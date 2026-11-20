सोने के भाव में लगातार गिरावट देखी जा रही है. पिछले सात दिनों में 13 हजार रुपये और 20 दिन में सोने में 17 हजार रुपये की गिरावट आई है. शुक्रवार (20 नवंबर, 2026) को 4 दिसंबर की डिलीवरी वाला सोना 3.94 फीसदी गिरकर 1,22,430 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुला. पिछले सत्र में एमसीएक्स स्पॉट गोल्ड 1,29,380 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था. इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार गुरुवार (19 नवंबर, 2026) को 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत में 1,633 रुपये की गिरावट दर्ज की गई.

सोने के भाव में लगातार गिरावट देखी जा रही है. पिछले सात दिनों में 13 हजार रुपये और 20 दिन में सोने में 17 हजार रुपये की गिरावट आई है. शुक्रवार (20 नवंबर, 2026) को 4 दिसंबर की डिलीवरी वाला सोना 3.94 फीसदी गिरकर 1,22,430 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुला. पिछले सत्र में एमसीएक्स स्पॉट गोल्ड 1,29,380 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था. इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार गुरुवार (19 नवंबर, 2026) को 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत में 1,633 रुपये की गिरावट दर्ज की गई.

किस शहर में सबसे सस्ता सोना?

सुबह 9.40 पर 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 1.22 लाख रुपये था, जो शाम 4 बजे तक बढ़कर 1.28 लाख रुपये पहुंच गया है. नीचे देंखे अलग-अलग शहरों में 24 कैरेट और 22 कैरेट सोने का भाव-

दिल्ली- ₹1,28,765

अहमदाबाद- ₹1,28.751

चेन्नई- ₹1,28,927

हैदराबाद- ₹1,28,893

कोलकाता- ₹1,28,691

जयपुर- ₹1,28,707

मुंबई- ₹1,28,657

22 कैरेट सोने की कीमत-

दिल्ली- ₹1,18,022

अहमदाबाद- ₹1,17,957

चेन्नई- ₹1,18,168

हैदराबाद- ₹1,18,158

कोलकाता- ₹1,17,746

जयपुर- ₹1,17,982

मुंबई-₹1,17,950

कब सबसे ज्यादा गिरा सोने का भाव?

जनवरी में सोना अपने रिकॉर्ड पर था, उसके बाद से लगातार भाव में उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर पूरे साल की बात की जाए तो सबसे बड़ा झटका नवंबर में ही लगा है. 30 अक्टूबर को सोना 1.40 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा था और आज सुबह 17 हजार रुपये की गिरावट के साथ 1.23 लाख पर पहुंच गया. इस साल अब तक सोने की चाल-

तारीख 24 कैरेट सोने का भाव प्रति 10 ग्राम 31 जनवरी ₹1,65,795 28 फरवरी ₹1,50,997 31 मार्च ₹1,46,733 30 अप्रैल ₹1,50,263 31 मई ₹1,56,463 30 जून ₹1,41,286 31 जुलाई ₹1,42,860 31 अगस्त ₹1,55,835 30 सितंबर ₹1,48,379 30 अक्टूबर ₹1,40,054 20 नवंबर ₹1,23,584

Source- Good Returns



अलग-अलग शहरों में अलग दाम होने की वजह क्या है?

अलग-अलग शहरों में सोने-चांदी के दाम में मामूली अंतर देखा जाता है, जिसके पीछ कई कारण हैं. जैसे ट्रांसपोर्टेशन, सिक्योरिटी, खरीदारी की मात्रा, लोकल ज्वेलरी एसोसिएशन और पुराना स्टॉक और खरीद मूल्य हैं.

ट्रांसपोर्टेशन और सिक्योरिटी- एक शहर से दूसरे शहर सोना ले जाने में सिक्योरिटी और फ्यूल का खर्च आता है इसलिए दूरी बढ़ने की वजह से यह लागत भी बढ़ती है. यही वजह है कि अलग-अलग शहरों में सोने के दाम अलग होते हैं.

खरीदारी की मात्रा- देश के अलग-अलग हिस्सों में सोने की खपत अलग है, जैसे दक्षिण भारत में खपत ज्यादा है इसलिए वहां ज्वेलर्स बड़ी खरीद करते हैं, लेकिन छूट का फायदा सीमित रहता है.

लोकल ज्वेलरी एसोसिएशन- लोकल ज्वेलरी एसोसिएशन राज्य और शहर की मांग और सप्लाई के हिसाब से रेट तय करते हैं.

पुराना स्टॉक और खरीद मूल्य- सुनार पुराने स्टॉक के हिसाब से नई खरीद करते हैं और उनका खरीदी रेट तय करता है कि वह कितने प्राइस पर ग्राहक को इसे बेचेंग.

सोने का भाव गिरने के क्या हैं कारण?

सीनियर इकोनॉमिस्ट और फाइनेंस एक्सपर्ट शरद कोहली ने बताया कि सोने की कीमतों में इतनी गिरावट क्यों आ रही है. उन्होंने कहा कि पहला कारण है- डॉलर की मजबूती. डॉलर इंडेक्स में डॉलर की लगातार मजबूती देखी जा रही है. दूसरा कारण है- भारी मात्रा में अमेरिकन मार्केट्स गिरे हैं. इससे मार्जिन कॉल आ जाते हैं. इसका मतलब है कि जिन लोगों ने मार्जिन पर सौदे उठाए हुए थे, उनका प्राइस भारी गिरने से मार्जिन शॉर्ट पड़ जाता है, जिससे मार्जिन कॉल आती है. इससे डॉलर की लिक्विडिटी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है.



शरद कोहली ने बताया कि लिक्विडिटी प्रॉब्लम को ट्रेडर्स अपने दूसरे एसेट में से लिक्विडेट करके पूरा करते हैं. बहुत सारे वॉल स्ट्रीट स्टॉक मार्केट के ट्रेडर्स ने कॉमेक्स में भी पॉजीशन ली होती है, वह वहां पर बेचकर उसकी पूरती करते हैं. इससे गोल्ड और सिल्वर की मार्केट में गिरावट और ज्यादा बढ़ जाती है.

कितनी गिर सकती है सोने की कीमत?

शरद कोहली ने एक्सम डॉट कॉम और मैक्वायर के हवाले से बताया कि उनका कहना है कि सोना उठने से पहले अभी और गिरेगा. शरद कोहली ने कहा कि अभी लगातार सोने का भाव गिर रहा है और यह कहां तक जाएगा अभी इसकी थाह नजर नहीं आ रही है. उन्होंने कहा कि इस समय में उन लोगों को फायदा मिलेगा, जिन्होंने थोड़ा-थोड़ा करके गोल्ड खरीदा है क्योंकि उन्होंने अलग-अलग लेवल पर खरीदा है. ऊंचे लेवल पर भी और नीचे के लेवल पर भी. इस वजह से उनका अच्छा एवरेज प्राइस बनता है.

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