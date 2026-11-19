2070 तक भारत में हिंदुओं की आबादी सबसे ज्यादा बढ़ने का अनुमान है. वहीं अमेरिका जैसे देशों में भी हिंदुओं की संख्या तेजी से बढ़ेगी.

2070 तक दुनिया की कुल आबादी में हिंदुओं की हिस्सेदारी आज के मुकाबले थोड़ी कम हो सकती. (Photo IANS/ANI)

अगले 50 सालों में पूरी दुनिया के धार्मिक ताने-बाने में बड़ा फेरबदल होने जा रहा है. प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2020 से 2070 के बीच दुनिया की कुल आबादी 29 फीसदी बढ़ने का अनुमान है, लेकिन मुसलमानों की आबादी में 80 फीसदी का भारी उछाल आएगा.

साल 2035 तक ही मुसलमान पूरी दुनिया में ईसाइयों को पीछे छोड़कर सबसे बड़ा धार्मिक समूह बन जाएंगे. साल 2020 में दुनिया भर में मुसलमानों का हिस्सा 26 फीसदी था, जो 2070 तक बढ़कर 36 फीसदी पहुंच जाएगा. उस समय दुनिया में मुसलमानों की कुल संख्या 3.6 अरब से भी ज्यादा हो जाएगी.

बुधवार (18 नवंबर 2026) को आई प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट के मुताबिक, मुस्लिम आबादी में इस तेज बढ़ोतरी के पीछे मुख्य रूप से दो बड़े कारण काम कर रहे हैं. पहला कारण है ऊंची जन्मदर. साल 2020 से 2025 के आंकड़े बताते हैं कि मुस्लिम महिलाओं की औसत जन्मदर 3.1 बच्चे प्रति महिला रही है, जबकि गैर-मुस्लिम महिलाओं की जन्मदर केवल 2.0 बच्चे प्रति महिला है.

दूसरा बड़ा कारण है कम उम्र. साल 2020 में मुसलमानों की औसत उम्र केवल 24 साल थी, जबकि बाकी दुनिया की औसत उम्र 33 साल थी. नौजवान आबादी ज्यादा होने के कारण आने वाले दशकों में इस समूह में बच्चों का जन्म भी सबसे ज्यादा होगा.

2070 तक हिंदुओं की कितनी आबादी होगी?

प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2020 से 2070 के बीच दुनिया भर में हिंदुओं की कुल संख्या में बढ़ोतरी तो होगी, लेकिन दुनिया की कुल आबादी के मुकाबले हिंदुओं का फीसदी हिस्सा थोड़ा घट जाएगा. साल 2020 में हिंदुओं की औसत उम्र 29 साल दर्ज की गई थी.

अगर जगहों के हिसाब से देखें, तो भारत में हिंदुओं की संख्या में सबसे बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा. वहीं, भारत के बाहर के देशों में हिंदुओं की आबादी की बढ़ोतरी दर ज्यादा तेज रहने का अनुमान है. अमेरिका जैसे देशों में बाहर से जाकर बसने वाले लोगों के कारण हिंदुओं की आबादी तेजी से बढ़ेगी.

इसके अलावा, एशिया और प्रशांत इलाके में भी धार्मिक संतुलन बदलेगा. 2070 तक इस पूरे इलाके में मुसलमान सबसे बड़ा समूह बन जाएंगे और हिंदू दूसरे नंबर का सबसे बड़ा धार्मिक समूह बन जाएंगे.

What do the coming decades look like for world religions? Explore our latest projections, 2020-2070. https://t.co/HO96rCYx4V — Pew Research Center (@pewresearch) November 19, 2026

कितने होंगे क्रिश्चियन?

आंकड़ों के मुताबिक, 2070 तक पूरी दुनिया में ईसाइयों की संख्या 3 अरब के करीब होगी. 2020 से 2070 के बीच क्रिश्चियन आबादी में 30 फीसदी की बढ़ोतरी होगी, जिससे दुनिया की कुल आबादी में उनका हिस्सा 29 फीसदी पर स्थिर बना रहेगा.

वहीं, पश्चिमी देशों और यूरोप में क्रिश्चियन आबादी में बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी. अमेरिका और कनाडा वाले उत्तरी अमेरिका इलाके में 2020 में ईसाइयों का हिस्सा 63 फीसदी था, जो 2070 तक घटकर 46 फीसदी रह जाएगा. यानी अमेरिका में अब ईसाइयों का बहुमत नहीं रहेगा.

यूरोप में तो हालात और भी ज्यादा बदलेंगे. यूरोप में कुल आबादी घटने के साथ-साथ ईसाइयों में जन्म लेने वाले बच्चों से ज्यादा मौतें होंगी. साथ ही, बहुत से लोग ईसाई धर्म छोड़कर बिना किसी धर्म वाले समूह में शामिल हो रहे हैं. इसके उलट अफ्रीका के देशों में ईसाइयों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ेगी. कांगो अमेरिका को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे ज्यादा क्रिश्चियन आबादी वाला देश बन जाएगा.

कहां सबसे ज्यादा बढ़ेंगे मुसलमान?

प्यू रिसर्च सेंटर के हिसाब से मुसलमानों की आबादी का फैलाव दुनिया के अलग-अलग कोनों में बहुत तेज गति से होगा.

सब-सहारा अफ्रीका: इस इलाके में मुसलमानों की गिनती ईसाइयों से भी ज्यादा तेज रफ्तार से बढ़ेगी. 2020 में यहां 33 फीसदी मुसलमान थे, जो 2070 तक बढ़कर 36 फीसदी हो जाएंगे.

इस इलाके में मुसलमानों की गिनती ईसाइयों से भी ज्यादा तेज रफ्तार से बढ़ेगी. 2020 में यहां 33 फीसदी मुसलमान थे, जो 2070 तक बढ़कर 36 फीसदी हो जाएंगे. एशिया और प्रशांत इलाका: यहां मुसलमान बिना धर्म वाले लोगों को पीछे छोड़कर सबसे बड़ा समूह बन जाएंगे.

यहां मुसलमान बिना धर्म वाले लोगों को पीछे छोड़कर सबसे बड़ा समूह बन जाएंगे. यूरोप: यूरोप में बाहर से आकर बसने वाले लोगों और ज्यादा जन्मदर के कारण मुसलमानों का हिस्सा 6 फीसदी से बढ़कर 13 फीसदी हो जाएगा यानी लगभग दोगुना हो जाएगा.

यूरोप में बाहर से आकर बसने वाले लोगों और ज्यादा जन्मदर के कारण मुसलमानों का हिस्सा 6 फीसदी से बढ़कर 13 फीसदी हो जाएगा यानी लगभग दोगुना हो जाएगा. उत्तरी अमेरिका: अमेरिका और आसपास के इलाकों में प्रवासियों के आने से मुसलमानों का हिस्सा 2 फीसदी से बढ़कर 5 फीसदी हो जाएगा.

अमेरिका और आसपास के इलाकों में प्रवासियों के आने से मुसलमानों का हिस्सा 2 फीसदी से बढ़कर 5 फीसदी हो जाएगा. मिडिल ईस्ट और उत्तर अफ्रीका: यहां पहले से ही 94 फीसदी मुसलमान थे, जो 2070 तक 95 फीसदी हो जाएंगे.

देशों के स्तर पर देखें तो 2070 तक पाकिस्तान पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश बन जाएगा. इसके बाद दूसरे नंबर पर भारत, तीसरे पर नाइजीरिया और चौथे नंबर पर इंडोनेशिया रहेगा, जो अभी दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश है.

कहां हिंदू और क्रिश्चयन आबादी का जमावड़ा होगा?

प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट से यह साफ होता है कि 2070 तक हिंदुओं और ईसाइयों के मुख्य केंद्र कहां होंगे.

क्रिश्चयन आबादी का नया गढ़: 2070 तक दुनिया भर के आधे से ज्यादा क्रिश्चियन (50 फीसदी से अधिक) अकेले सब-सहारा अफ्रीका में रह रहे होंगे. ऊंची जन्मदर और लंबी उम्र के कारण यह इलाका ईसाइयों का सबसे बड़ा केंद्र बन जाएगा. इसके बाद लैटिन अमेरिका का नंबर आता है, जहां 77 फीसदी लोग ईसाई रहेंगे.

हिंदू आबादी का मुख्य केंद्र: हिंदुओं का सबसे बड़ा जमावड़ा भारत और एशिया-प्रशांत इलाके में ही रहेगा. भारत में संख्या के हिसाब से हिंदुओं की गिनती में सबसे बड़ा इजाफा होगा.

पश्चिमी देशों में बदलाव: अमेरिका और पश्चिमी देशों में प्रवासियों के बसने के कारण हिंदुओं की आबादी का फीसदी हिस्सा तेज रफ्तार से बढ़ेगा. 2070 तक अमेरिका में हिंदुओं की आबादी इतनी बढ़ जाएगी कि वे वहां के तीसरे सबसे बड़े धार्मिक समूह यहूदियों से भी आगे निकल जाएंगे.

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