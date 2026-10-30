सुबह 5.15 पर फ्लैट से निकली वाइफ, 3 मिनट बाद आया बॉयफ्रेंड, हसबैंड को चाकू से 12 बार गोदा... गाजियाबाद मर्डर प्लानिंग की पूरी कहानी

शशांक कंथारिया और प्रिया शर्मा की शादी करीब छह साल पहले हुई थी और उनकी एक छोटी बेटी है. हसबैंड और वाइफ दिल्ली सरकार के कर्मचारी हैं.

जगह- गाजियाबाद के वसुंधरा की एक सोसाइटी. दिन- 26 अक्टूबर और समय- सुबह के 5 बजकर 17 मिनट. प्रिया शर्मा फ्लैट से जिम जाने के लिए निकलती है और घर का मैन गेट अनलॉक करके जाती है. घर के अंदर उसके हसबैंड शशांक कंथारिया बेटी के साथ सो रहे थे.

प्रिया के निकलने के 3 मिनट बाद अब समय हो चुका है- 5 बजकर 20 मिनट. प्रिया का जिम ट्रेनर प्रताप सिंह फ्लैट में घुसता है और चाकू से एक के बाद एक लगातार 12 बार शशांक पर अटैक करता है. बेटी सो रही थी, वो डरकर जाग गई और तेज आवाज में रोने लगी, लेकिन हमलावर को रहम नहीं आया. बेटी चिल्लाती रही, लेकिन पापा तो बुरी तरह घायल होने के बाद बेहोश हो चुके थे.

3 मिनट का समय और बीत गया. अब 5 बजकर 23 मिनट हो चुके हैं. प्रताप जल्दी-जल्दी फ्लैट से निकलता है. उसके हाथ खून से सने हुए हैं और जिससे उसने हमला किया था, वो दोनों चाकू अपने साथ लेकर जा रहा था.

5 बजकर 25 मिनट का समय. जब पापा पर हमला हो रहा था तो बेटी चिल्लाते हुए रो रही थी, जिससे आस-पास के लोगों को कुछ गड़बड़ लगा. एक पड़ोसी ने खिड़की से झांका और शशांक का नाम पुकारा.

27 मिनट में पकड़ गया अटैकर

प्रताप जब फ्लैट से निकला तो मॉर्निंग वॉक पर निकले एक रेजिडेंट को उस पर शक हुआ तो वो उसका पीछा करने लगा. उसने सिक्योरिटी गार्ड को बोला तो वो भी उसके पीछे-पीछे दौड़ने लगे. हालांकि इस दौरान उसने आरोपी ने कहा कि कुछ भी नहीं हुआ है. जब ऐसे चिल्लाते हुए दौड़ने की आवाज आई तो और भी लोग हमलावर का पीछा करने लगे. फाइनली बाइक सवार दो लोगों और सिक्योरिटी गार्ड की मदद से प्रताप को 5 बजकर 42 मिनट पर मैन गेट के पास पकड़ लिया गया.

वसुंधरा सेक्टर-1 की जागृति सोसाइटी के भीतर ये सबकुछ 27 मिनट तक होता रहा. फ्लैट में रह रहे एक शख्स पर जानलेवा हमला हुआ और किसी को पता भी नहीं चला, लेकिन सवाल ये उठता है कि प्रताप ने आखिर शशांक कंथारिया पर हमला क्यों किया? क्या दोनों के बीच कोई विवाद था? वाइफ ने फ्लैट का मैन गेट अनलॉक क्यों छोड़ा था? ऐसे कई सवाल हैं, जिन्होंने इस वारदात को उलझा दिया है.

1- हसबैंड और वाइफ के बीच कोई विवाद था?

शशांक कंथारिया (35) और प्रिया शर्मा (32) की शादी करीब छह साल पहले साल 2021 में हुई थी और उनकी एक छोटी बेटी है. हसबैंड और वाइफ दोनों ही दिल्ली सरकार के कर्मचारी हैं. पुलिस के मुताबिक, शशांक से शादी करने से पहले प्रिया की एक बार और शादी हो चुकी थी.

#WATCH | Ghaziabad, Uttar Pradesh: A woman and her gym trainer have been arrested for allegedly plotting the murder of her husband. ACP Surya Bali Maurya said, "Information was received at Indirapuram police station that a person named Shashank had been attacked with a knife by unidentified persons in the Vasundhara area... The investigation revealed that the injured person lived in Vasundhara area with his wife Priya and their child. In the morning, the accused Pratap Singh carried out a murderous attack on him there... A thorough investigation into the facts revealed that the wife Priya and the attacker accused Pratap Singh were in an illicit relationship, due to which both of them planned and carried out a murderous attack on Shashank. The injured is undergoing treatment and is out of danger. Both accused have been arrested and are being sent to court for remand." (Source: Ghaziabad Police) — ANI (@ANI) October 28, 2026

शशांक का प्रिया के साथ कोई पर्सनल विवाद तो नहीं था, लेकिन उसे वाइफ के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में पता चल गया था. पुलिस ने बताया कि शशांक को सितंबर के आखिर में अफेयर के बारे में पता चला. उसने प्रिया से इस बारे में बात की और उससे यह रिलेशन खत्म करने को कहा. शशांक ने कहा कि या तो जिम बदल ले या फिर जिम जाना बंद कर दे.

पुलिस को शक है कि जब शशांक ने वाइफ से अलग रहने का फैसला किया और दिल्ली में घर की तलाश शुरू की तो घर में टेंशन बढ़ गई. बताया जा रहा है कि वो रविवार को एक प्रॉपर्टी फाइनल करने वाला था, जबकि प्रिया ने इसका विरोध किया था.

2- प्रताप से कैसे मिली थी प्रिया?

प्रताप सिंह फिटनेस हेडक्वार्टर में ट्रेनर के तौर पर काम करता था, जहां प्रिया 7-8 महीने से जिम करने जा रही थी. इंदिरापुरम के एसीपी सूर्यबली मौर्य के मुताबिक, प्रताप सिंह ने जनवरी 2026 में ही इस जाम में काम करना शुरू किया था. जिम में मिलने के बाद प्रिया और प्रताप करीब आए और वाट्सएप पर बात होने लगी. अगले ही महीने दोनों रिलेशन में आए गए और शादी करना चाहते थे.

3- प्रताप ने शशांक पर क्यों किया अटैक?

प्रताप ने शशांक पर हमला किया क्योंकि उसे प्रिया के साथ उसके रिश्ते के बारे में पता चल गया था. पुलिस के मुताबिक, शशांक नवंबर में दिवाली के बाद दूसरी जगह जाने का प्लान बना रहा था. अधिकारियों को शक है कि शशांक के अलग शिफ्ट होने और प्रिया-प्रताप के छिपे हुए रिश्ते की सच्चाई का सामने आना है.

4- शशांक के मर्डर की प्लानिंग कैसे बनाई?

पुलिस का आरोप है कि प्रिया ने जिम जाने से पहले गेट अनलॉक छोड़ा और प्रताप को घर में घुसने में मदद की. एसीपी का कहना है कि प्रिया और प्रताप शशांक की मर्डर प्लानिंग के लिए इस वारदात से एक दिन पहले यानी 25 अक्टूबर को मॉर्निंग वॉक के दौरान मिले थे. इसी दौरान उन्होंने इस अटैक की प्लानिंग की.

इस मामले की जांच में सीसीटीवी फुटेज से प्रिया के घर से निकलने, प्रताप के घर में घुसने और फिर बाहर आने, जैसी बारीक डिटेल मिली हैं. अब पुलिस इस हमले के पीछे के हालात और इरादों का पता लगा रही है.

5- शशांक कंथारिया की हालत अब कैसी है?

हमले के बाद सोसाइटी में रहने वाले लोगों ने शशांक कंथारिया को पास के एक अस्पताल में भर्ती कराया, जहां वो अभी इंटेसिव केयर यूनिट (ICU) में भर्ती हैं. उन्हें 12 बार चाकू से गोदा गया था, जिसके बाद वो बेहोश हो गए थे. हालांकि राहत की बात रही कि बेटी को किसी तरह की चोट नहीं आई.

6- पुलिस ने क्या-क्या एक्शन लिए?

गाजियाबाद पुलिस ने शशांक के भाई की शिकायत पर मर्डर की कोशिश के लिए भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 109(1), चोट पहुंचाने, हमला करने याा घर में बिना इजाजत घुसने के लिए सेक्शन 333 और आपराधिक साजिश के लिए सेक्शन 61(2) के तहत FIR दर्ज की. गाजियाबाद पुलिस ने शशांक पर अटैक मामले में प्रिया शर्मा और प्रताप सिंह को गिरफ्तार कर लिया है. कोर्ट ने दोनों आरोपियों को ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया है.

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