इटली के नेता के 'वोट चोर' नारे पर हंसे राहुल गांधी, भड़की BJP; रिजिजू ने पूछा- देश के अपमान पर कौन हंसता है?

हैदराबाद में भारत समिट 2026 के दौरान यूरोपीय नेता जैकोमो फिलीबेक के 'वोट चोर' नारे पर राहुल गांधी की प्रतिक्रिया के बाद सियासी बवाल मच गया है.

राहुल गांधी के हंसने और ताली बजाने के वीडियो पर किरेन रिजिजू ने करारा हमला बोला (Photo IANS)

तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में कांग्रेस की तरफ से 'भारत समिट 2026' का आयोजन किया गया था. इस कार्यक्रम में यूरोप की राजनीतिक पार्टी 'पार्टी ऑफ यूरोपियन सोशलिस्ट्स' (PES) के महासचिव जैकोमो फिलीबेक शामिल हुए थे.

सम्मेलन को संबोधित करते हुए जैकोमो फिलीबेक ने भारत के लोकतंत्र को लेकर बड़ा बयान दिया. उन्होंने एएनआई से बातचीत में कहा कि भारत में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है और इसे बचाने का सबसे बेहतर रास्ता राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े होना है। इसके बाद उन्होंने मंच से कांग्रेस का चर्चित नारा 'वोट चोर, गद्दी छोड़' का नारा लगाया.

जब इटली के यह नेता यह नारा लगा रहे थे, उस वक्त मंच पर बैठे लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी हंस रहे थे और तालियां बजा रहे थे. इस घटना का वीडियो सामने आते ही देश में नया राजनीतिक बवंडर उठ खड़ा हुआ.

किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी पर क्या निशाना साधा?

राहुल गांधी के हंसने और ताली बजाने के वीडियो पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बिना नाम लिए करारा हमला बोला. किरेन रिजिजू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, "क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो किसी विदेशी के भारत का अपमान करने पर हंस रहा हो? मैं यह नहीं पूछ रहा कि कौन सा भारतीय विदेश जाकर देश का अपमान करता है"

Have you ever seen anyone laughing when India is insulted by a foreigner? I'm not asking about which Indian goes abroad to insult India. November 15, 2026

— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) November 15, 2026

कोमो फिलीबेक ने मंच से और क्या-क्या बातें कहें?

जैकोमो फिलीबेक ने सम्मेलन में राहुल गांधी के उस अभियान की खुलकर तारीफ की जो वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के खिलाफ चलाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने 'एक व्यक्ति, एक वोट' के उस बुनियादी नियम की रक्षा की है जिस पर हर लोकतंत्र टिका होता है.

उन्होंने दो हफ्ते पहले दिल्ली के रामलीला मैदान में हुए विपक्षी दलों के मार्च का जिक्र भी किया और कहा कि हजारों लोगों का वह मार्च याद दिलाता है कि लोकतंत्र ऐसे नहीं बचता, बल्कि इसके लिए लोगों को खड़े होना पड़ता है. इसके अलावा, उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस और दुनिया भर के कई राजनीतिक आंदोलन एक प्रगतिशील गठबंधन का हिस्सा हैं जो सामाजिक न्याय, मानव अधिकारों और सच्चे लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं.

#WATCH | Hyderabad, Telangana: On Lok Sabha LoP Rahul Gandhi's statement, Giacomo Filibeck, Secretary General of the Party of European Socialists (PES), says, "I believe that these kinds of gatherings, conferences, and summits are vital to raise international attention on concerning challenges. Democracy is under attack in India, and we need to defend it. And the best way to defend it is to stand by Raul Gandhi and the Indian Congress Party. Together with the Indian Congress Party and many other players around the globe, we are part of a progressive alliance, political movements that believe in values like social justice, climate justice, human rights, and true democracy, not the corrupted one..." — ANI (@ANI) November 14, 2026

BJP और BRS ने क्या एतराज जताया?

बीजेपी और बीआरएस के नेताओं ने विदेशी नेता के बयान को भारत के अंदरूनी मामलों में सीधा हस्तक्षेप माना.

बंदी संजय कुमार का बयान: केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और बीजेपी नेता बंदी संजय कुमार ने इस कार्यक्रम को 'एंटी-भारत समिट' करार दिया. उन्होंने X पर लिखा कि कांग्रेस ने कभी इटली के नागरिक को भारत का प्रधानमंत्री बनाने की कोशिश की थी और अब रेवंत रेड्डी सरकार के तहत विदेशी नेताओं को भारतीय राजनीति में दखल देने का मंच दिया जा रहा है, जबकि राहुल गांधी बेशर्मी से हंस रहे हैं.

This is an Anti-Bharat Summit & here is the proof.! Congress once tried to make an Italian national the Prime Minister of India. Now, at its Anti-Bharat Summit, an Italian political leader is commenting on India’s internal affairs! Congress govt under Revanth Reddy gave foreign political representatives the stage to interfere in our domestic politics & Rahul Gandhi is shamelessly laughing. This is his hatred towards our country India’s democracy belongs to 140 crore Indians. Congress has no mandate to turn a summit on Indian soil into a platform for foreign political interference. — Bandi Sanjay Kumar (@bandisanjay_bjp) November 14, 2026

शाहनवाज हुसैन का हमला: बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने पीटीआई से बातचीत में कहा कि इटली के नेता की तरफ से कांग्रेस के कार्यक्रम में नारे लगाना पूरी तरह से गलत है. किसी भी विदेशी को भारत के आंतरिक मामलों में बोलने का कोई हक नहीं है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस को देश में लोग नहीं मिल रहे हैं, इसलिए वह विदेशियों से नारे लगवा रही है.

एन रामचंद्र राव का एतराज: तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष एन रामचंद्र राव ने कहा कि विदेशी नेताओं को देश के लोकतंत्र का मजाक उड़ाने देना और उस पर ताली बजाना देश के प्रति निष्ठा की कमी को दिखाता है.

बीआरएस का सवाल: बीआरएस के राष्ट्रीय मीडिया पैनलिस्ट कार्तिक इंद्रा रेड्डी पाटोल्ला ने भी सवाल उठाया कि आखिर क्यों किसी विदेशी नेता को भारत के अंदरूनी सियासी मामलों पर टिप्पणी करने का मौका दिया गया.

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