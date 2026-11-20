अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सोने और चांदी में मुनाफावसूली देखने को मिल रही है. सोना 3.78 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 3,546 डॉलर प्रति औंस और चांदी 6.01 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 41.68 डॉलर प्रति औंस थी.

दिवाली के बाद से सोने और चांदी की कीमतों में लगातार गिरावट देखी जा रही है. सिर्फ 15 दिन के अंदर ही सोना 24 हजार रुपये नीचे आ गया है. दिवाली पर 24 कैरेट सोने का रेट 1.46 लाख रुपये से ज्यादा था, जो अब घटकर 1.22 लाख रुपये रह गया है.

शादी वाले घरों के लिए खुशखबरी

सोने में गिरावट से जहां एक तरफ कारबोरी और लॉन्ग टर्म में इंवेस्ट करने वाले परेशान हैं तो वहीं जिन घरों में शादी-ब्याह हैं, उनको इससे बड़ी राहत मिली है. शुक्रवार (20 नवंबर, 2026) को भी सोने और चांदी में तेज गिरावट देखने को मिली. दोनों कीमती धातुओं का दाम करीब 5 प्रतिशत कम हो गया है.

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सुबह 9:40 पर सोने का 4 दिसंबर, 2026 का कॉन्ट्रैक्ट 4,725 रुपए या 3.71 प्रतिशत कम होकर 1,22,727 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है. अब तक कारोबार में सोने ने 1,22,234 रुपए प्रति 10 ग्राम का न्यूनतम स्तर और 1,23,629 रुपए प्रति 10 ग्राम का उच्चतम स्तर छुआ. चांदी का 4 दिसंबर का कॉन्ट्रैक्ट 8,231 रुपए या 5.23 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 1,49,251 रुपए प्रति किलो पर था. अब तक कारोबार में चांदी ने 1,48,034 रुपए प्रति किलो का न्यूनतम स्तर और 1,51,183 रुपए प्रति किलो का उच्चतम स्तर छुआ.

बड़े शहरों में 24 कैरेट सोने का रेट

नई दिल्ली में 24 कैरेट सोने का रेट- 1,22,680 रुपये प्रति 10 ग्राम

मुंबई में 24 कैरेट सोने का रेट- 1,22,900 रुपये प्रति 10 ग्राम

बेंगलुरु में 24 कैरेट सोने का रेट- 1,23,060 रुपये प्रति 10 ग्राम

कोलकाता में 24 कैरेट सोने का रेट- 1,22,800 रुपये प्रति 10 ग्राम

हैदराबाद में 24 कैरेट सोने का रेट- 1,23,160 रुपये प्रति 10 ग्राम

चेन्नई में 24 कैरेट सोने का रेट- 1,23,330 रुपये प्रति 10 ग्राम



अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सोने और चांदी में मुनाफावसूली देखने को मिल रही है. सोना 3.78 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 3,546 डॉलर प्रति औंस और चांदी 6.01 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 41.68 डॉलर प्रति औंस थी. जानकारों ने कहा कि पिछले दो सत्रों में 6,000 रुपए से अधिक की भारी गिरावट के बाद, सोने पर अभी भी काफी दबाव बना हुआ है. कॉमेक्स गोल्ड को 3,750 डॉलर के नीचे रुकावट का सामना करना पड़ रहा है, यह लगातार बिकवाली के दबाव को दर्शाता है.

एक्सपर्ट्स ने कहा कि यूएस फेडरल रिजर्व की दिसंबर की पॉलिसी मीटिंग एक अहम कारक होगी. डॉलर की मजबूती, महंगाई के अनुमान और फेड की पॉलिसी गाइडेंस से ही तय होगा कि बाजार किस दिशा में जाएगा. कुल मिलाकर बाजार का सेंटिमेंट कमजोर है और उतार-चढ़ाव के बने रहने की उम्मीद है.

बड़े शहरों में 22 कैरेट सोने का भाव

नई दिल्ली में 22 कैरेट सोने का भाव- 1,12,457 रुपये प्रति 10 ग्राम

मुंबई में 22 कैरेट सोने का भाव- 1,12,658 रुपये प्रति 10 ग्राम

बेंगलुरु में 22 कैरेट सोने का भाव- 1,12,805 रुपये प्रति 10 ग्राम

कोलकाता में 22 कैरेट सोने का भाव- 1,12,567 रुपये प्रति 10 ग्राम

हैदराबाद में 22 कैरेट सोने का भाव- 1,12,897 रुपये प्रति 10 ग्राम

चेन्नई में 22 कैरेट सोने का भाव- 1,13,035 रुपये प्रति 10 ग्राम



और कितना गिरेगा सोना

ब्रोकरेज मंच लेमन के रिसर्च एक्सपर्ट गौरव गर्ग ने कहा कि मजबूत अमेरिकी डॉलर, ऊंची बॉन्ड प्रतिफल दर और दिसंबर में अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरों में एक और बढ़ोतरी की आशंका से कीमती धातुओं की कीमतों में तेजी सीमित रह सकती है.

अमेरिकी मुद्रा की मजबूती दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स 103.74 पर पहुंच गया है. यह मार्च 2025 के बाद डॉलर इंडेक्स का सबसे उच्चतम स्तर है. डॉलर इंडेक्स, अमेरिकी मुद्रा डॉलर की दुनिया की छह बड़ी मुद्राओं जैसे यूरो, जापानी येन, पाउंड स्टर्लिंग, कैनेडियन डॉलर, स्वीडिश क्रोना और स्विस फ्रैंक के मुकाबले स्थिति को दिखाता है.



यह भी पढ़ें:- जल्दी घूम आएं ये खूबसूरत देश, जनवरी से भारतीयों को नहीं मिलेगी वीजा-फ्री एंट्री, बदल गए हैं नियम