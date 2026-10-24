एल्विश यादव के घर पर फायरिंग, दिल्ली-NCR में कई हत्याएं... FBI के शिकंजे में आया हिमांशु भाऊ, जानें कैसे जुर्म की दुनिया में छाया

दिल्ली और हरियाणा पुलिस के 3.5 लाख रुपये के इनामी गैंगस्टर हिमांशु भाऊ को अमेरिकी एजेंसियों ने दबोच लिया है. 2023 से इंटरपोल को उसकी तलाश थी.

इंटरपोल के रेड कॉर्नर नोटिस का सामना कर रहा मोस्ट वांटेड गैंगस्टर हिमांशु भाऊ लास वेगास में गिरफ्तार, ( Photo Source- IANS)

FBI ने भारत के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर हिमांशु भाऊ को गिरफ्तार कर लिया है.

हिमांशु भाऊ पर 50 से अधिक आपराधिक केस दर्ज हैं.

इंटरपोल ने 2023 में हिमांशु के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था.

गैंगस्टर नीरज फरीदपुरिया पर मर्डर और रंगदारी के 25 से ज्यादा मामले दर्ज हैं.



भारत के मोस्ट वांटेड गैंगस्टर हिमांशु भाऊ को अमेरिका में जांच एजेंसी FBI ने गिरफ्तार कर लिया है. यह कार्रवाई अमेरिका के लास वेगास शहर में हुई, जहां हिमांशु भाऊ ने ठिकाना बना रखा था. भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA), दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस की एसटीएफ लंबे समय से हिमांशु भाऊ की तलाश में जुटी हुई थीं.

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, हरियाणा पुलिस के एसटीएफ इनपुट, तकनीकी निगरानी और खुफिया इनपुट से मिली पक्की जानकारी के आधार पर लास वेगास में लोकेशन की खबर मिली थी. इसके बाद अमेरिकी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ यह जानकारी शेयर की गई. अमेरिकी एजेंसियों और इमिग्रेशन विभाग (ICE) की ERO टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए हिमांशु भाऊ को हिरासत में ले लिया.

इसी कार्रवाई के दौरान हरियाणा का एक और कुख्यात गैंगस्टर नीरज फरीदपुरिया भी पकड़ा गया. भारतीय जांच एजेंसियों के मुताबिक दोनों अमेरिका में एक साथ रह रहे थे और वहीं से रंगदारी का गैंग चला रहे थे.

हिमांशु भाऊ कौन है और उसने जुर्म की दुनिया में कदम कैसे रखा?

24 साल का हिमांशु भाऊ हरियाणा के रोहतक जिले के रिटोली गांव का रहने वाला है. इसका पूरा नाम हिमांशु उर्फ भाऊ रिटोलिया भी बताया जाता है. हिमांशु का जन्म साल 2002 में हुआ था और उसने सिर्फ 17 साल की उम्र में जुर्म के रास्ते पर चलना शुरू कर दिया था. शुरुआती दिनों में उसने रोहतक की सब्जी मंडी इलाके में दुकानदारों और व्यापारियों से जबरन वसूली शुरू की थी.

रिटोली गांव के स्थानीय निवासी सनी की हत्या के मामले में हिमांशु को हिसार के बाल सुधार गृह में भेजा गया था. साल 2020 में हिमांशु वहां से करीब 20 लड़कों के साथ फरार हो गया. जेल में बंद गैंगस्टर नीरज बवाना से संपर्क होने के बाद उसने व्यापारियों और शराब ठेकेदारों को डराना-धमकाना शुरू किया. धीरे-धीरे उसने खुद का अलग गैंग तैयार कर लिया. साल 2022 में हरियाणा में 24 घंटे के भीतर तीन हत्याएं करवाकर हिमांशु भाऊ अचानक देश भर में सुर्खियों में आ गया था.

हिमांशु भाऊ पर कौन-कौन से गंभीर केस दर्ज हैं?

हिमांशु भाऊ पर दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में 50 से ज्यादा आपराधिक केस दर्ज हैं. इनमें से 16 केस मर्डर और हत्या की कोशिश से जुड़े हुए हैं. इसके अलावा उस पर रंगदारी, जबरन वसूली, अपहरण और हथियारों की अवैध तस्करी जैसे संगीन आरोप लगे हैं.

हरियाणा का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर हिमांशु भाऊ अमेरिका में गिरफ्तार #FBI #HimanshuBhau | @Nidhijourno @A_suryavanshi_ https://t.co/GMmKRYUCgP — Zee News (@ZeeNews) October 24, 2026

साल 2023 में अंतरराष्ट्रीय पुलिस एजेंसी इंटरपोल ने हिमांशु भाऊ के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था. भारतीय एजेंसियों की तरफ से भी उस पर भारी-भरकम इनाम घोषित किया गया था. हरियाणा पुलिस ने हिमांशु पर 2.5 लाख रुपये और दिल्ली पुलिस ने 1 लाख रुपये का इनाम घोषित कर रखा था.

किन बड़ी वारदातों में इस गैंग का नाम आया?

IANS की रिपोर्ट के मुताबिक, हिमांशु भाऊ गैंग का नाम दिल्ली-एनसीआर में हुई कई बड़ी वारदातों में सामने आ चुका है. साल 2025 में मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव के गुरुग्राम स्थित घर के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग की घटना हुई थी. इस हमले की पूरी जिम्मेदारी सोशल मीडिया पर हिमांशु भाऊ की गैंग ने ली थी.

इसके अलावा सितंबर महीने में दिल्ली के आया नगर में जिम ट्रेनर विजय कुमार की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी. दो बाइकों पर आए हमलावरों ने 15 राउंड गोलियां चलाईं, जिससे सिर में गोली लगने से विजय की मौके पर ही मौत हो गई. इस हत्याकांड की जिम्मेदारी भी हिमांशु भाऊ गैंग ने ही ली थी.

दिल्ली के राजौरी गार्डन स्थित बर्गर किंग आउटलेट पर हुई हत्या और कार शोरूम पर गोलियां चलाने की वारदात में भी इसी गैंग का हाथ पाया गया था. आया नगर के डेयरी कारोबारी रतन लोहिया की हत्या में भी हमलावरों ने 60 से ज्यादा गोलियां चलाई थीं.

हिमांशु के साथ पकड़ा गया गैंगस्टर नीरज फरीदपुरिया कौन है?

अमेरिका में हिमांशु भाऊ के साथ गिरफ्तार हुआ नीरज फरीदपुरिया भी हरियाणा का एक कुख्यात बदमाश है. नीरज के खिलाफ दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में मर्डर, रंगदारी, मारपीट और अवैध वसूली के 25 से ज्यादा केस दर्ज हैं.

नीरज फरीदपुरिया को साल 2012 में मर्डर के एक केस में पकड़ा गया था और 2015 में अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी. हालांकि 2019 में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद वह टखने में लगा मॉनिटरिंग ट्रैकर हटाकर देश से बाहर भाग निकला था.

नीरज फरीदपुरिया का नाम 2019 में फरीदाबाद में कांग्रेस नेता विकास चौधरी की हत्या में सामने आया था. साल 2024 में दिल्ली के आया नगर में 70 से ज्यादा गोलियां चलवाकर की गई हत्या में भी उसकी मुख्य भूमिका पाई गई थी. वह भी हिमांशु भाऊ के साथ मिलकर विदेशों से गैंग ऑपरेट कर रहा था.

लॉरेंस बिश्नोई गैंग से दुश्मनी और विदेशी नेटवर्क का सच क्या है?

भारतीय अपराध जगत में गैंगवार का नेटवर्क काफी उलझा हुआ है. हिमांशु भाऊ और नीरज फरीदपुरिया के संबंध तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर नीरज बवाना, बंबीहा गैंग और नवीन बाली गैंग से काफी गहरे बताए जाते हैं.

दूसरी तरफ, गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ गैंग के साथ हिमांशु भाऊ की कट्टर दुश्मनी मानी जाती है. हिमांशु का गैंग दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में फैला हुआ है.

विदेश भागने के बाद हिमांशु ने इंटरनेट का पूरा सहारा लिया. वह और गैंग के सदस्य सोशल मीडिया ऐप, एनक्रिप्टेड मैसेजिंग और वर्चुअल नंबरों के जरिए भारत के बड़े कारोबारियों, शराब ठेकेदारों और प्रॉपर्टी डीलरों को कॉल करते थे और रंगदारी मांगते थे. रंगदारी न देने पर शूटर भेजकर दुकानों और घरों पर गोलियां चलवा दी जाती थीं.

हिमांशु भाऊ को भारत लाने की क्या प्रक्रिया होगी- एक्सपर्ट

DNAHindi से बातचीत में एडवोकेट शशांक मिश्रा ने बताया कि गैंगस्टर हिमांशु भाऊ को भारत लाने के 2 रास्ते हो सकते हैं. पहला डिपोर्टेशन और दूसरा है प्रत्यर्पण. इन दोनों रास्तों के लिए अलग-अलग नियम और कानूनी कदम अपनाने होंगे। इसके बाद ही तय होगा कि हिमांशु भाऊ को किस तरीके से भारत लाया जा सकता है.

1. डिपोर्टेशन

हिमांशु भाऊ को अमेरिकी इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट (ICE) की 'एन्फोर्समेंट एंड रिमूवल ऑपरेशंस' (ERO) विंग ने हिरासत में लिया है, इसलिए इसे भारत लाने का यह सबसे तेज रास्ता हो सकता है.

फर्जी दस्तावेजों की जांच: हिमांशु भाऊ साल 2022 में फर्जी दस्तावेजों और जाली पासपोर्ट के सहारे भारत से भागा था. अमेरिकी इमिग्रेशन कानूनों के उल्लंघन के कारण वहां की एजेंसियां उसे 'अवैध प्रवासी' मानकर सीधे डिपोर्ट कर सकती हैं.

इमिग्रेशन कोर्ट की सुनवाई: अमेरिका में उसके खिलाफ इमिग्रेशन मामले की सुनवाई होगी. यदि वह सुरक्षात्मक शरण की मांग नहीं करता या कोर्ट उसकी अपील खारिज कर देता है तो अमेरिका उसे सीधे भारत डिपोर्ट कर देगा. जैसा कि हाल ही में एक गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई के मामले में भी देखा गया था.

2. प्रत्यर्पण

यदि डिपोर्टेशन में कोई कानूनी अड़चन आती है तो भारत सरकार औपचारिक रूप से प्रत्यर्पण संधि का सहारा लेगी.

रेड कॉर्नर नोटिस का आधार: अगस्त 2023 में इंटरपोल ने हिमांशु भाऊ के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था. यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसकी गिरफ्तारी और प्रत्यर्पण के लिए सबसे बड़ा कानूनी आधार है.

संधि के तहत समीक्षा: भारत और अमेरिका के बीच प्रत्यर्पण संधि है. अमेरिकी अदालतें यह समीक्षा करेंगी कि भारत में उस पर लगे आरोप दोनों देशों के कानूनों के तहत अपराध हैं या नहीं. अदालत की मंजूरी मिलने के बाद ही उसे भारत को सौंपा जाएगा.

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