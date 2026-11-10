'अन्ना आंदोलन से लेकर अहमद पटेल के निधन के साल तक', सोनिया गांधी की किताब में क्या-क्या गलतियां?

सोनिया गांधी की किताब में अन्ना आंदोलन को साल 2012 बताया गया है, जबकि वह 2011 में शुरू हुआ था. वहीं, अहमद पटेल की मौत नवंबर 2020 में हुई थी, जिसे 2022 बताया गया है.

ऐसा माना जाता था कि अहमद पटेल, सोनिया गांधी के हर अहम फैसले का हिस्सा होते थे. (PTI FIle Photo)

Sonia Gandhi Book: सोनिया गांधी की किताब 'बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव' की बिक्री शुरू हो गई है. किताब के बाजार में आने के साथ ही सोनिया गांधी के निजी और राजनीतिक जीवन से जुड़े कई किस्से भी धीरे-धीरे सामने आ रहे हैं. कई कहानियां ऐसी हैं जिन्हें उन्होंने पहली बार सार्वजनिक मंच पर शेयर किया है. किताब में उन्होंने राजीव गांधी से पहली मुलाकात, लव लाइफ और प्रधानमंत्री पद ठुकराने के बारे में भी खुलकर बात की है.

पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बिल क्लिंटन, निकोलस सरकोजी, प्रिंस डायना समेत कई विदेशी हस्तियों से मुलाकात का किस्सा भी शेयर किया है. हालांकि किताब में कुछ गलतियां भी सामने आई हैं.

सोनिया की किताब में क्या-क्या गलतियां?

सोनिया गांधी ने अपनी किताब में अन्ना आंदोलन शुरू होने का साल गलत लिखा है. इसके अलावा किताब में उन्होंने अपने सबसे करीबी राजनीतिक सलाहकार रहे अहमद पटेल की की मौत का साल गलत लिखा है. अहमद पटेल की मौत पर दुख जताते हुए, सोनिया गांधी ने लिखा कि उन्होंने एक 'ऐसा साथी और दोस्त खो दिया, जिसकी जगह कोई नहीं ले सकता.' ऐसा माना जाता था कि अहमद पटेल, सोनिया गांधी के हर अहम फैसले का हिस्सा होते थे.

अहमद पटेल के निधन का साल गलत

अपनी किताब में सोनिया गांधी लिखती हैं, 'साल 2022 में कोविड महामारी की वजह से निधन होने से पहले अहमद पटेल मेरे पॉलिटिकल सेक्रेटरी रहे. उनके निधन से पार्टी में एक खालीपन आ गया और मुझे पर्सनली उनकी कमी महसूस हुई.' अहमद पटेल कांग्रेस के ट्रेजरर भी थे. वह 1 अक्टूबर, 2020 को कोविड पॉजिटिव पाए गए थे और उन्हें 15 नवंबर को गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल के ICU में भर्ती कराया गया था. 10 दिन बाद, 25 नवंबर को उनकी मौत हो गई. हालांकि, किताब में मौत का साल गलती से 2022 लिखा गया है.

कांग्रेस के पुराने वफादार थे अहमद पटेल

अंबिका सोनी, माधवराव सिंधिया और अहमद पटेल उस खास ग्रुप का हिस्सा थे, जिससे सोनिया गांधी अपने पॉलिटिकल जीवन के शुरुआती सालों में पॉलिटिकल मामलों पर सलाह लेती थीं. गुजरात से राज्यसभा सदस्य रहे अहमद पटेल ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को भी सलाह दी थी. यूथ कांग्रेस लीडर के तौर पर उन्हें 28 साल की उम्र में इंदिरा गांधी ने 1977 में गुजरात के भरूच से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए चुना था.

सरकार में कभी शामिल नहीं हुए पटेल

अहमद पटेल ने सरकार में शामिल होने से मना कर दिया और पर्दे के पीछे रहकर सोनिया गांधी को अलायंस, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी पर सलाह देना पसंद किया. सोनिया गांधी लिखती हैं, 'एक वफादार पार्टी साथी, दिन-रात मिलने-जुलने वाले अहमद पटेल ने एक ट्रबलशूटर के तौर पर अहम भूमिका निभाई, जो नाराज साथियों की बात हमेशा सब्र से सुनने को तैयार रहते थे.

VIDEO | Delhi: Congress leader Sonia Gandhi’s memoir, ‘Belonging: A Journey of Love’, hits bookstores across India following its release today. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) https://t.co/HUgOfNeeen — Press Trust of India (@PTI_News) November 10, 2026

अन्ना आंदोलन का साल गलत

सोनिया गांधी ने इसके अलावा अपनी किताब में अन्ना हजारे के आंदोलन का साल 2012 बताया गया है, जबकि असल में यह 2011 था. अन्ना पहली बार 5 अप्रैल, 2011 को जंतर-मंतर पर बैठे थे. इसके बाद फिर, अगस्त 2011 में उन्होंने रामलीला मैदान में अपना आंदोलन शुरू किया था.

'बिलॉन्गिंग : अ जर्नी ऑफ लव' को अच्छा रिस्पॉन्स

सोनिया गांधी के संस्मरण 'बिलॉन्गिंग: अ जर्नी ऑफ लव' की प्रतियां खरीदने के लिए दिल्ली की किताब दुकानों पर पाठकों की लंबी कतारें लगी रहीं. न्यूज एजेंसी PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, पुस्तक विक्रेताओं ने बताया कि पहले ही दिन किताब को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है. खान मार्केट स्थित 'बाहरी संस' के मालिक अनुज बाहरी ने कहा,'पहले ही दिन इस पुस्तक को शानदार प्रतिक्रिया मिली है. सोनिया गांधी इंटरव्यू नहीं देतीं, इसलिए यह पुस्तक उनकी जीवन यात्रा को नजदीक से जानने का सबसे अच्छा मौका है. इसलिए पाठकों ने इसमें काफी दिलचस्पी दिखाई है.'

VIDEO | Delhi: Congress leader Sonia Gandhi's memoir, 'Belonging: A Journey of Love' is set to hit bookstores across India today. Visuals from Bahrisons Booksellers. (Full video available on PTI Videos - https://t.co/d8jp61yd2p) https://t.co/Iobnto7HgW — Press Trust of India (@PTI_News) November 10, 2026

बुक स्टोर पर पूरे दिन आते रहे ग्राहक

खान मार्केट में स्थित फकीर चंद बुक स्टोर पर भी पूरे दिन लगातार ग्राहक आते रहे. दुकान के चौथी पीढ़ी के मालिक अभिनव बाम्ही ने न्यूज एजेंसी PTI को बताया, 'हमें उम्मीद है कि पहले दिन कम से कम 150 से 200 पुस्तकें बिकेंगी.' उन्होंने कहा कि इतनी मांग पुस्तकों की दुकानों के लिए अच्छी बात है, क्योंकि इससे लोग दोबारा पुस्तकों की दुकानों तक आते हैं. कनॉट प्लेस के पास बाराखंभा रोड स्थित ऑक्सफोर्ड बुकस्टोर में भी लोगों ने इस पुस्तक के लिए पहले से ऑर्डर दिए और इसे खरीदा.



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