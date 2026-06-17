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हिंदी न्यूज़डीएनए एक्सप्लेनर

डीएनए एक्सप्लेनर

रोनाल्‍ड रीगन की बात से कैसे पीएम मोदी ने ट्रंप को दिया जवाब?

G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन दुनिया भर में कूटनीति का नया विषय बन गया है. पीएम मोदी ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन का ऐतिहासिक वाक्य दोहराकर एक बड़ा वैश्विक संदेश दिया.

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Gaurav Barar

Updated : Jun 17, 2026, 04:08 PM IST

रोनाल्‍ड रीगन की बात से कैसे पीएम मोदी ने ट्रंप को दिया जवाब?

पीएम मोदी के संबोधन की हो रही चर्चा (Image Source- IANS)

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  • डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में पीएम मोदी ने दोहराया पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रीगन का मशहूर वाक्य 
  • ट्रंप को माना जाता है रोनाल्ड रीगन की नीतियों का बड़ा प्रशंसक
  • इस लाइन का इस्तेमाल माना जा रहा रूस के राष्ट्रपति पुतिन के लिए भी एक सकारात्मक संकेत
  • शीत युद्ध के दौरान रीगन ने रूसी नेता के सामने कही थी यही बात 

फ्रांस में चल रहे 52वें G7 शिखर सम्मेलन से एक ऐसी कूटनीतिक तस्वीर सामने आई है, जिसने पूरी दुनिया के विचारकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. समिट के एक बेहद खास सत्र के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के मौजूदा हालातों पर एक बड़ा बयान दिया. दिलचस्प बात यह रही कि जब पीएम मोदी अपनी बात रख रहे थे, तब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ठीक उनके बगल में बैठे थे.

पीएम मोदी ने अपने संबोधन में अमेरिका के ही एक पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के सबसे मशहूर वाक्य का जिक्र करते हुए कहा- ‘Trust but Verify’ यानी भरोसा जरूर करो, लेकिन पहले उसे परख भी लो. सुनने में भले ही यह एक साधारण सी लाइन लगे, लेकिन अंतरराष्ट्रीय राजनीति के जानकार इसे भारत का एक बहुत बड़ा और नपा-तुला कूटनीतिक संदेश मान रहे हैं. 

रीगन की नीतियों के प्रशंसक माने जाते हैं ट्रंप

दरअसल, डोनाल्ड ट्रंप पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन की नीतियों के बड़े प्रशंसक माने जाते हैं. ऐसे में उनके सामने उन्हीं के आदर्श नेता की बात दोहराना एक बड़ा दांव था. पिछले कुछ समय में ट्रंप सरकार ने कई मौकों पर भारत के हितों के खिलाफ कड़े फैसले लिए हैं, जिनमें भारतीय सामानों पर टैक्स बढ़ाना और भारतीयों के लिए बेहद जरूरी H-1B वीजा के नियमों को सख्त करना शामिल है. इसके अलावा, ईरान और वेनेजुएला के संकट को लेकर भी अमेरिका का रुख काफी आक्रामक रहा है. 

पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा?

पीएम मोदी ने समिट में साफ तौर पर कहा कि आज पूरी दुनिया संसाधनों या पैसे की कमी से नहीं, बल्कि एक-दूसरे के प्रति विश्वास की कमी से जूझ रही है. उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर हमें भविष्य के लिए एक मजबूत और नियम-आधारित वैश्विक व्यवस्था तैयार करनी है, तो देशों के बीच खोए हुए भरोसे को फिर से जगाना होगा. इसी संदर्भ में उन्होंने रीगन की इस बात को आज के दौर में भी बिल्कुल सटीक बताया.

ऐसे माहौल में ट्रंप के बगल में बैठकर यह बात कहना ग्लोबल साउथ के प्रति भारत की मजबूत कूटनीति को दिखाता है. वहीं दूसरी तरफ, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी अगर इस भाषण को सुन रहे होंगे, तो निश्चित ही उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई होगी, क्योंकि इस लाइन का संबंध सीधे रूस से जुड़ा है. असल में ये कोई अमेरिकी लाइन नहीं है. यह एक पुरानी और मशहूर रूसी कहावत (Doveryay, no proveryay) का अंग्रेजी अनुवाद है. 

क्या है इस कहावत का इतिहास?

जब 1980 के दशक में अमेरिका और सोवियत संघ (रूस) के बीच शीत युद्ध अपने चरम पर था, तब अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन को उनकी रूस मामलों की विशेषज्ञ सुजैन मैसी ने यह कहावत सिखाई थी. सुजैन का मानना था कि रूसी नेताओं से बातचीत के दौरान अगर उन्हीं की भाषा और कहावतों का इस्तेमाल किया जाए, तो जमी हुई बर्फ पिघल सकती है. रीगन को यह आइडिया इतना पसंद आया कि उन्होंने इसे अपनी कूटनीति का मुख्य मंत्र बना लिया. 

इतिहास के पन्नों को पलटें तो 8 दिसंबर 1987 को जब वाशिंगटन में अमेरिका और सोवियत संघ के बीच परमाणु हथियारों को कम करने के लिए एक बेहद ऐतिहासिक संधि पर हस्ताक्षर हो रहे थे, तब रीगन ने मंच से यही बात कही थी. इस पर सोवियत संघ के तत्कालीन सर्वोच्च नेता मिखाइल गोर्बाचेव ने मुस्कुराते हुए चुटकी ली थी कि आप हर मुलाकात में यह लाइन जरूर बोलते हैं. जवाब में रीगन ने हंसते हुए कहा था, 'क्या करूं, मुझे यह बहुत पसंद है.' 

क्या था रीगन का संदेश?

उस दौर में दोनों महाशक्तियों के पास परमाणु हथियारों का भारी जखीरा था और कोई किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकता था. रीगन का संदेश साफ था कि हम शांति के लिए समझौते तो करेंगे, लेकिन एक-दूसरे की गतिविधियों की कड़ी जांच भी करेंगे. आज इतने सालों बाद G7 के मंच से पीएम मोदी ने इसी इतिहास को दोहराकर दुनिया को एक नया रास्ता दिखाने की कोशिश की है.

 

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