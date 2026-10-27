FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
‘जय जय राम’ से ‘मंगल रंग’ तक... कितने चले ‘रामायण’ के 3 गाने? व्यूज के साथ समझिए हर ट्रैक पर क्यों मचा बवाल

‘जय जय राम’ से ‘मंगल रंग’ तक... कितने चले ‘रामायण’ के 3 गाने? व्यूज के साथ समझिए हर ट्रैक पर क्यों मचा बवाल

आपने सिंगल भी लिए हैं... 'चेले' की पारी देख गदगद हुए गुरु युवराज, अभिषेक ने लगाई 20 बाउंड्री; T20I में की सूर्या-साल्ट की बराबरी

आपने सिंगल भी लिए हैं... 'चेले' की पारी देख गदगद हुए गुरु युवराज, अभिषेक ने लगाई 20 बाउंड्री; T20I में की सूर्या-साल्ट की बराबरी

'पीछे से पकड़ा, कपड़े फाड़े, लहूलुहान कर दिया', कौन है ट्रंप पर रेप का आरोप लगाने वाली स्विस मॉडल

'पीछे से पकड़ा, कपड़े फाड़े, लहूलुहान कर दिया', कौन है ट्रंप पर रेप का आरोप लगाने वाली स्विस मॉडल

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
घड़ी में दिखे प्रभु राम, हनुमान और राम मंदिर, अयोध्या के शाही डिजाइन ने खींचा सबका ध्यान, कीमत 4.25 करोड़

घड़ी में दिखे प्रभु राम, हनुमान और राम मंदिर, अयोध्या के शाही डिजाइन ने खींचा सबका ध्यान, कीमत 4.25 करोड़

'राम' के रोल में रणबीर कपूर का वो हुनर जिसने 'इंद्र' कुणाल कपूर को भी कर दिया हैरान, खोल दिया बड़ा राज

'राम' के रोल में रणबीर कपूर का वो हुनर जिसने 'इंद्र' कुणाल कपूर को भी कर दिया हैरान, खोल दिया बड़ा राज

Bigg Boss 20: 'भाई-बहन वाला रिश्ता अजीब लगा'...लव-स्काउट की नजदीकियों पर मैरी कॉम ने बताई किसकी गलती ज्यादा?

Bigg Boss 20: 'भाई-बहन वाला रिश्ता अजीब लगा'...लव-स्काउट की नजदीकियों पर मैरी कॉम ने बताई किसकी गलती ज्यादा?

हिंदी न्यूज़डीएनए एक्सप्लेनर

डीएनए एक्सप्लेनर

'पीछे से पकड़ा, कपड़े फाड़े, लहूलुहान कर दिया', कौन है ट्रंप पर रेप का आरोप लगाने वाली स्विस मॉडल

बीट्रिस क्यूल स्विट्जरलैंड की पूर्व ब्यूटी क्वीन हैं, जो 1990 के दशक की शुरुआत में काफी पॉपुलर थीं. साल 1992 में बीट्रिस क्यूल मिस स्विट्जरलैंड प्रतियोगिता में रनर-अप रही थीं.

Latest News

Parinay Kumar

Updated : Oct 27, 2026, 08:29 PM IST

'पीछे से पकड़ा, कपड़े फाड़े, लहूलुहान कर दिया', कौन है ट्रंप पर रेप का आरोप लगाने वाली स्विस मॉडल

बीट्रिस क्यूल के ट्रंप पर लगाए गए आरोपों को पहली बार डिटेल्स में सबके सामने रखा गया है. (Photo: ANI)
 

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) पर एक बार फिर विवादों में हैं. डोनाल्ड ट्रंप पर रेप के आरोप लगे हैं. पूर्व मिस स्विट्जरलैंड बीट्रिस क्यूल का दावा है कि नवंबर 1993 में न्यूयॉर्क के प्लाजा होटल में एक 'ब्यूटी पेजेंट' इवेंट के दौरान ट्रंप ने उन्हें जबरन कमरे में बुलाया और उनके साथ रेप किया. क्यूल का दावा है कि इसके बाद उसे मुंह न खोलने की धमकी भी दी गई थी. अमेरिकी संसद हाउस ज्यूडिशियरी कमेटी के डेमोक्रेटिक सदस्यों की तरफ से जारी रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है. रिपोर्ट में डोनाल्ड ट्रंप और कुख्यात यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन के कथित संबंधों का भी जिक्र है.

बीट्रिस क्यूल ने ट्रंप के हमले को बेहद 'क्रूर' बताया और कहा कि घटना के बाद उनके शरीर के कई हिस्सों से खून बह रहा था और चोट के निशान पड़ गए थे. क्यूल ने इससे पहले साल 2024 में ट्रंप पर यौन शोषण का आरोप लगाया था. उस समय उन्होंने कहा था कि 1993 में ट्रंप ने उन्हें जबरन पकड़ा, चूमा और उनके कपड़े उतारने की कोशिश की थी.

कौन हैं बीट्रिस क्यूल?

बीट्रिस क्यूल स्विट्जरलैंड की पूर्व ब्यूटी क्वीन हैं, जो 1990 के दशक की शुरुआत में काफी पॉपुलर थीं. साल 1992 में बीट्रिस क्यूल मिस स्विट्जरलैंड प्रतियोगिता में रनर-अप रही थीं. इसके बाद उन्होंने मिस यूरोप कॉन्टेस्ट के लिए भी क्वालिफाई किया. इसके बाद वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होने वाली ब्यूटी कॉन्टेस्ट में लगातार अपनी पहचान बनाने लगीं. उस दौरान बीट्रिस केउल सिर्फ मॉडलिंग ही नहीं करती थीं, बल्कि एक बैंक में भी काम करती थीं. उन्होंने अपनी नौकरी और मॉडलिंग करियर के साथ-साथ कई ब्यूटी कॉन्टेस्ट्स में भी हिस्सा लिया.

नवंबर 1993 में बीट्रिस क्यूल को जिल हार्थ ने ट्रंप की 'अमेरिकन ड्रीम पेजेंट' प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था. यह प्रतियोगिता अटलांटिक सिटी और न्यूयॉर्क में आयोजित की गई थी. इसमें 16 से 22 साल की उम्र के कंटेस्टेंट्स ने हिस्सा लिया था. 

trump

बीट्रिस क्यूल ने आरोप लगाया कि जब ट्रंप ने उनका रेप किया वह सिर्फ 24 साल की थीं. (Photo: सोशल मीडिया )

'लड़कियों को टार्गेट करने के लिए ही इवेंट'

बीट्रिस क्यूल के ट्रंप पर लगाए गए आरोप को पहली बार डिटेल में सामने रखा गया है. बीट्रिस क्यूल ने कहा कि 'अमेरिकन ड्रीम पेजेंट' का इस्तेमाल ट्रंप और जेफरी एप्स्टीन के साथ कई लोगों ने 16 से 22 साल की लड़कियों को टार्गेट बनाने के लिए ही किया था. रिपोर्ट में 'अमेरिकन ड्रीम पेजेंट' को उनके लिए एक तरह का 'शिकारगाह' बताया गया.

रिपोर्ट में बताया गया कि उस समय ट्रंप के स्वामित्व वाले प्लाजा होटल में लंच के दौरान ट्रंप ने केउल के पास आकर परिचय दिया और कहा कि 'आखिरकार, हमारी मुलाकात हो ही गई, मिस क्यूल!' इसके बाद ट्रंप ने उन्हें वीजा और न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में एडमिशन का ऑफर दिया.

ट्रंप ने होटल में मिलने बुलाया

उस दिन बाद में क्यूल को प्लाजा होटल में ट्रंप से मिलने के लिए बुलाया गया. रिपोर्ट के मुताबिक, वह यह सोचकर मीटिंग में गई थी कि ट्रंप उसके करियर और पढ़ाई को आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं. जैसे ही वह अंदर गई, ट्रंप ने उसे पीछे से कसकर पकड़ लिया और उसका रेप किया, उसकी ड्रेस फाड़ दी और उसके शरीर के कई हिस्सों पर खून बहने और चोट लगने के निशान छोड़ दिए. कथित तौर पर रेप के बाद ट्रंप ने क्यूल को वीजा और NYU एडमिशन में मदद का अपना ऑफर दोहराया और उसे चुप रहने की चेतावनी दी.

डेमोक्रेटिक सदस्यों की तरफ से जारी रिपोर्ट के अनुसार, 'इसके बाद क्यूल काफी डरी हुई थीं. सदमे जैसी हालत में उसने इवेंट खत्म किया और स्विट्जरलैंड लौट गईं. कुछ हफ्ते बाद हवाई में ट्रंप की ओर से आयोजित एक अन्य प्रतियोगिता में भी उन्हें हिस्सा लेना था, लेकिन उन्होंने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया.'  

जेफरी एपस्टीन ने भी दिया था झांसा 

  • बीट्रिस क्यूल ने अक्टूबर 2024 में पहली बार सार्वजनिक रूप से ये आरोप लगाए थे. इसके बाद उन्होंने कई इंटरव्यू और जांच रिपोर्टों में अपनी बात रखी. 
  • क्यूल ने बताया कि ट्रंप के वहां से जाने के बाद जेफरी एपस्टीन भी उनके पास आया. उसने अपना परिचय देते हुए कहा कि वह ट्रंप का सबसे अच्छा दोस्त है.
  • एपस्टीन ने भी क्यूल को मदद करने का भरोसा दिया और ट्रंप के मार-ए-लागो स्थित आवास पर होने वाली पार्टी में आने का न्योता दिया. 
  • घटना के बाद ट्रंप ने उन्हें वीजा और NYU में दाखिले में मदद करने का वादा दोहराया. साथ ही इस बारे में किसी को न बताने के लिए कहा. 
  • 'Mashable Middle East' की रिपोर्ट के अनुसार, क्यूल ने दावा किया कि ट्रंप ने उन्हें चुप रहने को कहा था और चेतावनी दी थी कि अगर उन्होंने उनके खिलाफ कुछ कहा तो उनके साथ बुरा हो सकता है.
  • क्यूल ने बताया कि कुछ महीने बाद ट्रंप ने स्विट्जरलैंड में उन्हें फोन किया और फिर से वीजा व NYU में दाखिले में मदद की पेशकश की थी. 

व्हाइट हाउस ने आरोपों को किया खारिज

व्हाइट हाउस ने रिपोर्ट में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर लगाए गए सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया. व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने कहा कि इसका मकसद राष्ट्रपति ट्रंप की ऐतिहासिक उपलब्धियों और रिपब्लिकन पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता से अमेरिकी जनता का ध्यान भटकाना है.

ट्रंप पर पहले भी लगे हैं रेप के आरोप

यह पहली बार नहीं है जब डोनाल्ड ट्रंप पर रेप के आरोप लगे हैं. इससे पहले कई महिलाओं ने ट्रंप पर रेप, यौन उत्पीड़न और बिना सहमति के छूने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं. इनमें कुछ मामले अदालत तक पहुंचे, जबकि कई आरोप सार्वजनिक बयानों और मीडिया रिपोर्टों के जरिए सामने आए. हालांकि ट्रंप ने हमेशा इन आरोपों से इनकार किया है. 

  • The Guardian की रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप की पहली पत्नी इवाना ने तलाक की कार्यवाही से जुड़े एक बयान में यौन हिंसा का जिक्र किया था.
  • ABC News न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप की पूर्व कारोबारी सहयोगी जिल हार्थ ने आरोप लगाया था कि ट्रंप ने उन्हें गलत तरीके से छुआ और उनके साथ जबरदस्ती की कोशिश की. उन्होंने मुकदमा भी दर्ज किया था, जिसे बाद में वापस ले लिया.
  • ABC News न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, जेन डो नाम की एक महिला ने आरोप लगाया कि 1994 में जब वह 13 साल की थी तब ट्रंप और एपस्टीन ने उसका रेप किया था. 2016 में दायर मुकदमा सुनवाई से पहले वापस ले लिया गया.
  • जेसिका लीड्स  ने आरोप लगाया कि विमान में यात्रा के दौरान ट्रंप ने उन्हें गलत तरीके से छुआ. उन्होंने 2016 में सार्वजनिक रूप से अपनी बात रखी. 
  • पूर्व पत्रकार और लेखिक ई. जीन कैरोल ने आरोप लगाया कि 1990 के दशक में ट्रंप ने न्यूयॉर्क के एक डिपार्टमेंटल स्टोर के चेंजिंग रूम में उनके साथ यौन हमला किया था. मई 2023 में सिविल जूरी ने ट्रंप को यौन शोषण के लिए जिम्मेदार ठहराया.
  •  मिस यूटा रह चुकीं टेंपल टैगार्ट ने आरोप लगाया कि 1997 में सौंदर्य प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के दौरान ट्रंप ने उन्हें बिना सहमति के होंठों पर चूमा था.
  • ABC News की रिपोर्ट के मुताबिक, रियलिटी शो 'द अप्रेंटिस' की पूर्व प्रतिभागी समर जर्वोस ने आरोप लगाया कि 2007 में नौकरी के सिलसिले में मुलाकात के दौरान ट्रंप ने उन्हें जबरन चूमा और गलत तरीके से छुआ. उन्होंने बाद में मानहानि का मुकदमा भी किया था.
  • ABC News की रिपोर्ट के मुताबिक, पूर्व मॉडल एमी डोरिस ने आरोप लगाया कि 1997 में न्यूयॉर्क में यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट के दौरान ट्रंप ने उन्हें जबरन चूमा और गलत तरीके से छुआ. उन्होंने 2020 में ये आरोप सार्वजनिक किए. 
Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
घड़ी में दिखे प्रभु राम, हनुमान और राम मंदिर, अयोध्या के शाही डिजाइन ने खींचा सबका ध्यान, कीमत 4.25 करोड़
घड़ी में दिखे प्रभु राम, हनुमान और राम मंदिर, अयोध्या के शाही डिजाइन ने खींचा सबका ध्यान, कीमत 4.25 करोड़
'राम' के रोल में रणबीर कपूर का वो हुनर जिसने 'इंद्र' कुणाल कपूर को भी कर दिया हैरान, खोल दिया बड़ा राज
'राम' के रोल में रणबीर कपूर का वो हुनर जिसने 'इंद्र' कुणाल कपूर को भी कर दिया हैरान, खोल दिया बड़ा राज
Bigg Boss 20: 'भाई-बहन वाला रिश्ता अजीब लगा'...लव-स्काउट की नजदीकियों पर मैरी कॉम ने बताई किसकी गलती ज्यादा?
Bigg Boss 20: 'भाई-बहन वाला रिश्ता अजीब लगा'...लव-स्काउट की नजदीकियों पर मैरी कॉम ने बताई किसकी गलती ज्यादा?
'अगर घर वाली फीलिंग चाहिए थी'.. बिग-बॉस के घर पर काशवी की एंट्री से आया ट्विस्ट, लव-स्काउट की लगाई जमकर क्लास
'अगर घर वाली फीलिंग चाहिए थी'.. बिग-बॉस के घर पर काशवी की एंट्री से आया ट्विस्ट, लव-स्काउट की लगाई जमकर क्लास
गौरी खान ने किया डिजाइन, शाहरुख खान के बने पड़ोसी; जानें सूर्यकुमार यादव के दुबई वाले घर में क्या है खास
गौरी खान ने किया डिजाइन, शाहरुख खान के बने पड़ोसी; जानें सूर्यकुमार यादव के दुबई वाले घर में क्या है खास
MORE
Advertisement
Advertisement