट' इवेंट के दौरान ट्रंप ने उन्हें जबरन कमरे में बुलाया और उनके साथ रेप किया. क्यूल का दावा है कि इसके बाद उसे मुंह न खोलने की धमकी भी दी गई थी. अमेरिकी संसद हाउस ज्यूडिशियरी कमेटी के डेमोक्रेटिक सदस्यों की तरफ से जारी रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है. रिपोर्ट में डोनाल्ड ट्रंप और कुख्यात यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन के कथित संबंधों का भी जिक्र है.

बीट्रिस क्यूल ने ट्रंप के हमले को बेहद 'क्रूर' बताया और कहा कि घटना के बाद उनके शरीर के कई हिस्सों से खून बह रहा था और चोट के निशान पड़ गए थे. क्यूल ने इससे पहले साल 2024 में ट्रंप पर यौन शोषण का आरोप लगाया था. उस समय उन्होंने कहा था कि 1993 में ट्रंप ने उन्हें जबरन पकड़ा, चूमा और उनके कपड़े उतारने की कोशिश की थी.

कौन हैं बीट्रिस क्यूल?

बीट्रिस क्यूल स्विट्जरलैंड की पूर्व ब्यूटी क्वीन हैं, जो 1990 के दशक की शुरुआत में काफी पॉपुलर थीं. साल 1992 में बीट्रिस क्यूल मिस स्विट्जरलैंड प्रतियोगिता में रनर-अप रही थीं. इसके बाद उन्होंने मिस यूरोप कॉन्टेस्ट के लिए भी क्वालिफाई किया. इसके बाद वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होने वाली ब्यूटी कॉन्टेस्ट में लगातार अपनी पहचान बनाने लगीं. उस दौरान बीट्रिस केउल सिर्फ मॉडलिंग ही नहीं करती थीं, बल्कि एक बैंक में भी काम करती थीं. उन्होंने अपनी नौकरी और मॉडलिंग करियर के साथ-साथ कई ब्यूटी कॉन्टेस्ट्स में भी हिस्सा लिया.

नवंबर 1993 में बीट्रिस क्यूल को जिल हार्थ ने ट्रंप की 'अमेरिकन ड्रीम पेजेंट' प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था. यह प्रतियोगिता अटलांटिक सिटी और न्यूयॉर्क में आयोजित की गई थी. इसमें 16 से 22 साल की उम्र के कंटेस्टेंट्स ने हिस्सा लिया था.

बीट्रिस क्यूल ने आरोप लगाया कि जब ट्रंप ने उनका रेप किया वह सिर्फ 24 साल की थीं. (Photo: सोशल मीडिया )

'लड़कियों को टार्गेट करने के लिए ही इवेंट'

बीट्रिस क्यूल के ट्रंप पर लगाए गए आरोप को पहली बार डिटेल में सामने रखा गया है. बीट्रिस क्यूल ने कहा कि 'अमेरिकन ड्रीम पेजेंट' का इस्तेमाल ट्रंप और जेफरी एप्स्टीन के साथ कई लोगों ने 16 से 22 साल की लड़कियों को टार्गेट बनाने के लिए ही किया था. रिपोर्ट में 'अमेरिकन ड्रीम पेजेंट' को उनके लिए एक तरह का 'शिकारगाह' बताया गया.

रिपोर्ट में बताया गया कि उस समय ट्रंप के स्वामित्व वाले प्लाजा होटल में लंच के दौरान ट्रंप ने केउल के पास आकर परिचय दिया और कहा कि 'आखिरकार, हमारी मुलाकात हो ही गई, मिस क्यूल!' इसके बाद ट्रंप ने उन्हें वीजा और न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में एडमिशन का ऑफर दिया.

ट्रंप ने होटल में मिलने बुलाया

उस दिन बाद में क्यूल को प्लाजा होटल में ट्रंप से मिलने के लिए बुलाया गया. रिपोर्ट के मुताबिक, वह यह सोचकर मीटिंग में गई थी कि ट्रंप उसके करियर और पढ़ाई को आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं. जैसे ही वह अंदर गई, ट्रंप ने उसे पीछे से कसकर पकड़ लिया और उसका रेप किया, उसकी ड्रेस फाड़ दी और उसके शरीर के कई हिस्सों पर खून बहने और चोट लगने के निशान छोड़ दिए. कथित तौर पर रेप के बाद ट्रंप ने क्यूल को वीजा और NYU एडमिशन में मदद का अपना ऑफर दोहराया और उसे चुप रहने की चेतावनी दी.

डेमोक्रेटिक सदस्यों की तरफ से जारी रिपोर्ट के अनुसार, 'इसके बाद क्यूल काफी डरी हुई थीं. सदमे जैसी हालत में उसने इवेंट खत्म किया और स्विट्जरलैंड लौट गईं. कुछ हफ्ते बाद हवाई में ट्रंप की ओर से आयोजित एक अन्य प्रतियोगिता में भी उन्हें हिस्सा लेना था, लेकिन उन्होंने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया.'

जेफरी एपस्टीन ने भी दिया था झांसा

बीट्रिस क्यूल ने अक्टूबर 2024 में पहली बार सार्वजनिक रूप से ये आरोप लगाए थे. इसके बाद उन्होंने कई इंटरव्यू और जांच रिपोर्टों में अपनी बात रखी.

क्यूल ने बताया कि ट्रंप के वहां से जाने के बाद जेफरी एपस्टीन भी उनके पास आया. उसने अपना परिचय देते हुए कहा कि वह ट्रंप का सबसे अच्छा दोस्त है.

एपस्टीन ने भी क्यूल को मदद करने का भरोसा दिया और ट्रंप के मार-ए-लागो स्थित आवास पर होने वाली पार्टी में आने का न्योता दिया.

घटना के बाद ट्रंप ने उन्हें वीजा और NYU में दाखिले में मदद करने का वादा दोहराया. साथ ही इस बारे में किसी को न बताने के लिए कहा.

'Mashable Middle East' की रिपोर्ट के अनुसार, क्यूल ने दावा किया कि ट्रंप ने उन्हें चुप रहने को कहा था और चेतावनी दी थी कि अगर उन्होंने उनके खिलाफ कुछ कहा तो उनके साथ बुरा हो सकता है.

क्यूल ने बताया कि कुछ महीने बाद ट्रंप ने स्विट्जरलैंड में उन्हें फोन किया और फिर से वीजा व NYU में दाखिले में मदद की पेशकश की थी.

व्हाइट हाउस ने आरोपों को किया खारिज

व्हाइट हाउस ने रिपोर्ट में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर लगाए गए सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया. व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने कहा कि इसका मकसद राष्ट्रपति ट्रंप की ऐतिहासिक उपलब्धियों और रिपब्लिकन पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता से अमेरिकी जनता का ध्यान भटकाना है.

ट्रंप पर पहले भी लगे हैं रेप के आरोप

यह पहली बार नहीं है जब डोनाल्ड ट्रंप पर रेप के आरोप लगे हैं. इससे पहले कई महिलाओं ने ट्रंप पर रेप, यौन उत्पीड़न और बिना सहमति के छूने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं. इनमें कुछ मामले अदालत तक पहुंचे, जबकि कई आरोप सार्वजनिक बयानों और मीडिया रिपोर्टों के जरिए सामने आए. हालांकि ट्रंप ने हमेशा इन आरोपों से इनकार किया है.